Los meteorólogos lo confirman: España ya se ha calentado 1,75 ºC y para 2050 las máximas medias subirán otros 3 ºC

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LO ESENCIAL Las claves España registra un aumento térmico de 1,75 ºC desde la era preindustrial, superando la media global. Las proyecciones advierten que las temperaturas máximas medias podrían subir otros 3 ºC adicionales para 2050. El incremento del calor prolongará los veranos, intensificará las sequías y aumentará el riesgo de incendios devastadores. Se plantea adaptar las infraestructuras y sistemas de ventilación para mitigar el estrés térmico en las ciudades.

España ya ha registrado un aumento de temperatura de 1,75 ºC, en líneas generales, en comparación con la era preindustrial, un incremento que supera con creces la media global y que pone a los expertos en alerta por el clima futuro.

Este calentamiento no es un fenómeno que sea solamente preocupante a largo plazo, puesto que ya está teniendo sus efectos en la realidad: con veranos cada vez más prolongados, noches tropicales más frecuentes y una alteración drástica de los patrones climáticos tradicionales del país.

Las proyecciones, por ello, para las próximas décadas dibujan un escenario aún más adverso si no se intenta combatir ese cambio climático. Los modelos advierten que, para el año 2050, las temperaturas máximas medias en España pueden llegar a subir otros 3 ºC adicionales.

Dicho repunte, de producirse como tal, intensificará el estrés térmico sobre el territorio, transformando el régimen de temperaturas habitual y empujando al país hacia un clima mucho más extremo, donde los días de calor asfixiante dejarán de ser una excepción para convertirse en la norma.

Se avecinan más cambios

Y todo ello no es que solamente vaya a afectar a la ciudadanía, sino que también a los recursos hídricos y los ecosistemas. El aumento de las temperaturas máximas acelerará la evaporación del agua, agravando las sequías y amenazando la viabilidad de sectores como la agricultura.

Además, la biodiversidad local se enfrentará a un desafío sin precedentes, provocando desplazamientos de especies, la degradación de los suelos y un riesgo exponencialmente mayor de sufrir incendios forestales de sexta generación, más devastadores y difíciles de controlar.

Realmente, es un escenario preocupante pero, lo bueno, es que se puede combatir en cierta medida, aplicando nuevas medidas de contención para que dichas temperaturas no provoquen que las grandes ciudades sean asfixiantes.

Aunque ese estrés térmico estará presente, se puede frenar con sistemas de ventilación, mejora de infraestructura y por supuesto herramientas que permitan a la ciudadanía protegerse del calor en las temporadas de verano.

El mayor problema, realmente, es que ese periodo estival puede llegar a durar mucho más tiempo del habitual, estirándose a lo largo de los años y expandiendo ese clima caluroso durante más meses.

La subida de los termómetros es una realidad y hay que adaptarse y prepararse, y también prestar atención para ver cómo evoluciona la situación con el paso del tiempo, puesto que ahora mismo es complicado predecir ciertos cambios climáticos.