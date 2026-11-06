Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas de menos de 50 metros también necesitan certificado energético, salvo esta excepción

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LO ESENCIAL Las claves Las viviendas de menos de 50 metros cuadrados en bloques o adosadas sí necesitan obligatoriamente el certificado energético para alquilarse o venderse. La única excepción por superficie se aplica a construcciones totalmente independientes con una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados y sin contacto con otros edificios. El documento es obligatorio desde 2021, debe incluirse en los anuncios y contratos, y tiene una validez general de 10 años (5 años si la calificación es G).

Vivir en un piso pequeño no significa estar exento de determinadas obligaciones legales. Aunque muchas personas creen que las viviendas de menos de 50 metros cuadrados no necesitan certificado energético, la normativa española establece una diferencia importante que conviene conocer antes de vender o alquilar.

El tamaño del inmueble no es el único criterio que determina si debe disponer de este documento. También importa su ubicación, especialmente si forma parte de un edificio residencial o constituye una construcción completamente independiente.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de los edificios en España. La norma contempla una excepción para construcciones pequeñas, pero no afecta a todos los inmuebles de menos de 50 metros cuadrados.

Qué viviendas lo necesitan

El artículo 3 del Real Decreto 390/2021 establece que los edificios y las partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario deben contar con el correspondiente certificado de eficiencia energética.

Sin embargo, su apartado segundo contempla varias exclusiones. Una de ellas afecta expresamente a los edificios independientes cuya superficie útil total sea inferior a 50 metros cuadrados, siempre que no estén en contacto con otros edificios.

Esta precisión resulta fundamental. No es lo mismo un apartamento de 40 metros cuadrados situado en un bloque de viviendas que una pequeña construcción independiente de la misma superficie.

En el primer caso, el propietario deberá disponer del certificado energético si quiere venderlo o alquilarlo a un nuevo inquilino, salvo que concurra alguna otra excepción legal.

En cambio, una vivienda aislada de 45 metros cuadrados, que no comparta contacto con otras edificaciones, puede acogerse a la exclusión prevista en la normativa por su tamaño y características.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo aclara en su documentación oficial. Los apartamentos, viviendas y locales de menos de 50 metros cuadrados que formen parte de un edificio sí están obligados a obtener el certificado cuando les resulte aplicable la normativa.

Por tanto, la excepción no depende únicamente de los metros cuadrados, sino también de que se trate de un edificio físicamente independiente. Una vivienda adosada, por ejemplo, no cumpliría este requisito por estar en contacto con otra construcción.

Además, la norma habla de una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados. Esto significa que una construcción independiente de exactamente 50 metros cuadrados tampoco queda excluida por este supuesto.

Si se quiere vender o alquilar

El certificado energético es un documento que permite conocer la eficiencia de una vivienda a partir de sus características constructivas, instalaciones y consumo energético estimado en condiciones normalizadas.

La calificación se expresa mediante una escala de letras, desde la A, correspondiente a una mayor eficiencia, hasta la G, que identifica los inmuebles menos eficientes.

Para obtenerlo, el propietario debe recurrir a un técnico competente que evalúe las características de la vivienda. Posteriormente, el certificado debe registrarse ante el organismo correspondiente de la comunidad autónoma.

La normativa también establece que la etiqueta energética debe aparecer en las ofertas y anuncios de venta o alquiler. Por tanto, no basta con obtener el documento y guardarlo.

Además, el artículo 17 obliga a incorporar una copia del certificado registrado y la etiqueta al contrato de compraventa. En los alquileres, debe adjuntarse la etiqueta y entregarse al inquilino el documento con las recomendaciones de uso.

Respecto a su duración, el certificado tiene una validez máxima de diez años, salvo cuando la vivienda obtiene una calificación G. En ese caso, debe renovarse como máximo cada cinco años.

Otras excepciones

El Real Decreto 390/2021 también excluye determinadas construcciones provisionales previstas para utilizarse durante un máximo de dos años y ciertos edificios industriales, agrícolas o destinados a la defensa con baja demanda energética.

También contempla supuestos relacionados con edificios oficialmente protegidos y aquellos adquiridos para su demolición o determinadas reformas, siempre que se cumplan los requisitos específicos establecidos legalmente.

Conviene recordar que esta obligación no acaba de entrar en vigor. El Real Decreto 390/2021 comenzó a aplicarse el 3 de junio de 2021, aunque posteriormente ha recibido modificaciones.

Por tanto, antes de anunciar una vivienda pequeña para venderla o alquilarla, conviene comprobar sus características. Tener menos de 50 metros cuadrados no basta para evitar el certificado: la clave está en que sea una construcción independiente y cumpla las condiciones de la excepción.