Los nutricionistas recomiendan: el mejor desayuno no es una tostada con jamón, sino una tortilla de patatas

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LO ESENCIAL Las claves Nutricionistas sugieren sustituir el tradicional desayuno de tostadas por una tortilla de patatas al ofrecer un perfil nutricional más completo. La proteína de alto valor biológico del huevo proporciona una mayor sensación de saciedad y evita picos de glucosa a media mañana. Aporta aproximadamente 10 gramos de proteína y 20 gramos de hidratos de carbono complejos que liberan energía de forma duradera. Expertos recuerdan que no es necesario consumir azúcares o ultraprocesados al iniciar el día para tener un desayuno saludable.

Existe una perfecta alternativa al desayuno tradicional de tostadas con café, con proteínas de calidad y la cantidad justa de hidratos de carbono. Varios nutricionistas recomiendan sustituir ese plato matutino clásico por una tortilla de patatas, argumentando que esta última ofrece un perfil nutricional mucho más completo.

Aunque culturalmente asociamos la tortilla a la hora de la comida o la cena, su introducción en la primera comida del día rompe el mito de que los desayunos deben estar cargados de dulces.

La principal ventaja de este cambio radica en el extraordinario aporte proteico y de grasas saludables que proporciona el huevo. A diferencia de las tostadas de pan blanco, que generan picos de glucosa en sangre seguidos de una brusca bajada de energía, la tortilla de patatas ofrece un gran chute de energía.

La proteína del huevo posee un alto valor biológico que estimula las hormonas del hambre de forma positiva, garantizando una sensación de saciedad prolongada que evita los picoteos ansiosos a media mañana y los atracos innecesarios.

Un desayuno con tortilla

La nutricionista Gabriela Uriarte, sin ir más lejos, asegura que desayunar una tortilla de patatas elaborada con buenos ingredientes -siempre naturales y saludables- es mucho más positivo que otros primeros platos que suelen asociarse a la primera comida del día.

"Un pincho de patata bueno, con buenos ingredientes, es una alternativa súper buena para desayunar", comenta para Distrito Nutrición. "Alrededor de 10 gramos de proteína, unos 20 gramos de hidratos de carbono complejos, que se absorben más despacio y la energía es más duradera. Y si se fríe con un aceite de oliva está bien".

No es la primera vez que los nutricionistas y expertos intentan romper con la idea de que, para la primera comida del día, es necesario ingerir azúcar o ultraprocesados, pero realmente es un cambio importante que no es fácil de adaptar a muchas rutinas.

Sin embargo, con elementos tan fáciles de elaborar como una pequeña tortilla de patatas, puede que sí se pueda romper la rueda. Además, tampoco hace falta recurrir al pan ni abusar del jamón para poder tener un desayuno con proteínas de calidad y que además ofrezca una buena dosis de energía para aguantar el tirón de la mañana.

Los huevos son un alimento muy saludable y complejo que se puede cocinar de mil y una maneras, y además de revueltos o cocidos, incorporados en una tortilla con patatas o con verduras que queramos también es buena opción para los expertos.