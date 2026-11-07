Los meteorólogos avisan: noviembre ha empezado con hasta 30 ºC en el sur de España, pero las temperaturas bajarán

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LO ESENCIAL Las claves Noviembre ha comenzado con un fuerte contraste térmico en España, rozando los 30 ºC en ciudades del sur como Sevilla mientras en el norte ya predomina el frío primaveral u otoñal. Una masa de aire frío ha provocado descensos de entre 6 y 8 ºC en el centro y norte peninsular, acompañados de heladas nocturnas en áreas montañosas y en la meseta norte. La AEMET ha activado avisos por intensas lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental, pudiendo acumularse hasta 100 l/m² en 12 horas en Valencia. A pesar de la bajada inicial, las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse hacia el fin de semana y se prevé que el sur peninsular y Canarias mantengan valores superiores a la media.

Noviembre ha comenzado en España con un contraste térmico difícil de ignorar. Mientras algunas ciudades del sur han rozado los 30 ºC, en buena parte del norte y del interior los termómetros ya registran temperaturas mucho más propias del otoño.

El calor todavía se ha dejado notar en Andalucía, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde las máximas han superado los 25 ºC. Sin embargo, los meteorólogos advierten de un cambio de tendencia que traerá temperaturas más bajas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que la primera semana de noviembre estará marcada por importantes diferencias entre regiones. El descenso será especialmente notable en el norte y centro peninsular, aunque el sur también perderá algunos grados.

Descenso de las temperaturas

El lunes 2 de noviembre, Sevilla registró una máxima de 28,2 ºC en la estación de San Pablo, una temperatura muy elevada para estas fechas. En otras zonas de Andalucía, el ambiente también recordó más a septiembre que al otoño.

La situación comenzó a cambiar el martes 3 de noviembre. Según los datos de AEMET recogidos por la Agencia EFE, una masa de aire frío avanzó sobre la Península y provocó descensos de entre 6 y 8 ºC en algunas regiones.

El enfriamiento afectó especialmente a la mitad norte y al centro peninsular. Ciudades como Ávila, Burgos o Soria registraron máximas próximas a los 10 ºC, muy lejos de las temperaturas que continuaban disfrutando las provincias andaluzas.

En Sevilla, por ejemplo, la previsión para el miércoles 4 de noviembre sitúa las máximas alrededor de los 24-25 ºC. Aunque el ambiente seguirá siendo agradable durante las horas centrales, supone una diferencia respecto al comienzo de la semana.

El cambio también llegará acompañado de madrugadas más frías. AEMET prevé heladas en áreas montañosas del norte, la meseta norte y puntos de Sierra Nevada, donde las temperaturas mínimas pueden descender por debajo de cero.

La explicación se encuentra en la circulación atmosférica. Un potente anticiclón situado sobre las islas británicas favorece la entrada de aire más frío, mientras los vientos húmedos del Mediterráneo contribuyen a aumentar la inestabilidad.

No obstante, la bajada no será igual en toda España. El suroeste peninsular continuará registrando temperaturas superiores a las habituales para esta época, incluso después de perder algunos grados.

Qué pasará durante la semana

El miércoles 4 de noviembre también estará marcado por las precipitaciones. AEMET ha activado avisos por lluvias en varias comunidades, con especial atención a Andalucía oriental, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En el litoral sur de Valencia, las acumulaciones podrían alcanzar 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. También se esperan chubascos intensos en el Levante almeriense y distintas zonas del litoral murciano.

Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de tormentas, especialmente en las áreas mediterráneas. Este episodio reforzará la sensación de cambio de estación, aunque las lluvias no estarán repartidas de forma uniforme por todo el territorio.

A partir del jueves 5 de noviembre, los modelos apuntan a una recuperación de las temperaturas máximas en numerosas zonas del norte y del Mediterráneo. El ascenso podría continuar durante el viernes y el fin de semana.

Sin embargo, las noches seguirán siendo frías en buena parte del interior. Esto permitirá que algunas localidades experimenten diferencias importantes entre las temperaturas de primera hora y las que se alcancen durante la tarde.

En Andalucía, el delegado territorial de AEMET, Juan de Dios del Pino, ha explicado que las máximas se mantendrán por encima de lo habitual para estas fechas, con valores alrededor de los 25 ºC.

La predicción semanal del organismo también señala que, entre el 2 y el 8 de noviembre, el sur peninsular y Canarias podrían continuar con temperaturas superiores a la media, frente a un norte con valores más propios del calendario.

Y el ambiente templado podría regresar durante la semana del 9 al 15 de noviembre. AEMET considera probable que las temperaturas vuelvan a situarse por encima de los valores normales en buena parte de España.

Por tanto, el descenso de estos primeros días no supone necesariamente la llegada definitiva del frío. Noviembre ha comenzado con temperaturas casi veraniegas en el sur, pero también con heladas, lluvias y cambios importantes en otras regiones.