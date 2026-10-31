Sandra Moñino, nutricionista: "Las patatas más ricas no son fritas, sino cocidas y con un poco de mantequilla"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino recomienda consumir patatas cocidas y refrigeradas con un poco de mantequilla como opción antiinflamatoria y más saludable que las fritas. Enfriar las patatas cocidas en la nevera durante 12 horas genera almidón resistente tipo 3, un carbohidrato beneficioso para la microbiota y la salud intestinal. Al llegar al colon, este almidón es fermentado por las bacterias generando butirato, un ácido graso de cadena corta que refuerza la respuesta inmunitaria. Cocinar las patatas al vapor o cocidas evita la formación de acrilamida y reduce el consumo excesivo de aceite asociado a la fritura.

La forma de preparar las patatas puede cambiar sus propiedades nutricionales sin necesidad de modificar demasiado una receta. Un sencillo paso después de cocinarlas permite aumentar un componente especialmente interesante para la microbiota intestinal.

Es lo que propone la nutricionista Sandra Moñino, que utiliza patatas cocidas y refrigeradas como base de una elaboración con carne, cebolla y queso de cabra. Su secreto está en dejarlas enfriar durante al menos 12 horas.

"¿Sabías que este plato tan rico tiene un efecto antiinflamatorio en nuestro organismo?", pregunta la especialista al presentar su receta. La explicación se encuentra en un proceso que transforma parte del almidón presente en este tubérculo.

Cuando las patatas se cuecen, el calor modifica la estructura del almidón y facilita su digestión. Sin embargo, al enfriarlas posteriormente, una parte de esas moléculas experimenta una reorganización que cambia su comportamiento.

Este fenómeno se conoce como retrogradación y da lugar al llamado almidón resistente tipo 3. A diferencia de otros carbohidratos, no se digiere completamente en el intestino delgado y alcanza el colon.

La cantidad que se forma depende de diferentes circunstancias, como la variedad de patata, el procedimiento de cocción y las condiciones de refrigeración. Por eso, el tiempo que permanece enfriándose también resulta relevante.

Algunas investigaciones han comprobado que refrigerar las patatas cocidas durante una noche aumenta considerablemente su contenido de almidón resistente. Un estudio observó que mantenerlas a cuatro grados multiplicaba por 2,8 esta cantidad.

Una vez que llega al intestino grueso, el almidón resistente sirve de alimento para determinadas bacterias intestinales. Estas lo fermentan y producen diferentes ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato.

Este compuesto tiene especial importancia para la salud intestinal. Las células que recubren el colon lo utilizan como fuente de energía y, además, interviene en el mantenimiento de la barrera intestinal y la regulación de determinadas respuestas inmunitarias.

El truco de la nevera

Precisamente, el butirato es uno de los metabolitos estudiados por su relación con la microbiota. Una revisión publicada en Nature Reviews Immunology recoge su participación en diferentes procesos relacionados con el funcionamiento del sistema inmunitario.

De ahí procede la explicación que ofrece Moñino sobre las propiedades de su receta. No obstante, la producción de estos compuestos varía entre individuos y depende, entre otros factores, de la composición de su microbiota y de su alimentación habitual.

La nutricionista incorpora también mantequilla a la preparación, otro ingrediente relacionado con el ácido butírico. Este ácido graso está presente de manera natural en la grasa láctea y representa aproximadamente entre el 3% y el 4% de la grasa de la mantequilla.

Sin embargo, conviene distinguir ambos mecanismos: el butirato producido por las bacterias intestinales mediante fermentación no equivale al ácido butírico ingerido directamente a través de los alimentos.

La elección de la mantequilla también merece atención. Aunque una pequeña cantidad proporciona sabor y textura, este ingrediente aporta principalmente grasa y aumenta el contenido energético de la preparación.

Frente a las patatas fritas, la cocción permite disfrutar del tubérculo sin incorporar las cantidades de aceite que suelen acompañar a la fritura. Además, evita algunos inconvenientes asociados a las altas temperaturas.

Uno de ellos es la formación de acrilamida, una sustancia que puede aparecer cuando los alimentos ricos en almidón se someten a determinados tratamientos térmicos. Su presencia aumenta especialmente cuando las patatas adquieren tonalidades demasiado oscuras.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda priorizar métodos como la cocción, el horneado o el microondas. Para las frituras, aconseja no superar los 175 grados y evitar que los alimentos se doren excesivamente.

Esto no significa que haya que renunciar a las patatas fritas, sino que existen alternativas interesantes para incorporarlas habitualmente a la alimentación. Las cocidas, por ejemplo, permiten preparar ensaladas, guarniciones y elaboraciones rellenas.

Hay, además, una precaución importante en la receta de Moñino: las patatas deben enfriarse dentro del frigorífico. AESAN aconseja refrigerar cuanto antes los alimentos cocinados y no mantenerlos más de dos horas a temperatura ambiente.

De esta manera, dejarlas reposar durante 12 horas permite favorecer la formación de almidón resistente sin descuidar la seguridad alimentaria. Si posteriormente se recalientan, su contenido puede variar según el procedimiento utilizado.