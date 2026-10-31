Roberto Brasero, meteorólogo: el frío no termina de llegar a España y octubre acaba con temperaturas de más de 25 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero y la AEMET confirman que octubre se despedirá con temperaturas superiores a lo normal en gran parte de España. Las máximas superarán los 20 ºC de forma generalizada y alcanzarán los 25 ºC o 30 ºC en el sur y el Mediterráneo. Se registrará un fuerte contraste térmico entre mañanas frías, con mínimas por debajo de 10 ºC en el interior, y tardes muy templadas. El frente atlántico dejará lluvias y descensos de temperatura principalmente en el noroeste peninsular y la zona cantábrica.

Octubre entra en sus últimos días, pero el frío sigue sin instalarse de forma definitiva en España. Las mañanas ya dejan temperaturas propias del otoño en muchas zonas, aunque unas horas después los termómetros vuelven a subir con fuerza.

Roberto Brasero ya lo adelantó hace unos días con una frase bastante gráfica: “El invierno llega al horario, pero no al tiempo”. El meteorólogo de Antena 3 explicaba que, pese al cambio al horario de invierno, las tardes seguirían siendo mucho más templadas de lo habitual.

Su previsión apuntaba a noches frescas y jornadas “casi de veranillo”. Y los últimos mapas mantienen esa tendencia para la recta final de octubre, con temperaturas superiores a los valores normales en buena parte del país.

Más de 25 ºC en el sur

AEMET prevé que durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre las temperaturas continúen siendo altas para la época. Las máximas superarán ampliamente los 20 ºC en numerosas zonas.

En buena parte de la mitad sur se alcanzarán además los 25 ºC y, de forma puntual, los termómetros podrán acercarse a los 30 ºC. Andalucía volverá a concentrar algunos de los valores más elevados.

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ha explicado que las temperaturas diurnas se mantendrán suaves y por encima de lo habitual. El contraste será especialmente evidente con las mínimas nocturnas.

En numerosas localidades del interior se bajará de los 10 ºC durante la madrugada. Eso permitirá salir de casa con chaqueta a primera hora y encontrarse, unas horas después, con una tarde mucho más cálida.

Un final de octubre muy suave

Brasero ya había anticipado esta subida después del paso del temporal Austen. Para el pasado fin de semana apuntaba a valores cercanos a los 30 ºC en ciudades como Alicante o Córdoba.

La situación no será idéntica en toda España. Los frentes atlánticos seguirán afectando especialmente al noroeste y pueden provocar descensos temporales de temperatura en Galicia, Asturias y otras zonas del Cantábrico.

En el resto del territorio dominará un ambiente más estable. Incluso en puntos del norte podrán aparecer máximas cercanas a los 25 ºC durante las horas centrales del día.

Madrid se moverá en valores algo más moderados, generalmente entre los 20 y los 24 ºC. Las temperaturas más altas quedarán principalmente en Andalucía, el Mediterráneo y algunos puntos concretos del norte.

Por tanto, hablar de más de 25 ºC no significa que toda España vaya a alcanzar esa cifra. Sí implica que, a pocos días de noviembre, seguirá siendo una temperatura habitual en numerosas localidades.

El frío llega por la noche

Las diferencias entre la madrugada y la tarde serán uno de los rasgos más llamativos de estos últimos días de octubre. Los cielos despejados favorecen que el suelo pierda calor rápidamente durante la noche y que vuelva a calentarse con fuerza durante el día.

Ese contraste es habitual en otoño, aunque este año las máximas están alcanzando valores especialmente elevados para estas fechas. AEMET lleva semanas señalando que esta recta final de octubre será más cálida de lo normal en buena parte de España.

No es la primera vez que ocurre este mes. A mediados de octubre, Brasero ya advertía de temperaturas entre 5 y 10 ºC superiores a las habituales en algunos puntos del país.

Entonces se superaron ampliamente los 25 ºC y aparecieron máximas por encima de los 30 ºC en diferentes zonas. Después llegaron frentes, lluvias y descensos de temperatura, pero el frío persistente no terminó de asentarse.

Noviembre tendrá que esperar

Esto no significa que España siga instalada en el verano. Las noches son cada vez más largas, las mínimas han bajado y las lluvias atlánticas empiezan a aparecer con mayor frecuencia.

Pero las tardes continúan ofreciendo una imagen bastante diferente. En muchos lugares todavía será posible superar los 20 ºC con facilidad e incluso alcanzar los 25 ºC durante los últimos días del mes.

El frío más intenso tendrá que esperar, al menos de momento. Octubre se despedirá con una combinación cada vez más habitual en estas semanas: mañanas de chaqueta y tardes en las que todavía sobra buena parte del abrigo.

Como anticipaba Roberto Brasero, el horario ya es de invierno. Los termómetros, sin embargo, todavía no han terminado de acompañarlo.