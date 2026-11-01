Aitor Sánchez, nutricionista: "No desayunes una tostada con jamón y huevo, sino con hummus y con caballa"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Aitor Sánchez aconseja cambiar el pavo y el huevo del desayuno por opciones como hummus o caballa para mejorar la calidad nutricional. Destaca que la valoración de un alimento debe considerar todo su conjunto nutricional, como la presencia de fibra, fitoquímicos y ácidos grasos omega-3. Recomienda priorizar los alimentos completos y proteicos en la dieta habitual antes de recurrir a suplementos de proteína en polvo para ganar masa muscular. El objetivo es diversificar el desayuno e incorporar proteínas vegetales y pescado azul para obtener una alimentación más variada y equilibrada.

El nutricionista Aitor Sánchez tiene claro que incluir proteínas en el desayuno es una buena decisión, pero también advierte de que importa qué alimentos elegimos. Cambiar el pavo o el huevo por hummus o caballa puede mejorar el perfil nutricional.

Durante años, el huevo y el pavo han ocupado un lugar privilegiado en los desayunos de quienes buscan ganar músculo o mantener una alimentación saludable. Sin embargo, la calidad nutricional de un alimento no depende exclusivamente de sus proteínas.

Sánchez, conocido por divulgar sobre alimentación, propone cambiar la perspectiva y prestar atención al conjunto de nutrientes que acompaña a cada fuente proteica. Las legumbres y el pescado ofrecen ventajas que conviene considerar al preparar la primera comida del día.

"Está bien eso de meter proteína en el desayuno, pero si esa tostada en lugar de pavo fuese de hummus o de caballa, sería todavía más saludable", explica el experto. Su recomendación cuestiona una costumbre muy extendida entre quienes desayunan tostadas proteicas.

Más allá de las proteínas

La proteína desempeña funciones esenciales para el organismo, desde el mantenimiento de los tejidos hasta la recuperación muscular después del ejercicio. Por eso, su consumo resulta especialmente relevante para quienes practican deporte de forma habitual.

En los corredores, por ejemplo, los carbohidratos suelen centrar buena parte de las recomendaciones nutricionales, ya que constituyen una fuente fundamental de energía. No obstante, las proteínas también contribuyen a reparar los músculos y adaptarse al entrenamiento.

Las recomendaciones para los fondistas se sitúan generalmente entre 1,2 y 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Alcanzar esas cantidades, señala el planteamiento del nutricionista, no exige recurrir necesariamente a suplementos.

De hecho, Sánchez insiste en que la proteína en polvo no debería convertirse en la primera opción para quienes desean ganar masa muscular. Antes de recurrir a ella, conviene revisar la alimentación habitual e incorporar alimentos que aporten este nutriente.

"Lo primero que podrías hacer sería tomar más alimentos proteicos", señala. Entre las alternativas propone añadir nueces a un yogur y recurrir a alimentos fortificados antes de considerar suplementos, que pueden resultar prácticos en determinadas circunstancias.

El especialista también cuestiona la idea de que el huevo deba ser el alimento de referencia para obtener proteínas. Aunque reconoce su excelente calidad y su buena absorción, recuerda que la valoración nutricional debe contemplar mucho más que este macronutriente.

"Hoy en día tenemos en cuenta también qué rodea a la proteína, si viene con fibra, si viene con fitoquímicos", explica Sánchez. Estos componentes ayudan a entender por qué importa tanto elegir alimentos completos como las legumbres.

En este sentido, el hummus permite incorporar garbanzos, que aportan proteínas vegetales y fibra, además de otros nutrientes. Untarlo sobre una tostada integral constituye una alternativa sencilla para diversificar el desayuno sin depender siempre de productos cárnicos.

La caballa, por su parte, aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, asociados con beneficios cardiovasculares. Elegir este pescado para acompañar el pan permite sumar nutrientes que no se encuentran en las mismas proporciones en el pavo.

El mensaje no consiste en demonizar los huevos ni prohibir el pavo, sino en ampliar las opciones y valorar la alimentación en conjunto. Alternar distintas fuentes proteicas ayuda a conseguir una dieta más variada, equilibrada y saludable.

Para Sánchez, la clave está en abandonar la obsesión por consumir proteínas a cualquier precio y priorizar alimentos que aporten beneficios adicionales. Así, una tostada puede convertirse en una oportunidad para mejorar el desayuno sin complicar la rutina.