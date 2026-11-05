La psicología dice que los adultos que usan dulces para calmar a sus hijos enseñan a reprimir las emociones

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LO ESENCIAL Las claves Calmar a los niños con dulces ante berrinches o tristeza les enseña a ignorar o reprimir sus emociones en lugar de comprenderlas. Esta práctica impide el desarrollo de la autorregulación emocional y promueve la búsqueda de gratificaciones instantáneas ante la incomodidad. En la edad adulta, este patrón puede derivar en alimentación emocional y consumo compulsivo de comida para anestesiar el estrés o la ansiedad. Los expertos recomiendan sustituir la comida por la validación emocional y el acompañamiento, permitiendo que el menor exprese y procese lo que siente.

Dar dulces, como golosinas, como una herramienta rápida para calmar los lloros y las frustraciones de los pequeños es una práctica más común de lo que parece, pero la psicología advierte sobre sus consecuencias a largo plazo.

Al ofrecer un estímulo placentero e inmediato frente a una emoción desagradable, se interrumpe el proceso natural de asimilación del malestar, creando así una dinámica que enseña a los niños a tapar o ignorar lo que sienten en vez de comprenderlo.

Y eso lleva a que se establezca desde la infancia que la solución ante la incomodidad emocional es la evasión o la gratificación instantánea. Desde una perspectiva del desarrollo emocional, este hábito fomenta la represión debido a que los pequeños aprenden que ciertas emociones como la tristeza o el enfado son negativas y deben eliminarse rápido.

Al no haber espacio para que los niños experimenten ese estado de frustración para aprender a gestionarlo, se les priva de la oportunidad de desarrollar herramientas de autorregulación.

Aunque a corto plazo no se vean los efectos que provoca ese hábito, con el tiempo el mensaje implícito que se graba en su mente es que el malestar emocional es intolerable y que la única forma de gestionarlo es mediante un distractor externo, en forma de golosina en este caso.

Un problema a largo plazo

Además, se trata de una conducta que sienta las bases de lo que en la edad adulta se conoce como "alimentación emocional": al asociar sistemáticamente el alivio del estrés o la ansiedad con azúcar, el cerebro automatiza una vía de escape que persiste en la madurez.

Los adultos que crecieron bajo este patrón suelen recurrir a la comida de forma compulsiva cuando se enfrentan a situaciones de alta presión o vacío emocional, repitiendo inconscientemente el mecanismo de recompensa y anestesia que sus padres les enseñaron en su día.

Lo ideal para romper con esta idea de recompensa azucarada es sustituir el dulce por la validación emocional y el acompañamiento. Esto implica permitir que el niño llore o se enfade si hace falta, pero siempre ayudándolo a expresar lo que siente y no intentar calmarlo con comida, y eso es muy importante.

Según investigadores de la Universidad de McGill en Quebec, los niños pequeños que comen en exceso con frecuencia suelen estar expresando emociones que previamente han sido reprimidas debido a la falta de herramientas para afrontarlo.

Es decir, que lo ideal es dejar que los pequeños se expresen, dialoguen con su enfado o tristeza y se les acompañe, haciéndoles entender la situación, pero nunca tapando esas emociones con dulces.