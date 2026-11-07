Los expertos en nutrición coinciden: los mejores huevos para cenar no son fritos, sino batidos y junto con queso

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone sustituir los huevos fritos en la cena por un wrap elaborado con huevos batidos y queso cottage. La mezcla de 200 gramos de queso cottage y dos huevos se tritura, se extiende como un crepé y se hornea durante 20 minutos sin necesidad de usar harinas. Para el relleno se sugiere una combinación de tomate fresco, aguacate y jamón serrano, condimentado con especias como cúrcuma, pimienta y orégano. Esta opción destaca por ser una cena rápida, saludable y saciante gracias a su aporte proteico, apta para mantener la masa muscular.

La nutricionista Sandra Moñino propone una alternativa a los clásicos huevos fritos para resolver una cena rápida: un wrap elaborado con huevos batidos y queso cottage. La receta necesita pocos ingredientes, se prepara en minutos y admite distintos rellenos.

Moñino, especializada en alimentación antiinflamatoria y divulgadora en redes sociales, comparte habitualmente ideas para incorporar alimentos saludables a la rutina. Entre sus propuestas destaca esta tortilla fina, convertida en una masa flexible que sirve de base para un wrap.

El ingrediente protagonista es el queso cottage, un lácteo fresco que ha ganado popularidad por su versatilidad y su aporte de proteínas. Combinado con huevo, permite preparar una base sencilla y saciante, sin recurrir a harinas ni masas comerciales.

Para elaborarla hacen falta 200 gramos de queso cottage, dos huevos y especias al gusto. El relleno es opcional, aunque Moñino propone tomate, medio aguacate y una loncha de jamón serrano, además de cúrcuma, pimienta y orégano para condimentar.

Elaboración paso a paso

La preparación comienza colocando los huevos, el queso cottage y las especias elegidas en el vaso de una batidora de mano. Se tritura todo hasta conseguir una mezcla homogénea y líquida, sin grumos, que será la base del wrap.

En cuanto al condimento, la nutricionista sugiere utilizar cúrcuma, pimienta y orégano. La mezcla aporta aroma y sabor, aunque cada persona puede adaptarla a sus preferencias o emplear otras especias que tenga disponibles en la despensa habitual de casa.

Una vez lista la masa, extiéndela sobre papel vegetal y dale forma de crepé, procurando que quede una capa fina y uniforme sobre la bandeja. Después se introduce en el horno durante 20 minutos, hasta que esté cuajada.

El resultado es una lámina flexible que puede manipularse sin romperse y rellenarse al gusto. Antes de añadir los ingredientes conviene dejarla templar ligeramente, para facilitar el montaje y evitar que el calor estropee los vegetales frescos del relleno.

Como relleno, Moñino propone incorporar tomate, aguacate y una loncha de jamón serrano. El tomate aporta frescura; el aguacate, una textura cremosa y grasas insaturadas; mientras que el jamón suma sabor y proteínas al conjunto de esta receta fresca.

El montaje es sencillo: basta con repartir el relleno sobre la base horneada y enrollarla con cuidado. También se pueden variar los ingredientes con verduras, hojas verdes u otras fuentes de proteína, según gustos y necesidades de cada persona.

Esta versatilidad permite servir el wrap en una cena ligera y completa, pero también como desayuno o comida rápida. Su combinación de huevo y queso cottage aporta proteínas, un nutriente que contribuye al mantenimiento de la masa muscular.

Conviene recordar, no obstante, que ningún alimento por sí solo convierte una comida en antiinflamatoria. La calidad global de la dieta depende del patrón alimentario, con presencia habitual de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables variadas.

Así, la propuesta de Sandra Moñino ofrece una forma distinta de aprovechar dos ingredientes cotidianos y preparar una cena sin complicaciones. En lugar de recurrir a los huevos fritos, basta batirlos con queso cottage y hornear la mezcla.