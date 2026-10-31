María Casas, nutricionista: “Desayunar avena es excelente: regula el apetito, la microbiota y reduce el colesterol”

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LO ESENCIAL Las claves La farmacéutica y nutricionista María Casas destaca que la avena regula el apetito, equilibra la microbiota intestinal y ayuda a reducir el colesterol. El componente clave es el betaglucano, una fibra soluble que genera saciedad y de la que se recomiendan al menos tres gramos diarios para bajar el colesterol LDL. Estudios respaldan su capacidad para actuar como prebiótico y reducir el colesterol, aunque sus efectos sobre el peso o la microbiota varían según la persona y la dieta. Los expertos aconsejan introducida gradualmente acompañada de agua para evitar gases, combinándola con fruta, frutos secos o lácteos para un desayuno completo.

La avena se ha convertido en uno de los desayunos más habituales entre quienes buscan sustituir las galletas, los cereales azucarados o la bollería. Su popularidad no depende únicamente de las modas: contiene una fibra soluble, el betaglucano, cuyos efectos sobre el colesterol están respaldados por ensayos clínicos.

María Casas, farmacéutica y dietista-nutricionista, resume sus beneficios en tres puntos. “Desayunar avena es excelente por tres motivos: regula tu apetito, equilibra la microbiota y reduce el colesterol”, explica la especialista a The Objetive.

Las tres afirmaciones tienen una explicación común, pero requieren algunos matices. La avena puede contribuir a controlar el hambre y modificar la actividad de determinadas bacterias intestinales, aunque estos efectos varían entre personas. La reducción del colesterol LDL es el beneficio que dispone de una evidencia más sólida y de una dosis efectiva establecida.

El componente protagonista es el betaglucano, una fibra que al entrar en contacto con el agua forma una solución viscosa en el aparato digestivo. Esta propiedad retrasa parcialmente el vaciamiento del estómago y modifica la velocidad con la que algunos nutrientes entran en contacto con el intestino.

No es necesario que la avena permanezca intacta durante horas para obtener el efecto. Puede tomarse cocida, remojada durante la noche o mezclada con yogur. Sin embargo, el grado de procesamiento y las características físicas del betaglucano pueden alterar su viscosidad y, por tanto, parte de su acción fisiológica.

La fibra actúa de 3 maneras

La primera ventaja señalada por Casas es el control del apetito. Al absorber líquido y aumentar el volumen del contenido digestivo, el betaglucano puede favorecer la sensación de plenitud. La textura espesa de un porridge también obliga normalmente a comer más despacio que un producto crujiente y muy refinado.

Un ensayo aleatorizado y doble ciego comparó dos desayunos en 33 adultos: uno contenía cuatro gramos de betaglucano de avena y el otro actuaba como control. El desayuno enriquecido aumentó las sensaciones declaradas de plenitud y saciedad, aunque los participantes no consumieron menos energía cuando se les ofreció posteriormente una comida libre.

Este resultado refleja un matiz importante. Sentirse más lleno después de desayunar avena no garantiza automáticamente que se coma menos durante todo el día ni que se pierda peso. Otros ensayos no han encontrado cambios significativos en la saciedad, mientras que algunos sí han observado una menor ingesta en la comida posterior.

La forma de preparación también importa. Un bol de copos cocidos con leche o agua puede resultar más saciante que una barrita pequeña elaborada con avena, azúcar y grasa. Ambos productos utilizan el mismo cereal, pero no presentan el mismo volumen, composición ni velocidad de consumo.

El segundo posible beneficio está relacionado con la microbiota. Las enzimas humanas no descomponen por completo el betaglucano, de modo que una parte alcanza el colon. Allí puede ser fermentado por microorganismos intestinales, que generan compuestos como los ácidos grasos de cadena corta.

Esto permite hablar de un efecto prebiótico potencial: la avena sirve como sustrato para determinados microorganismos. Sin embargo, “equilibrar la microbiota” no posee una definición clínica única. No existe una composición bacteriana perfecta que sea idéntica para todo el mundo ni puede comprobarse el beneficio simplemente aumentando una especie concreta.

Un ensayo controlado realizado con personas que presentaban niveles moderadamente elevados de colesterol comparó durante 45 días una dieta con 80 gramos diarios de avena frente a otra con arroz. La avena modificó la abundancia de determinados microorganismos, entre ellos Akkermansia, Bifidobacterium y Faecalibacterium prausnitzii, y aumentó algunos productos de la fermentación. También redujo el colesterol total y el LDL.

No todos los trabajos encuentran transformaciones generales. Algunos observan cambios en bacterias concretas, pero no en la diversidad total de la microbiota. Un estudio de tres semanas con alimentos enriquecidos en betaglucano no detectó diferencias significativas entre grupos en varios de los cambios analizados.

Por ello, resulta más preciso afirmar que la fibra de la avena puede ser utilizada por la microbiota y modificar su actividad que asegurar que un único desayuno la “repara”. El efecto depende del resto de la dieta, la cantidad ingerida, la microbiota inicial, los medicamentos y numerosos factores personales.

La tercera propiedad es la mejor establecida. El betaglucano aumenta la viscosidad intestinal e interfiere en la reabsorción de los ácidos biliares. El hígado necesita entonces utilizar más colesterol circulante para producir nuevos ácidos, lo que puede contribuir a reducir el LDL, conocido popularmente como colesterol malo.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria examinó tres metaanálisis y 19 ensayos controlados antes de concluir que existe una relación de causa y efecto entre el consumo de betaglucano de avena y la disminución del colesterol LDL. La dosis asociada al beneficio es de al menos tres gramos diarios de esta fibra.

Un metaanálisis posterior que reunió 28 ensayos encontró que consumir un mínimo de tres gramos diarios reducía el LDL una media de 0,25 mmol/l y el colesterol total en 0,30 mmol/l. No se observaron cambios significativos en el HDL ni en los triglicéridos.

Tres gramos de betaglucano no equivalen a tres gramos de avena. La cantidad de cereal necesaria depende de su variedad y del producto, pero normalmente se requieren varias raciones o alimentos especialmente ricos en salvado para alcanzar esa dosis. Un bol pequeño y esporádico puede ser saludable sin producir por sí solo una bajada medible del colesterol.

La avena tampoco sustituye a los medicamentos cuando han sido prescritos ni compensa una alimentación rica en grasas saturadas. Sus efectos deben entenderse dentro de un patrón que incluya frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y actividad física.

Casas recomienda incorporarla a un desayuno más completo. Puede combinarse con yogur natural o leche para aportar proteína, y añadir fruta y frutos secos o semillas. Esta mezcla suele resultar más satisfactoria que tomar los copos solos y amplía la variedad de nutrientes y fibras disponibles para las bacterias intestinales.

No todo el mundo tiene que desayunar avena. Algunas personas experimentan gases o hinchazón cuando aumentan bruscamente la fibra, por lo que conviene introducirla de forma gradual y acompañarla de suficiente líquido. Quienes padecen enfermedad celíaca deben escoger avena certificada sin gluten para reducir el riesgo de contaminación con trigo, cebada o centeno.

El mensaje de la nutricionista no convierte este cereal en un tratamiento milagroso. Su principal ventaja reside en reunir fibra soluble, hidratos de carbono, proteína vegetal y micronutrientes en un alimento sencillo. Consumida regularmente y dentro de un desayuno equilibrado, la avena puede aumentar la saciedad, proporcionar alimento a la microbiota y contribuir a reducir el colesterol LDL.