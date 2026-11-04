Los expertos en nutrición coinciden: el pescado congelado más bueno no es la sardina ni la caballa, sino la merluza y el lenguado

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LO ESENCIAL Las claves Los pescados magros como la merluza y el lenguado conservan mejor su calidad en el congelador que especies grasas como la sardina o la caballa. El mayor contenido de grasa en los pescados azules acelera la oxidación de los lípidos a temperaturas bajo cero, provocando sabores y olores rancios antes. La vida útil práctica a -18 ºC se estima en unos cuatro meses para pescados grasos, frente a los ocho o nueve meses que pueden alcanzar la merluza y el lenguado. Para prolongar su conservación es fundamental envasar el pescado fresco eliminando el aire, mantener la temperatura baja y estable, y consumir antes las especies grasas.

Congelar pescado es una de las mejores formas de alargar su vida útil sin recurrir a conservantes, pero no todas las especies responden igual al paso por el congelador. En general, los pescados magros, como la merluza o el lenguado, mantienen mejor su calidad durante más tiempo que especies más grasas como la sardina o la caballa.

La diferencia no significa que estos últimos no puedan congelarse. Pueden hacerlo perfectamente si parten de una buena materia prima y se mantienen a temperaturas adecuadas. El problema es que su mayor contenido en grasa los hace más sensibles a uno de los procesos que continúa incluso a temperaturas bajo cero: la oxidación de los lípidos.

Los datos de composición ayudan a entenderlo. La FAO sitúa el contenido graso de la merluza aproximadamente entre el 0,4% y el 1%, y el del lenguado alrededor del 1,8%. En la caballa, en cambio, puede oscilar aproximadamente entre el 1% y más del 20% dependiendo de la época del año y del estado del animal.

Esa grasa es precisamente uno de los puntos débiles durante el almacenamiento prolongado.

El frío frena el deterioro

Congelar prácticamente detiene la actividad bacteriana responsable del deterioro habitual del pescado fresco, pero no convierte al alimento en algo completamente estable. Con el paso del tiempo siguen produciéndose cambios en las proteínas, pérdida de agua y oxidación de las grasas, que terminan modificando la textura, el olor y el sabor.

En los pescados grasos, este último proceso tiene especial importancia.

La grasa reacciona lentamente con el oxígeno y puede generar compuestos responsables de sabores y olores rancios. La FAO señala que pescados con alto contenido de aceite, como caballa o arenque, desarrollan esos defectos con mayor rapidez durante el almacenamiento congelado que las especies magras.

La sardina presenta una dificultad similar. Al tratarse también de un pescado azul relativamente graso, su calidad puede deteriorarse antes durante un almacenamiento prolongado.

Las diferencias aparecen claramente en las estimaciones técnicas de vida útil.

Una guía de almacenamiento recopilada por la FAO sitúa en torno a cuatro meses a -18 ºC la vida práctica de conservación de pescados grasos como la sardina. Para pescados magros como bacalao o eglefino, la referencia aumenta aproximadamente hasta ocho meses, mientras que pescados planos como lenguado, platija o solla pueden alcanzar alrededor de nueve meses en esas mismas condiciones.

Son cifras orientativas, no fechas de caducidad universales. La calidad inicial, el tamaño de las piezas, el envase y, sobre todo, la estabilidad de la temperatura pueden cambiar mucho el resultado.

La caballa ilustra bien esta sensibilidad. La FAO recomienda congelarla rápidamente después de la captura y señala que los ejemplares especialmente grasos deberían hacerlo incluso antes. Bien protegida y almacenada industrialmente a temperaturas muy bajas puede conservar una buena calidad durante meses, pero uno de sus principales límites sigue siendo precisamente la rancidez de su grasa.

Esto explica por qué una merluza puede salir del congelador manteniendo razonablemente bien un sabor suave, mientras que una caballa almacenada durante demasiado tiempo puede desarrollar antes aromas desagradables aunque continúe siendo un producto congelado. Pero la grasa no es el único factor.

También influye la pérdida de agua. Si el pescado queda expuesto al aire del congelador, la superficie puede deshidratarse y aparecer la conocida quemadura por congelación, que produce zonas secas y cambios de textura.

Por eso el envasado es especialmente importante.

La FAO señala que reducir el contacto con el oxígeno mediante bolsas bien cerradas, envases con poca permeabilidad al aire o glaseado con una fina capa de hielo ayuda a limitar tanto la deshidratación como la oxidación. Esta protección resulta especialmente útil en pescados grasos.

También importa congelar un pescado que todavía sea fresco.

El congelador no recupera la calidad perdida previamente. Si una sardina, una merluza o cualquier otra especie ya se encuentra deteriorada cuando se introduce en él, al descongelarla no saldrá en mejores condiciones. La congelación simplemente frena muchos de los procesos que estaban ocurriendo.

En casa conviene, por tanto, congelar el pescado cuanto antes, dividirlo en las raciones que se vayan a consumir y envolverlas de forma que quede la menor cantidad de aire posible.

La temperatura también resulta decisiva. Cuanto más baja y estable se mantenga, más lentamente avanza el deterioro. La FAO calcula que, de forma aproximada, aumentar cinco grados la temperatura de almacenamiento puede llegar a reducir a la mitad la vida útil práctica de algunos productos pesqueros congelados.

Por eso las diferencias entre especies no significan que la sardina o la caballa sean malas candidatas para el congelador. Simplemente toleran peor los almacenamientos largos, especialmente si están mal protegidas frente al aire.

Si el objetivo es guardar pescado durante bastante tiempo, las especies magras como merluza y lenguado parten con cierta ventaja. Tienen mucha menos grasa susceptible de oxidarse y pueden mantener durante más tiempo unas características aceptables.

La sardina y la caballa también pueden congelarse, pero conviene consumirlas antes y protegerlas especialmente bien.

El congelador conserva todos estos pescados, pero no lo hace por igual: cuanta más grasa contiene la especie, más importante se vuelve reducir el tiempo de almacenamiento, mantener una temperatura estable y evitar que el aire entre en contacto con ella.