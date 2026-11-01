Roberto Brasero, meteorólogo: "Se acercan lluvias en el Mediterráneo combinadas con calor de 30 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero advierte de un puente de Todos los Santos marcado por una combinación atípica de precipitaciones y temperaturas elevadas. La entrada de aire húmedo dejará cielos cubiertos y chubascos que podrían ser fuertes en litorales como Valencia, Mallorca o Granada. El termómetro sufrirá un repunte notable en el sur y este peninsular, alcanzando máximas de hasta 30 ºC en capitales como Sevilla. El meteorólogo descarta la formación de una DANA, aunque avisa de que el tiempo puede variar en cuestión de horas.

El meteorólogo Roberto Brasero advierte sobre un escenario atípico para el puente de Todos los Santos, con una combinación de lluvias en el Mediterráneo y un notable repunte térmico que llevará a varias zonas del sur a rozar los 30 ºC.

A través de sus redes sociales, el experto explica que la inestabilidad en el área mediterránea estará marcada por la entrada de aire húmedo hacia el levante, el sureste de la Península y el archipiélago balear.

Aunque inicialmente los modelos apuntaban a la formación de una DANA, Brasero ha desmentido esta previsión, explicando que se trata de inestabilidad en las capas altas de la atmósfera. No obstante, el choque de este flujo húmedo generará cielos cubiertos y chubascos que podrían llegar a ser fuertes en los litorales de Valencia, Mallorca o Granada.

Un puente diferente

Pero en paralelo, en el país habrá un escenario muy diferente: un ambiente térmico inusualmente cálido para arrancar el mes de noviembre, con temperaturas máximas que ascenderán de forma significativa en el este, el nordeste peninsular y la costa gallega.

Las proyecciones que señala Brasero destacan que capitales como Sevilla podrían registrar máximas de hasta 30 ºC, mientras que Huelva alcanzará los 27 ºC y Murcia rondará los 25 ºC, consolidando un ambiente más primaveral que otoñal.

En líneas generales, España vivirá dos caras climáticas: por un lado habrá lluvias en las zonas próximas al Mediterráneo y, por otra, determinadas áreas se verán afectadas por un calor bastante elevado que puede llevar a sufrir unas noches tropicales un tanto sofocantes si el termómetro no baja cuando caiga el sol.

Se trata de un puente un tanto extraño que junta los dos tipos de clima que hemos vivido durante estas últimas semanas en la península, con días de lluvias fuertes y, otros, con una meteorología propia de verano, a pesar de que la temporada estival ya ha terminado.

Lo mejor, como siempre, será estar pendiente de las actualizaciones que los expertos puedan ir realizando a medida que pasen las jornadas, y es que ahora mismo estamos en un punto donde el tiempo puede variar en cuestión de horas -pasando de calor a frío de una manera bastante brusca-.

De modo que, a pesar de que habrá altas temperaturas en varias partes de España, es mejor no olvidarse del paraguas y, tampoco, del abrigo ligero para poder luchar contra las caídas térmicas si la situación lo requiere.