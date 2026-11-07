Los expertos en nutrición recomiendan: "Los huevos revueltos más ricos no llevan beicon, sino champiñones y aceite de oliva"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Elisa Blzquez propone sustituir ingredientes como el beicon por championes y aceite de oliva virgen extra para lograr unos huevos revueltos sabrosos y saludables. Los championes aportan agua, minerales y vitaminas del grupo B, mientras que el aceite de oliva suma grasas monoinsaturadas de calidad en lugar de grasas saturadas. Organismos como la AESAN y la OMS recomiendan limitar el consumo habitual de carnes procesadas como el beicon debido a su alto contenido en sal y su vnculo con riesgos para la salud. La clave para un cuajado perfecto consiste en cocinar los huevos a fuego muy suave para evitar que se resequen y servirlos opcionalmente sobre tostadas integrales.

Los huevos revueltos son uno de esos desayunos que nunca pasan de moda. Se preparan en pocos minutos, admiten numerosas combinaciones y resultan especialmente prácticos cuando queremos comenzar el día con algo más que un café y unas tostadas.

Sin embargo, no hace falta acompañarlos de beicon, mantequilla o embutidos para conseguir una receta sabrosa. Existen alternativas con ingredientes sencillos que permiten disfrutar de su textura cremosa y aportar otros nutrientes al plato.

Una de ellas es la combinación de huevos revueltos, champiñones y aceite de oliva virgen extra que propone Elisa Blázquez, nutricionista especializada en alimentación integrativa. Una preparación que demuestra que un desayuno apetecible no necesita demasiados ingredientes.

Desayuno con huevos revueltos

La nutricionista, que cuenta con más de quince años de experiencia, ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de incorporar alimentos frescos, verduras y grasas de calidad a la alimentación cotidiana.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, Blázquez reconoció que los huevos forman parte habitual de sus desayunos. «Ahora suelo tomar huevo muy a menudo, me encanta revuelto», explicó al hablar de sus preferencias.

De hecho, la especialista acostumbra a combinarlos con tostadas, tomate, aguacate y aceite de oliva. Una elección que permite preparar desayunos variados sin recurrir necesariamente a carnes procesadas.

Otra de sus propuestas apareció en una publicación compartida por Pilar Rubio, quien mostró varias opciones de desayuno diseñadas junto a Blázquez para adaptarse a su rutina de ejercicio físico.

Entre ellas destacaba una tostada de pan integral de masa madre acompañada de huevos revueltos, champiñones, aceite de oliva virgen extra y pimienta. Una combinación sencilla que puede prepararse en pocos minutos.

Los huevos aportan proteínas de alto valor biológico, necesarias para el mantenimiento de los músculos y otros tejidos. También contienen nutrientes como vitamina B12, colina y pequeñas cantidades de vitamina D.

Por su parte, los champiñones permiten añadir volumen y sabor al plato sin recurrir a ingredientes especialmente grasos. Además, aportan agua, vitaminas del grupo B y minerales como el potasio.

El aceite de oliva virgen extra completa la preparación. Su principal característica nutricional es su contenido en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, que pueden sustituir a otras grasas con mayor proporción de ácidos grasos saturados.

Reducir el beicon

Aunque el beicon es un acompañamiento habitual de los huevos revueltos, especialmente en los desayunos de inspiración anglosajona, su consumo frecuente no es la opción más recomendable desde el punto de vista nutricional.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja reducir las carnes procesadas y priorizar alimentos frescos, verduras, cereales integrales y aceite de oliva como parte de una alimentación equilibrada.

Este tipo de productos cárnicos suele contener cantidades considerables de sal y, dependiendo de su composición, grasas saturadas. Por tanto, sustituirlos por verduras permite modificar el perfil nutricional de la receta.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que el consumo habitual de carne procesada está relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, según la evaluación científica realizada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Esto no significa que comer beicon ocasionalmente vaya a provocar una enfermedad, sino que conviene limitar su frecuencia y prestar atención al conjunto de los hábitos alimentarios.

En este sentido, la propuesta de Blázquez encaja con las recomendaciones de AESAN, que también aconseja acompañar los huevos de hortalizas y evitar combinarlos habitualmente con productos ricos en grasas saturadas.

Con champiñones y aove

Para elaborar esta receta para una persona bastan dos huevos, unos 100 gramos de champiñones, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra y una pizca de pimienta. También puede añadirse perejil o cebollino.

El primer paso consiste en limpiar los champiñones y cortarlos en láminas. Después, se calienta el aceite en una sartén y se incorporan los champiñones para saltearlos hasta que pierdan buena parte de su agua.

Mientras tanto, se baten los huevos ligeramente. Cuando los champiñones estén cocinados, se reduce la temperatura y se añaden los huevos, removiendo suavemente para conseguir una textura uniforme.

La clave está en controlar el fuego y evitar que los huevos se resequen. La publicación gastronómica Consumer recomienda realizar el cuajado a fuego muy suave para obtener un revuelto de textura agradable.

Una vez preparado, puede servirse sobre una tostada integral y completarse con tomate fresco. Así se incorporan más alimentos vegetales y una fuente de hidratos de carbono con fibra.

En definitiva, los huevos revueltos no necesitan beicon para convertirse en un desayuno apetecible. Los champiñones y el aceite de oliva ofrecen una alternativa fácil de preparar que permite dar variedad a una receta de toda la vida.