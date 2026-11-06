La lluvia seguirá sin hacer acto de presencia esta semana en la mayor parte de España. Meteored

Los meteorólogos avisan: desde 2040 las lluvias torrenciales aumentarán el riesgo de inundaciones en España

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LO ESENCIAL Las claves España camina hacia un clima más cálido y árido durante el siglo XXI, combinando una reducción de las precipitaciones medias globales con un incremento de los episodios de lluvia torrencial. Las proyecciones meteorológicas de AEMET y el informe CLIVAR-Spain señalan que, a partir del horizonte 2041-2070, aumentarán las precipitaciones máximas extremas y el riesgo de inundaciones. El calentamiento de la atmósfera y del mar Mediterráneo aporta mayor humedad y energía a las tormentas, incrementando el volumen de agua descargado en periodos muy cortos de tiempo. El Ministerio para la Transición Ecológica advierte sobre la necesidad de adaptar ciudades, drenajes y zonas inundables, ya que las inundaciones son la catástrofe natural que más daños económicos genera.

España puede recibir menos lluvia a lo largo del año y, al mismo tiempo, sufrir episodios mucho más violentos cuando finalmente llueva. Puede parecer contradictorio, pero es precisamente uno de los escenarios que dibujan las proyecciones climáticas para las próximas décadas.

AEMET advierte de que el país avanza hacia un clima más cálido y árido, con una reducción de las precipitaciones medias durante el siglo XXI. Sin embargo, eso no significa necesariamente menos lluvias torrenciales. Los modelos apuntan justo en la dirección contraria: los episodios extremos ganarán importancia.

El cambio empieza a apreciarse ya en las proyecciones para 2021-2040, que muestran incrementos de las precipitaciones máximas. Para el periodo comprendido aproximadamente entre 2041 y 2070, los aumentos aparecen especialmente en cuencas como Tinto-Odiel, Galicia Costa, las Cuencas Internas de Cataluña y el Júcar.

Por eso hablar de 2040 no significa que el 1 de enero de ese año comience una nueva etapa meteorológica. Es un horizonte climático que permite observar una tendencia que ya está desarrollándose y que puede intensificarse conforme avance el calentamiento.

Menos días de lluvia

Una atmósfera más cálida puede contener una mayor cantidad de vapor de agua. Cuando se reúnen las condiciones necesarias para formar una tormenta intensa, esa humedad adicional puede traducirse en precipitaciones más abundantes en periodos cortos.

Un ejemplo especialmente dramático apareció en la DANA que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024.

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Valladolid y AEMET estimó posteriormente que el cambio climático provocado por las actividades humanas intensificó alrededor de un 21% la precipitación intradiaria, aumentó aproximadamente un 19% el volumen total de lluvia descargado sobre la cuenca del Júcar y amplió un 55% la superficie afectada por precipitaciones superiores a 180 milímetros.

No significa que el calentamiento global fuera la única causa de aquella DANA.

Los episodios mediterráneos de lluvias torrenciales forman parte de la variabilidad natural del clima español. Lo que cambia es el escenario en el que se desarrollan: un aire y un Mediterráneo más cálidos pueden proporcionar más humedad y energía a determinadas tormentas.

El informe CLIVAR-Spain llega a una conclusión similar para el conjunto del país: durante el siglo XXI se espera una disminución de la precipitación media, pero un aumento de los eventos extremos de lluvia.

Y ahí aparece el riesgo de inundación.

Una lluvia torrencial no provoca automáticamente una catástrofe. Importa cuánto cae, durante cuánto tiempo, sobre qué superficie y qué encuentra el agua cuando llega al suelo.

Una tormenta muy intensa sobre una pequeña cuenca puede provocar crecidas repentinas. En una ciudad, además, el asfalto, las carreteras y otras superficies impermeables impiden que buena parte del agua se infiltre en el terreno y favorecen una escorrentía mucho más rápida.

El Ministerio para la Transición Ecológica señala precisamente que la concentración de población y determinadas características del urbanismo aumentan la vulnerabilidad frente a las inundaciones.

Las previsiones no son idénticas en toda España.

La ERICC-2025, la evaluación estatal de riesgos climáticos, reconoce que sigue existiendo incertidumbre sobre la magnitud exacta que alcanzarán las precipitaciones máximas en cada territorio. Pero los estudios disponibles apuntan a un incremento de los extremos y del riesgo de inundación en diferentes cuencas durante las próximas décadas.

El propio Ministerio recuerda que las inundaciones son ya las catástrofes naturales que generan mayores daños económicos en España y que la evidencia científica apunta a un incremento de su riesgo en el futuro.

Por eso el mensaje de los climatólogos no es simplemente que vaya a “llover más”. Puede ocurrir exactamente lo contrario durante buena parte del año.

España puede tener periodos secos más largos y menos precipitación total, pero concentrar una mayor cantidad de agua en episodios cortos y extremos. Ese es el escenario que hace especialmente importante adaptar ciudades, sistemas de drenaje, cauces y zonas inundables.

Porque el peligro de las próximas décadas no depende únicamente de cuántos días llueva, sino de algo mucho más difícil de gestionar: cuánta agua puede caer en unas pocas horas cuando finalmente lo hace.