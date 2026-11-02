Imagen de archivo de un hombre teniendo una discusión con una mujer. iStock

La psicología dice que los adultos que desean el mal a otros no son desagradables sino que lo hacen por protección

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LO ESENCIAL Las claves La psicología señala que alegrarse o desear la mala suerte ajena ('schadenfreude') es una reacción habitual y no implica necesariamente maldad ni falta de empatía. Esta emoción suele responder al sentido de justicia o al deseo de restablecer un equilibrio moral cuando una persona arrogante o injusta afronta las consecuencias de sus actos. También funciona como un mecanismo de defensa emocional y comparación social para reducir la sensación de inferioridad y aliviar temporalmente la inseguridad o el malestar personal. Los expertos advierten que, si esta satisfacción por el sufrimiento ajeno se vuelve recurrente, puede reflejar problemas más profundos de envidia, resentimiento e inseguridades no resueltas.

Sentir cierta satisfacción cuando alguien que nos ha perjudicado atraviesa un mal momento puede generar incomodidad e incluso culpa. Sin embargo, la psicología explica que esta reacción emocional es más habitual de lo que pensamos y no implica necesariamente maldad.

Los expertos utilizan el término alemán schadenfreude para describir el placer o alivio que experimentamos ante la desgracia de otra persona. Aunque pueda parecer contradictorio, esta emoción forma parte del repertorio humano y puede responder a necesidades psicológicas diferentes.

Una de las principales explicaciones tiene que ver con el sentido de justicia. Cuando alguien percibe que otra persona ha actuado de manera arrogante o injusta, puede interpretar sus dificultades posteriores como una consecuencia merecida de sus propias decisiones y comportamientos anteriores.

En estas circunstancias, la satisfacción no surge necesariamente del sufrimiento ajeno, sino de la impresión de que se ha restablecido cierto equilibrio moral. La persona siente que, finalmente, quien hizo algo incorrecto afronta las consecuencias de sus actos.

Qué revela de nosotros

Esta percepción ayuda a comprender por qué algunas personas experimentan alivio cuando alguien que consideran perjudicial fracasa. No se trata siempre de disfrutar con el dolor de los demás, sino de encontrar una explicación que encaje con sus propias expectativas.

Otro mecanismo importante es la comparación social. Los seres humanos evalúan constantemente su situación en relación con quienes les rodean, un proceso que puede intensificarse cuando atraviesan momentos complicados o sienten que sus circunstancias personales no son las que desearían.

En estos casos, comprobar que otras personas también cometen errores o sufren contratiempos puede proporcionar un alivio momentáneo. La satisfacción aparece porque sus propias dificultades parecen menos excepcionales y disminuye, al menos temporalmente, la sensación de inferioridad.

Por eso, el schadenfreude puede funcionar como un mecanismo de defensa emocional. Cuando la autoestima está debilitada por la inseguridad, la frustración o las comparaciones constantes, observar el tropiezo ajeno puede ofrecer una sensación pasajera de protección.

Esta reacción no significa que la persona carezca de empatía ni que desee conscientemente perjudicar a los demás. Las emociones humanas son complejas y pueden aparecer incluso cuando contradicen los valores personales o la imagen que alguien tiene de sí mismo.

Sin embargo, conviene distinguir entre experimentar una satisfacción puntual y convertir el sufrimiento ajeno en una fuente habitual de placer. Cuando el deseo de que otros fracasen se vuelve persistente, pueden intervenir sentimientos más profundos que merecen atención.

La envidia, el resentimiento y las inseguridades sin resolver pueden alimentar esa necesidad de comparación negativa. En lugar de aliviar una frustración concreta, desear constantemente que los demás sufran puede convertirse en una forma de gestionar el malestar personal.

Comprender el origen de esta emoción permite observarla sin juzgarse automáticamente como una mala persona. Reconocer lo que sentimos, sin justificar el daño ajeno, constituye un primer paso para identificar nuestras necesidades emocionales y gestionar mejor las frustraciones.

Sentir satisfacción ante una desgracia ajena no define por sí solo el carácter de alguien. Lo importante es comprender qué hay detrás de esa reacción y evitar que un alivio momentáneo termine convirtiéndose en resentimiento permanente.