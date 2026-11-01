Los expertos en nutrición lo confirman: la mejor tostada de pan para el desayuno no lleva huevos, sino jamón y tomate

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Fran Susin destaca la tradicional tostada de pan con tomate y jamón como una alternativa saludable, rápida y equilibrada para el desayuno frente al uso del huevo. Al tratarse de un producto cárnico procesado con alto contenido en sal, los expertos recomiendan consumir el jamón serrano o ibérico con moderación dentro de una dieta variada. Para maximizar sus beneficios nutricionales, se aconseja utilizar pan de masa madre e integral, una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra y tomate natural. Acompañar esta tostada con una pieza de fruta aporta fibra, agua y micronutrientes que ayudan a contrarrestar el sodio del jamón.

Una tostada puede convertirse en una comida completa si se eligen bien los ingredientes. Y es que una alimentación saludable no consiste en eliminar alimentos, sino en aprender a construir platos equilibrados que puedas disfrutar y mantener en el tiempo.

Así lo señala el nutricionista Fran Susin en una publicación de Instagram en la que recomienda una opción saludable para una tostada que demuestra que la moderación y la variedad son más eficaces que las prohibiciones.

En España, el desayuno se toma bastante en serio. Frente a opciones como galletas o bollería industrial, una alternativa se repite generación tras generación en bares, cafeterías y hogares: la tostada con tomate y jamón, un clásico muy tradicional.

Esta preparación tiene además una ventaja práctica: es sencilla y rápida. Para quienes buscan un desayuno fácil antes de salir, basta con tostar una rebanada de pan, añadir tomate natural y completarla con unas lonchas finas de jamón curado.

No abusar de esta tostada

Sin embargo, no todo es tan idílico como parece. Los especialistas recuerdan que el jamón, sea york, serrano o ibérico, es un producto cárnico procesado. Ese detalle suele pasar desapercibido, pero en la práctica se trata de un fiambre.

La moderación resulta importante porque estos productos contienen bastante sal. La cantidad recomendada dependerá de las necesidades de cada persona, su estado de salud y el resto de su dieta, por lo que conviene evitar abusar de esta tostada.

Pese a ello, el jamón sigue siendo un alimento interesante. Aporta proteínas y grasas de calidad, aunque las proporciones varían según el tipo de jamón y su procesamiento. La clave está en elegir bien la cantidad y el acompañamiento.

Tanto el jamón serrano como el ibérico contienen grasa, pero la diferencia fundamental se encuentra en su calidad y origen. El ibérico es más exclusivo y procede de cerdos criados en la Península con una alimentación especial y diferenciada.

El serrano, en cambio, suele elaborarse con razas más comunes, incluso procedentes de fuera de España, lo que reduce su coste en un porcentaje. Aun así, ambos pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen con mesura.

Más allá del jamón, el acompañamiento marca la diferencia. Lo ideal es utilizar un pan de calidad, preferiblemente de masa madre y con perfil integral, ya que aporta fibra y mejora el perfil nutricional del desayuno, haciéndolo más completo.

Sobre ese pan puede añadirse una pequeña cantidad de aceite de oliva, sin pasarse, porque el propio jamón ya aporta grasas. El objetivo es potenciar el sabor y aprovechar las propiedades del aceite de oliva virgen extra sin excesos.

Una opción especialmente completa es incorporar tomate natural, que refresca y aporta antioxidantes. Además, los expertos sugieren acompañar el desayuno con una pieza de fruta, capaz de contrarrestar el sodio del jamón y de aportar agua, fibra y micronutrientes.

Al final, la mejor tostada no es necesariamente la que lleva huevo, sino la que equilibra sabor, nutrientes y moderación. La mejor dieta no es la más estricta, sino la que puedes seguir durante toda la vida, disfrutando plenamente.