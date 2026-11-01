Los nutricionistas recomiendan: los huevos no se acompañan con bacon, sino con espinacas o ensalada

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LO ESENCIAL Las claves Los expertos en nutrición aconsejan evitar el consumo habitual de huevos con bacon para reducir el aporte de grasas saturadas, sodio y procesados. El bacon frito aumenta las calorías del plato y sus conservantes están vinculados por la OMS a un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Sustituir las carnes procesadas por espinacas o ensalada aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, además de mejorar la digestión y prolongar la saciedad. Combinar huevos con vegetales frescos ofrece un menú equilibrado y de fácil preparación, ideal para cuidar la salud cardiovascular y complementar el ejercicio.

Aunque el desayuno americano tradicional ha popularizado el consumo de huevos con alimentos como bacon, los expertos en nutrición alertan de que esta mezcla puede aportar un exceso de grasas saturadas, sodio y compuestos procesados.

Sin embargo, existe una solución para optimizar el plato y que, a todos los niveles, sea más saludable: al cambiar el bacon por vegetales frescos -sea por ejemplo ensalada o espinacas-, el desayuno, comida o cena se transforma en un menú ligero, equilibrado y por supuesto altamente nutritivo.

El principal cambio radica en el impacto negativo del bacon sobre la salud, siempre y cuando se tome en exceso y no en su medida. Las carnes procesadas contienen altos niveles de conservantes, como nitritos y nitratos, que la OMS vincula con un riesgo mayor de desarrollar enfermedades crónicas.

Además, si se fríe el bacon junto al huevo este último absorbe las grasas animales liberadas y duplica el aporte calórico del plato en cuestión, elevando incluso niveles de colesterol si, repetimos, se toma en exceso o de manera regular -todo en su medida-.

Un cambio a mejor

Acompañar los huevos con espinacas, por ejemplo, ofrece en cambio un poderoso combo nutricional, puesto que los huevos aportan un gran chute de proteínas de alto valor y el verde en cuestión, por su parte, reúne fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Se trata de una combinación que no solo favorece la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa, sino que también alarga la sensación de saciedad para no recurrir a calorías vacías.

Es decir, que en parte es un "cóctel" perfecto para quienes están realizando una preparación física o para aquellos que buscan complementar las sesiones de gimnasio con la mejor comida, sin abusar de grasas y calorías buscando proteínas y lo más saludable posible.

Y si por lo que sea las espinacas no son una opción, la ensalada fresca como guarnición también puede funcionar muy bien, aportando hidratación y frescura además de antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo del organismo.

Los nutricionistas, en definitiva, insisten en que estos pequeños cambios en los acompañamientos diarios son la clave para prevenir patologías cardiovasculares y promover un estilo de vida mucho más saludable.

Con alimentos además extremadamente fáciles de cocinar y preparar: y es que la gran mayoría de comida sana requiere de una preparación mínima y rápida, siendo siempre la mejor opción frente a los ultraprocesados y alimentos más grasos.