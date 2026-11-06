Una borrasca se sitúa cerca de la península este fin de semana. Eltiempo.es

Mario Picazo, meteorólogo: "Llega un ascenso de temperaturas a España que dejará hasta 24 ºC en estas zonas"

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LO ESENCIAL Las claves Una borrasca atlántica traerá vientos del sur y suroeste con una masa de aire templado que elevará los termómetros en gran parte de España este fin de semana. El sábado las temperaturas máximas subirán notablemente en el sur, alcanzando los 24 ºC en ciudades como Sevilla y Córdoba, mientras que las mínimas subirán hasta 8 ºC en el norte. Las precipitaciones comenzarán el sábado por el oeste, afectando principalmente a Galicia, y se extenderán durante el domingo por el centro peninsular y zonas del Sistema Central. La inestabilidad continuará el lunes 9 de noviembre, dejando lluvias y ambiente otoñal en Madrid durante el festivo de la Almudena, así como en Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

El frío de los últimos días dará paso a un ambiente mucho más templado en varias regiones españolas. Los termómetros experimentarán cambios importantes durante este fin de semana.

Así lo adelanta el meteorólogo Mario Picazo en Eltiempo.es, donde explica que una borrasca atlántica cambiará el panorama meteorológico. El fenómeno traerá precipitaciones, más nubosidad y temperaturas nocturnas más elevadas.

La llegada de vientos del sur y suroeste favorecerá la entrada de una masa de aire húmeda y templada. Este cambio permitirá recuperar valores más propios de jornadas otoñales suaves.

El ascenso térmico comenzará a notarse especialmente durante el sábado, cuando algunas localidades del sur podrían alcanzar los 24 ºC. Sevilla y Córdoba figuran entre las ciudades donde se esperan temperaturas más elevadas.

La borrasca comenzará a dejar sus primeros efectos durante el sábado, aunque buena parte del país disfrutará todavía de una jornada relativamente tranquila. Galicia será la comunidad más afectada inicialmente por las precipitaciones.

Agua y temperaturas templadas

Las lluvias podrían ser frecuentes en A Coruña y Pontevedra, con posibilidad de extenderse hacia Asturias, otras zonas cantábricas y el oeste de Castilla y León. En general, serán menos abundantes.

En el centro peninsular aumentará la nubosidad, aunque todavía habrá algunos intervalos de sol. Madrid, Toledo y Guadalajara podrían registrar precipitaciones débiles, especialmente en áreas de montaña.

Mientras tanto, Extremadura y Andalucía occidental recibirán más nubes desde el Atlántico. En el este y sureste peninsular, así como en Baleares, predominará una situación más estable.

Uno de los cambios más destacados llegará durante la madrugada. Las temperaturas mínimas podrían subir hasta 8 ºC en algunos puntos del norte peninsular respecto al viernes, reduciendo considerablemente las posibilidades de heladas.

Las máximas también experimentarán un ascenso en el sur. Sevilla y Córdoba podrían alcanzar los 23 ºC o 24 ºC, mientras que Madrid rondará los 17 ºC o 18 ºC durante las horas centrales.

En el litoral mediterráneo, Valencia, Alicante y Málaga podrán superar los 20 ºC. Por el contrario, en el nordeste peninsular se espera un ligero descenso de las temperaturas diurnas.

La jornada del domingo estará marcada por una mayor extensión de las lluvias, especialmente en el oeste. Las precipitaciones podrían ser intensas en determinadas áreas montañosas del Sistema Central.

El norte de Extremadura, el sur de Salamanca y Ávila figuran entre las zonas que podrían acumular más agua. También se contemplan registros importantes en Cáceres, Huelva y Cádiz.

No obstante, Picazo advierte de que todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria de la borrasca y la distribución exacta de las precipitaciones. Madrid también tendrá mayor riesgo de lluvia, sobre todo en la sierra de Guadarrama.

En la capital se esperan cielos más nubosos, con temperaturas máximas de entre 14 ºC y 17 ºC y mínimas próximas a los 8 ºC o 9 ºC.

Andalucía occidental también podría recibir precipitaciones en Huelva, Sevilla y Cádiz. En cambio, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña tendrán intervalos nubosos, con menor probabilidad de lluvia y máximas de entre 18 ºC y 22 ºC.

La inestabilidad continuará el lunes 9 de noviembre, cuando las precipitaciones podrían afectar a Galicia, Extremadura, Castilla y León, Andalucía occidental y distintas zonas del centro peninsular.

En Madrid, el festivo de la Almudena estará condicionado por la lluvia. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían persistir durante distintos momentos de la jornada.

La sierra de Guadarrama podría registrar los mayores acumulados, mientras que en Madrid capital la probabilidad de lluvia será elevada. Los termómetros marcarán unos 12 ºC de mínima y 16 ºC de máxima.

Además, el viento del sur y suroeste podría ganar intensidad, especialmente en las zonas montañosas. De esta forma, el puente madrileño estará acompañado de un ambiente otoñal, con paraguas y cielos grises como protagonistas.