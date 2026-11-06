Los nutricionistas coinciden: "Para que el caldo de cocido tenga más sabor echa primero solo los huesos durante 8 horas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista María Muñoz Yuste aconseja cocinar únicamente los huesos (como caña de jamón o rodilla) a fuego lento durante ocho horas para potenciar al máximo el sabor del caldo. El cocido madrileño destaca por su gran variedad nutricional al combinar hidratos de carbono, proteínas vegetales y animales, además de fibra, vitaminas y minerales. Los garbanzos aportan proteínas, fibra que favorece el tránsito intestinal y la saciedad, además de calcio, siendo una excelente opción para dietas sin lácteos. No es necesario eliminar embutidos como el chorizo o el tocino, pero la especialista sugiere consumirlos con moderación u optar por carnes más magras para reducir grasas.

El cocido madrileño es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Su combinación de garbanzos, verduras, carnes y caldo lo convierte en una receta tradicional que, además de reconfortar durante los meses fríos, destaca por su variedad nutricional.

Sin embargo, conseguir un caldo sabroso no depende únicamente de los ingredientes que se utilicen. La nutricionista María Muñoz Yuste ha compartido en el programa de radio AgroPopular un truco que recupera una costumbre de nuestras abuelas.

La especialista recomienda cocinar primero únicamente los huesos durante al menos ocho horas a fuego lento. Este paso permite extraer mejor su sabor y conseguir un caldo más intenso, una preparación que después servirá como base para elaborar el tradicional cocido.

Entre los huesos que pueden utilizarse destacan los de caña de jamón y los de rodilla. La clave está en respetar el tiempo de cocción y mantener una temperatura suave, sin apresurar un proceso que requiere paciencia.

Una combinación de alimentos

El cocido madrileño suele servirse en dos o tres vuelcos, aunque no existen reglas inamovibles. Primero llega la sopa de fideos; después, los garbanzos acompañados de verduras y, finalmente, las carnes y los embutidos.

Desde el punto de vista nutricional, esta receta reúne prácticamente todos los grandes grupos de alimentos. Las patatas y los fideos aportan hidratos de carbono, mientras que los garbanzos y las carnes proporcionan proteínas de origen vegetal y animal, respectivamente.

Las verduras, como las zanahorias, el puerro y el repollo, completan el plato con fibra, vitaminas y minerales. Su presencia también contribuye a diversificar la alimentación, aunque el perfil nutricional final depende de las cantidades y los ingredientes empleados.

Muñoz Yuste destaca especialmente las propiedades de los garbanzos, una legumbre rica en proteínas vegetales, hidratos de carbono de absorción lenta y fibra. Esta combinación favorece la saciedad y ayuda a mantener una alimentación equilibrada.

Además, su contenido en fibra contribuye al tránsito intestinal y puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Dentro de una dieta saludable, el consumo habitual de legumbres también se relaciona con beneficios para la salud cardiovascular.

Otro aspecto menos conocido de los garbanzos es su aporte de calcio, un mineral importante para mantener los huesos. Por ello, pueden resultar especialmente interesantes para quienes no consumen lácteos, aunque no sustituyen automáticamente todas sus propiedades nutricionales.

En cuanto al caldo elaborado con huesos, la cocción prolongada favorece la liberación de gelatina y proteínas derivadas del colágeno. No obstante, esto no significa que beberlo aporte beneficios clínicos demostrados para la microbiota intestinal ni que el colágeno ingerido actúe directamente sobre ella.

La nutricionista también defiende que el chorizo y el tocino pueden formar parte de la tradición culinaria sin necesidad de demonizarlos. La clave está en consumirlos ocasionalmente, con moderación, y tener en cuenta su contenido en grasas saturadas y sal.

Para reducir el aporte de grasas, una alternativa consiste en escoger piezas de carne más magras y limitar la cantidad de embutidos. Así se puede disfrutar del cocido sin renunciar al sabor, dentro de una alimentación variada y equilibrada.