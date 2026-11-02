Los expertos en nutrición coinciden: "Las albóndigas más buenas no llevan harina, sino ternera, 1 huevo y 2 calabacines"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca propone una receta alternativa de albóndigas sin harina ni pan rallado, sustituyéndolos por dos calabacines rallados y un huevo para ligar la carne. Para la masa se utilizan 500 gramos de carne picada de ternera, un huevo, dos calabacines rallados, sal y pimienta negra, logrando una textura jugosa y rica en fibra. La preparación incluye una salsa casera a base de tomate sofrito con cebolla, a la que se le añaden zanahoria, calabacín troceado, guisantes cocidos y agua. Las albóndigas se doran primero en la sartén y luego se cocinan a fuego lento en la salsa durante 20 o 30 minutos para integrar los sabores y cocinar la carne.

Las albóndigas son uno de esos platos tradicionales que admiten numerosas versiones. Sin embargo, la receta de la nutricionista Blanca apuesta por una alternativa diferente: prescindir de la harina y el pan rallado para preparar unas albóndigas jugosas con verduras.

La propuesta, publicada en su perfil de Instagram, destaca por utilizar ingredientes cotidianos y una elaboración sencilla. En lugar de recurrir a los habituales elementos para ligar la carne, incorpora dos calabacines rallados y un huevo, una combinación que permite conseguir una mezcla adecuada para formar las pequeñas bolas.

Para preparar esta receta se necesitan 500 gramos de carne picada de ternera, un huevo, dos calabacines, sal y pimienta negra. La salsa, por su parte, lleva 200 gramos de tomate, otro calabacín, media cebolla, una zanahoria y dos cucharadas de guisantes cocidos.

La elección de estos ingredientes permite incorporar distintas verduras al plato sin renunciar al sabor de una elaboración tradicional. Además, el calabacín aporta agua y fibra, mientras que la ternera proporciona proteínas, nutrientes importantes para el mantenimiento de los tejidos corporales.

Cómo preparar las albóndigas

El primer paso consiste en preparar la salsa de tomate, que servirá de base para cocinar las albóndigas. Para ello, hay que picar media cebolla y sofreírla en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra.

A continuación, se incorpora el tomate pelado y rallado y se deja cocinar todo junto durante unos 15 minutos a fuego medio. Durante ese tiempo, el tomate pierde parte de su agua, cambia de color y adquiere una consistencia más espesa.

Mientras se cocina la salsa, llega el momento de preparar la carne. En un recipiente amplio se introducen los 500 gramos de ternera picada, el huevo y los dos calabacines previamente rallados, junto con una pizca de sal y pimienta negra.

Después, se mezclan bien todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Con las manos, se forman pequeñas albóndigas procurando que tengan un tamaño similar, de manera que puedan cocinarse uniformemente y conservar una textura jugosa durante la preparación.

El siguiente paso es calentar una sartén con aceite de oliva virgen extra y dorar las albóndigas por todos sus lados. No es necesario cocinarlas completamente en este momento, puesto que terminarán de hacerse dentro de la salsa.

Una vez doradas, se incorporan a la preparación de tomate la zanahoria y el calabacín troceados, junto con los guisantes cocidos. Se añaden también las albóndigas y agua suficiente para cubrir los ingredientes antes de continuar con la cocción.

La mezcla debe cocinarse a fuego lento durante aproximadamente 20 o 30 minutos, hasta que la carne esté completamente hecha y las verduras tiernas. El resultado es un guiso casero con una salsa sabrosa que integra todos los ingredientes.

La principal diferencia respecto a muchas recetas convencionales está en la ausencia de harina y pan rallado. El huevo y el calabacín rallado ayudan a integrar la carne, aunque la textura final dependerá también de la cantidad de agua que contenga la verdura.

Desde el punto de vista nutricional, prescindir de estos ingredientes modifica la composición de la receta, pero no convierte automáticamente el plato en una opción más saludable. Influyen igualmente las cantidades utilizadas, el aceite añadido y el acompañamiento elegido.

La ternera aporta proteínas de alto valor biológico y el calabacín contribuye con agua y fibra. Combinadas con la zanahoria, el tomate y los guisantes, estas verduras amplían la variedad de ingredientes vegetales presentes en una comida completa y equilibrada.

La receta de Blanca demuestra así que es posible adaptar un plato clásico con ingredientes sencillos y una preparación accesible. Una propuesta para quienes buscan variar las albóndigas habituales sin recurrir a la harina ni al pan rallado.