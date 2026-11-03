La parada cardiorrespiratoria tras un golpe en el tórax como la de Jesús de Miguel: ¿conmoción o contusión cardíaca?

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LO ESENCIAL Las claves El futbolista Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por un fuerte golpe en el tórax durante un partido. Los especialistas médicos barajan como causas principales del fallecimiento una conmoción cardíaca ('commotio cordis') o una contusión cardíaca por la fuerza del impacto. Expertos señalan que la contusión cardíaca es más probable debido al tipo de golpe y a la secuencia de la atención médica recibida antes de su posterior empeoramiento neurológico. El trágico suceso ha conmocionado al fútbol español y los médicos quedan a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

El futbolista Jesús de Miguel ha fallecido este martes tras recibir un golpe en el tórax que desencadenó una parada cardiorrespiratoria. El incidente se produjo en el enfrentamiento entre el CD Tenerife, su equipo, y el Andorra.

En las imágenes del suceso puede observarse cómo De Miguel iba a recibir el balón en el medio del campo cuando el portero del equipo contrario, Jesús Owono, le hace una dura entrada que termina con ambos en el césped.

Sin embargo, el delantero del CD Tenerife no es capaz de levantarse del suelo y se desploma segundos después del impacto. En fotos más detalladas se observa que la rodilla de Owono ha impactado en el tórax del jugador del equipo canario.

De Miguel es rápidamente conducido a una ambulancia donde se supo que necesitó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Logró recuperar el pulso y respirar por sí mismo tras la intervención y fue hospitalizado.

En la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife permaneció horas inconsciente, pero estable dentro de la gravedad. La situación cambiaría de forma repentina de madrugada.

Su equipo anunció que había empeorado neurológicamente y, finalmente, falleció a las 8 de la mañana. El impactante e inesperado suceso ha consternado al mundo del fútbol, el propio CD Tenerife escribía en X que no podían "creer que esto sea verdad".

Los médicos de Urgencias barajan que Jesús de Miguel pudo ser víctima de una conmoción o, más probablemente, una contusión cardíaca. Si bien los fuertes choques se producen habitualmente en el fútbol, el desenlace de este ha impactado a los especialistas.

Javier G. Rendo, Coordinador de Emergencias y Protección Civil, Técnico en Emergencias Sanitarias, explicó en un hilo de X que la razón por la que el jugador entró en parada cardiorrespiratoria podría haber sido una commotio cordis.

Este incidente se produce cuando un fuerte impacto en el tórax, muy cerca del corazón, se produce en un instante muy concreto: la repolarización cardíaca. Es la fase en la que el corazón recupera su carga eléctrica tras contraerse para latir de nuevo.

Arritmia maligna

El portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Carlos Alonso, explica que la commotio cordis es una posibilidad, pero es infrecuente. Suele darse más habitualmente en niños o en adolescentes.

"Porque tienen una caja torácica más flexible que los adultos. Puede suceder, igualmente, pero no es habitual", señala Alonso. El impacto genera una arritmia maligna y puede devenir en una muerte súbita. El paciente debe ser desfibrilado rápidamente para sobrevivir.

Alonso recuerda un episodio que Rendo también muestra en un vídeo para su cuenta de X. En 2023, el jugador de fútbol americano Damar Hamlin fue víctima de una commotio cordis tras un golpe en el pecho y se salvó por la rápida actuación de emergencias.

Por esta razón, el portavoz de SEMES no piensa que De Miguel padeciera una commotio cordis, a pesar de que para estar completamente seguros hace falta esperar a la autopsia. Al observar los vídeos de la intervención, no cree que encontraran al jugador en parada.

"Llegan y hay desconcierto, no deben encontrar signos de parada cardiorrespiratoria", dice Alonso. "Tenían los medios para atenderla en el campo de juego y tienen una normativa muy clara y en la que insisten mucho en cuanto a ellas".

El médico recuerda la parada cardíaca del jugador danés Christian Eriksen en la Eurocopa de 2021 que fue atendida con éxito. "Desde entonces la UEFA exige que los jugadores tengan conocimientos de reanimación cardiopulmonar", explica.

Estaban los conocimientos y las herramientas para atender una parada y, por eso, piensa que el motivo puede estar más bien relacionado con una contusión cardíaca o ventricular. Es decir, que un golpe extremadamente fuerte pudo romper el corazón del jugador.

Considera que puede ser más compatible con la posibilidad de que los servicios de emergencia no vieran una parada cardiorrespiratoria en un primer momento, pero que se produjera un poco más tarde.

"Ha sido un lance de juego muy desafortunado. Recordemos la patada que Xabi Alonso recibió en el pecho en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 por parte de De Jong. Se producen estos golpes a menudo, pero no suelen tener un desenlace tan trágico", señala Alonso.

El portavoz de SEMES aconseja cautela hasta conocer la autopsia, pero considera que el mundo del fútbol está muy concienciado con la atención a las paradas cardiorrespiratorias y, por esto, considera más verosímil que Jesús de Miguel sufriera una contusión cardíaca.

Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, en España se producen más de 30.000 paros cardíacos fuera del hospital y el 20% de ellos ocurren en calles y espacios públicos. Del total, se calcula que sólo se consigue salvar al 5% de ellos.

Ser atendidos a tiempo es fundamental para mejorar este porcentaje. En este sentido, que la población general aprenda las maniobras de reanimación cardiopulmonar podrían llegar a aumentar el porcentaje de pacientes salvados fuera del hospital hasta el 30%.