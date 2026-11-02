Los meteorólogos lo confirman: del 2 al 8 de noviembre bajarán las temperaturas pero el calor resistirá en algunas zonas

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LO ESENCIAL Las claves Las temperaturas tenderán a bajar durante la semana del 2 al 8 de noviembre, provocando un ambiente más otoñal en España. El descenso térmico y la vuelta a valores habituales para estas fechas se notarás más en el norte, el este peninsular y Baleares. A pesar de la bajada generalizada, el calor resistirá en el suroeste de la península y en el archipiélago canario. La AEMET prevé que, en líneas generales, el trimestre de noviembre a enero siga siendo más cálido de lo normal en todo el país.

Noviembre comenzará con un cambio de tiempo en buena parte de España. Después de un final de octubre muy templado, las temperaturas tenderán a bajar durante la semana del 2 al 8 de noviembre.

El descenso no será igual en todo el país. El norte, el este peninsular y Baleares serán las zonas donde más se note la vuelta a valores más propios de estas fechas.

AEMET mantiene además una elevada incertidumbre propia de las predicciones a varios días. La tendencia, sin embargo, apunta a una semana menos cálida que las anteriores.

El norte perderá grados

Los modelos del Centro Europeo muestran anomalías más cercanas a la normalidad en buena parte del norte y del este peninsular durante la primera semana de noviembre.

Eso significa que muchas zonas dejarán atrás las máximas excepcionalmente suaves registradas a finales de octubre. El ambiente será más otoñal tanto de día como de noche.

Baleares también aparece dentro de las regiones donde podría notarse ese descenso. La llegada de aire más fresco favorecería temperaturas más acordes con el calendario.

El cambio no implica necesariamente una entrada de frío intenso. Se trata, sobre todo, de una pérdida de varios grados respecto a los valores anormalmente altos de los últimos días.

También aumentará la sensación otoñal por la mayor presencia de nubosidad y precipitaciones en algunas zonas. Los vientos húmedos de levante podrían favorecer lluvias en puntos del Mediterráneo.

En el oeste peninsular, en cambio, los escenarios apuntan a condiciones algo más secas. La distribución de las lluvias será bastante irregular.

El calor resistirá

No toda España entrará al mismo tiempo en un ambiente más fresco. El suroeste peninsular podría mantener temperaturas por encima de la media durante buena parte de la semana.

Canarias aparece también entre las zonas donde el calor seguirá resistiendo. Allí los valores podrían continuar siendo más elevados de lo habitual para comienzos de noviembre.

Ese contraste encaja con la tendencia general prevista para los próximos meses. AEMET señala una probabilidad muy alta de que noviembre, diciembre y enero sean más cálidos de lo normal en toda España.

Eso no significa que no vayan a producirse descensos puntuales. También pueden llegar frentes, entradas frías o episodios con temperaturas bajas durante varias jornadas.

La diferencia está en el promedio. Incluso con semanas frescas, el trimestre puede terminar registrando temperaturas superiores a los valores habituales de 1991-2020.

Por eso la primera semana de noviembre deja una imagen bastante desigual. Mientras el norte y el este perderán grados, el suroeste y Canarias conservarán un ambiente más cálido.

El otoño avanzará, pero no de la misma forma en todo el territorio. Entre el 2 y el 8 de noviembre, el frío ganará terreno sin conseguir desplazar por completo las temperaturas suaves.