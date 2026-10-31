Los nutricionistas recomiendan: no se trata de evitar los mejillones, sino de incluirlos de forma equilibrada en la dieta

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas recomiendan no eliminar los mejillones de la dieta, sino consumirlos con moderación entre una y dos veces por semana. Aportan proteínas de alto valor, omega-3, hierro, zinc y vitamina B12, ayudando a la salud cardiovascular y a combatir el cansancio. Se aconseja prepararlos al vapor, a la plancha o en versiones al natural para evitar un exceso de calorías, grasas o sodio. Es fundamental comprarlos en comercios autorizados y desechar los ejemplares frescos con la concha abierta o rota por seguridad alimentaria.

A pesar de que el consumo alto de marisco pueda ser un problema debido a las cantidades de colesterol que pueden acumular, los nutricionistas, como Júlia Farré, recomiendan no eliminar alimentos como los mejillones de la dieta, sino limitar su consumo.

Como con cualquier alimento, la clave de todo está en la moderación: pasarse puede ser un grave problema, pero quedarse corto quizá tampoco es bueno porque -en este caso, los mejillones- aportan buenos nutrientes.

Los mejillones son una excelente fuente de proteínas de alto valor, con ácidos grasos omega-3, hierro, zinc y vitaminas -especialmente la B12-. Por esa razón, los nutricionistas coinciden en que se trata de un aliado ideal para la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y el mantenimiento de masa muscular siempre que se tome en su medida.

"Los mejillones te ayudan a combatir el cansancio a partir de los 40 años y son muy baratos", asegura la experta. La clave del éxito es incluir los mejillones de una a dos veces por semana para aprovechar al máximo sus propiedades micronutrientes sin caer en excesos.

Al integrarlos de forma variada junto con otras fuentes de proteína animal y vegetal, se asegura un aporte equilibrado de nutrientes esenciales, evitando además la monotonía dietética y promoviendo una relación sana con este tipo de comida, tan reclamada en muchos lugares.

La clave es la moderación

Otro factor determinante para su consumo óptimo es el método de preparación y los ingredientes que los acompañan. Los especialistas recomiendan priorizar las cocciones saludables como al vapor, a la plancha o en guisos ligeros con verduras, en lugar de opciones que incluyan salsas pesadas, natas o fritos que disparan el valor calórico y de grasas.

Y los mejillones en conserva tampoco se escapan, puesto que se aconseja optar por las versiones al natural o en escabeche ligero controlando siempre el contenido total de sodio de la ingesta diaria. Todo para mantener esos niveles de colesterol a raya.

Pero, sobre todo, los nutricionistas recalcan la importancia de garantizar la seguridad alimentaria al consumirlos. Al ser moluscos filtradores, es fundamental adquirirlos siempre en comercios autorizados que certifiquen su procedencia y controles de calidad para evitar la presencia de toxinas o metales pesados.

Al comprarlos frescos, se deben desechar aquellos con la concha rota o abierta que no cierre al tocarlos, asegurando así que el producto esté en buenas condiciones manteniendo todos sus nutrientes y evitando cualquier peligro para los consumidores.