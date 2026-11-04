Mariano Sánchez, carnicero con 30 años de experiencia: "No compres nunca carne picada en bandeja, son casi 100 gr menos"

Mariano Sánchez con su primer libro en el puesto del Mercado de Babel donde trabaja cada día. M. H.

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja evitar la carne picada en bandeja si se desconoce cuándo se procesó, al ser el producto más delicado de la carnicería. Recomienda pedir siempre que se pique la pieza al momento y delante del cliente para garantizar la frescura y evitar conservantes o sulfitos. Advierte sobre una merma habitual: al pesar la carne antes de picarla, hasta 100 gramos se quedan en la máquina y se acaban cobrando al consumidor. La normativa obliga a conservar la carne picada a 2 ºC o menos, prohíbe guardarla de un día para otro en carnicerías y exige su cocción completa por seguridad.

El carnicero Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes sociales como @el_as_carnicero y con más de 33 años de oficio, ha lanzado una advertencia a quienes compran carne picada en bandejas: conviene saber cuándo y cómo se ha preparado.

"Nunca compres carne picada ya hecha sin saber cuándo se picó", resume el profesional en un vídeo difundido en sus perfiles. El consejo, asegura, responde a que este producto es "el más delicado de una carnicería" y exige cuidado.

La explicación está en el propio proceso. Al pasar por la máquina, la carne aumenta la superficie expuesta al aire, se oxida con mayor rapidez y pierde vida útil frente a una pieza entera, según detalla Sánchez Díaz también.

Por eso, el carnicero recomienda pedir que piquen la pieza en el momento y delante del cliente siempre. "La carne picada buena se pica al momento", sostiene, y aconseja preguntar por su elaboración antes de llevársela a casa.

Una petición al carnicero

El profesional también cuestiona las mezclas y los ingredientes que, según advierte, pueden incorporarse a determinados preparados. Habla de conservantes, sulfitos y restos acumulados de otros días, aunque matiza que no toda la carne picada envasada es necesariamente mala.

Su advertencia no significa que cualquier bandeja entrañe un peligro ni que todos los establecimientos trabajen igual. La clave, insiste, es conocer la fecha de picado, la composición y las condiciones de conservación del producto que se compra también.

La normativa española recoge precauciones específicas para este alimento. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria señala que la carne picada debe mantenerse refrigerada a una temperatura igual o inferior a 2 ºC, más exigente que la fijada para muchas piezas.

Además, el Real Decreto 1021/2022 establece que, en el comercio minorista, el picado se realizará a petición del cliente y a su vista. La norma permite prepararlo previamente para la venta diaria, pero prohíbe conservarlo para el día siguiente.

El motivo de tanta cautela es microbiológico: al triturar la carne, los microorganismos que pueden estar en su superficie se distribuyen por el conjunto. Por eso, las hamburguesas y otros productos picados requieren una cocción suficiente y completa.

No es la primera vez que Sánchez Díaz llama la atención sobre las prácticas de algunas carnicerías. En otra publicación, explicó que algunos carniceros pesan la pieza antes de introducirla en la máquina y cobran al cliente ese peso inicial.

Para mostrar la diferencia, puso como ejemplo un trozo que marcaba 725 gramos al picarlo y que, una vez pasado por la máquina, se quedaba en 650. La merma, explicó, se debe a carne que permanece dentro del mecanismo.

Su método consiste en picar primero la pieza y cobrar únicamente el peso que recibe el comprador. "No la pesamos antes", explicó, al defender una práctica que evita que el consumidor pague por una parte que no se lleva.

Así, su recomendación reúne dos consejos: pedir que la carne se pique a la vista y comprobar que se cobra la cantidad entregada. Después, conviene llevarla pronto al frigorífico, respetar su conservación y cocinarla completamente antes de consumirla.