Mariano, carnicero: "Para que las albóndigas estén más ricas no uses agua ni pan rallado, sino pan remojado en leche"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja sustituir el pan rallado y el agua por pan remojado en leche para lograr unas albóndigas más esponjosas y jugosas. Para la carne, recomienda utilizar cuello de cerdo por su grasa infiltrada, que evita que la mezcla se seque durante la cocción. Su fórmula propone un huevo por kilo de carne picada, añadiendo ajo, perejil, pimienta y el pan empapado en leche sin apelmazar la masa. Este sencillo truco también es aplicable a la elaboración de filetes rusos para conservar la humedad y mejorar la textura.

Conseguir unas albóndigas tiernas y jugosas no depende únicamente de elegir una buena carne. También importa qué ingredientes se incorporan a la mezcla y, sobre todo, cómo se hidrata el pan que ayuda a ligar sus componentes.

El carnicero Mariano Sánchez Díaz ha explicado una fórmula sencilla para mejorar esta elaboración casera: utilizar pan remojado en leche en lugar de pan rallado y agua. Un cambio pequeño que, según asegura, consigue una textura mucho más esponjosa.

La recomendación parte de una anécdota en su establecimiento. Un cliente acudió a comprar carne picada porque tenía invitados y quería preparar albóndigas. Sánchez decidió ofrecerle una pieza para que el resultado estuviera a la altura de la ocasión.

"Iba a coger la mejor carne que tengo para picar de cerdo y le voy a dar la parte del cuello que es muy jugosa y muy sabrosa", recuerda el profesional sobre la elección que hizo para aquel comprador.

Remojar en leche, no en agua

El cuello de cerdo es una pieza con grasa infiltrada, una característica que aporta sabor y ayuda a evitar que la carne quede seca durante la cocción. Pero, para el carnicero, la elección del corte no basta por sí sola.

Cuando preguntó al cliente qué ingredientes añadía a la carne, este respondió que utilizaba huevo, pan rallado y agua. Sánchez consideró que podía mejorar la receta sustituyendo esos elementos por pan tradicional y leche en su lugar.

Su propuesta establece una proporción fácil de recordar: por cada kilo de carne picada, un huevo. A esa base se incorporan ajo, perejil y un poco de pimienta, antes de añadir el pan del día anterior o recién comprado.

La clave está en remojar ese pan en leche, no en agua, y utilizarlo entero, sin convertirlo previamente en pan rallado. Después, una vez empapado, se mezcla con el resto de ingredientes y con la carne picada hasta integrarlo.

El pan aporta humedad y ayuda a mantener unida la preparación, mientras que la leche contribuye a que la miga quede blanda. Así se evita una mezcla compacta y se favorece una textura tierna tras cocinarla en la sartén.

Conviene escurrir ligeramente el pan si ha absorbido demasiada leche y mezclar los ingredientes sin trabajar la carne en exceso. De ese modo, la masa queda integrada, pero no demasiado apelmazada, algo importante para conseguir bocados suaves y agradables.

Con esta mezcla se pueden preparar tanto albóndigas como filetes rusos, dos elaboraciones que comparten una base de carne picada condimentada. En ambos casos, el objetivo es conservar la jugosidad y evitar que el resultado quede duro o seco.

El consejo tuvo una comprobación práctica. Según cuenta Sánchez, el cliente siguió sus indicaciones en casa y regresó al día siguiente para agradecerle la sugerencia: "me dio las gracias y me felicitó", relata el carnicero tras probar el resultado.

Una solución, económica y fácil de aplicar que no exige cambiar la carne ni recurrir a ingredientes especiales. Basta con recuperar el pan que queda en casa y remojarlo en leche para conseguir unas albóndigas más esponjosas y sabrosas.