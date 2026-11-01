Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas no tienen que renovar el certificado energético si está en vigor

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LO ESENCIAL Las claves Los propietarios de inmuebles no tienen que encargar un nuevo certificado energético al alquilar o vender si el actual continúa en vigor, según fija el Real Decreto 390/2021. La validez general del certificado es de 10 años, a excepción de las viviendas con la calificación más baja (letra G), cuya vigencia máxima se reduce a 5 años. Actualizar el certificado tras realizar reformas que mejoren el aislamiento o la climatización es una opción voluntaria para el propietario mientras el documento siga vigente. Si el documento caduca, solo es obligatorio solicitar uno nuevo en el momento en que se vaya a poner el inmueble en venta, alquiler o se afronten inspecciones obligatorias.

Vender o alquilar una vivienda obliga, con carácter general, a disponer de un certificado de eficiencia energética. Pero eso no significa que haya que encargar uno nuevo cada vez que cambia el inquilino, se publica un anuncio o se pone el inmueble a la venta.

El Real Decreto 390/2021 lo deja bastante claro: si el propietario ya dispone de un certificado energético en vigor, no tiene que obtener otro.

La obligación, por tanto, no consiste en renovar el documento cada vez que se realiza una operación con la vivienda, sino en asegurarse de que el certificado existente sigue siendo válido. Y aquí hay una fecha que conviene mirar.

La mayoría duran 10 años

El certificado de eficiencia energética tiene una validez máxima de diez años. Existe, sin embargo, una excepción importante: si la vivienda obtiene la peor calificación de la escala, la G, el documento solo puede tener una vigencia máxima de cinco años.

Por ejemplo, si una vivienda obtuvo en 2023 una calificación C, su certificado podría seguir siendo válido hasta 2033, siempre dentro de las condiciones establecidas por la comunidad autónoma correspondiente.

Si recibió una G ese mismo año, su periodo máximo de validez terminaría en 2028. Por eso, antes de encargar un nuevo certificado, merece la pena comprobar la fecha del que ya existe.

El Ministerio para la Transición Ecológica confirma además que los certificados registrados hasta el 2 de junio de 2021 mantienen una vigencia de diez años. Los registrados desde el 3 de junio de 2021 también duran diez años, salvo precisamente aquellos con calificación G.

Esto resulta especialmente útil para propietarios que vuelven a poner una vivienda en alquiler después de varios años.

Imaginemos un piso que obtuvo su certificado energético en 2022 y fue alquilado durante cuatro años. Si el inquilino se marcha en 2026 y el propietario decide buscar otro, no necesita volver a pagar automáticamente por otro certificado si el anterior continúa vigente.

Puede utilizar el existente para anunciar y alquilar nuevamente la vivienda. La misma lógica se aplica cuando un inmueble cambia de situación dentro del periodo de validez.

El propio artículo 6 del real decreto señala que la obligación de obtener un certificado de eficiencia energética no se aplica cuando ya se dispone de uno en vigor. Eso no significa, sin embargo, que el documento quede congelado durante diez años pase lo que pase. El propietario puede actualizarlo voluntariamente si se producen cambios importantes en el edificio que puedan modificar su eficiencia energética.

Por ejemplo, una reforma que sustituya ventanas, mejore notablemente el aislamiento o cambie por completo el sistema de climatización puede alterar la calificación de la vivienda. En esos casos, solicitar una actualización puede resultar interesante para que el certificado refleje las nuevas características del inmueble.

Pero la norma habla de una posibilidad voluntaria mientras el certificado continúe vigente, no de una renovación automática cada vez que se realiza una mejora. También existe otra diferencia que suele generar confusión.

Que un certificado haya caducado no significa necesariamente que el propietario tenga que renovarlo inmediatamente aunque no vaya a hacer nada con la vivienda.

El Ministerio explica que, una vez transcurrido su periodo de validez, será necesario obtener uno nuevo cuando vuelva a producirse alguno de los supuestos que obligan a disponer de certificación: por ejemplo, una nueva venta, un alquiler a un nuevo arrendatario o determinadas inspecciones obligatorias del edificio.

Es decir, tener una vivienda con un certificado caducado no obliga necesariamente a correr al día siguiente para renovarlo si el inmueble simplemente continúa siendo utilizado por su propietario y no concurre ninguno de esos casos.

La situación cambia si pretende alquilarlo o venderlo. En esos supuestos sí necesitará un certificado válido. Además, cuando se publicita una vivienda sujeta a esta obligación, la calificación energética debe aparecer en el anuncio.

Por eso conviene conservar bien la documentación y comprobar la fecha de registro antes de iniciar cualquier trámite. La certificación energética no funciona como una ITV que necesariamente deba renovarse de manera periódica aunque la vivienda permanezca exactamente en la misma situación.

Su lógica es distinta: el documento tiene un periodo máximo de validez y debe encontrarse vigente cuando la normativa exige disponer de él. Así que un propietario que ya tenga un certificado válido no necesita volver a empezar el proceso solo porque quiera cambiar de inquilino o vender el inmueble.

Primero debe mirar dos cosas: la fecha de expedición y la letra obtenida.

Si todavía está dentro del plazo —diez años en la mayoría de los casos y cinco cuando la calificación es G—, el BOE es claro: no hace falta obtener otro certificado energético.