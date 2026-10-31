Entra en vigor en 2031: las tiendas no podrán mantener perros y gatos en contenedores pequeños para exhibirlos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El nuevo Reglamento (UE) 2026/1818 prohíbe exhibir perros y gatos en contenedores o cubículos pequeños en las tiendas de animales. La norma busca evitar el estrés en las mascotas y reducir las compras impulsivas de cachorros en los escaparates. A partir del 31 de agosto de 2031, los comercios deberán ofrecer zonas de descanso cómodas y paseo diario de al menos una hora a perros mayores de ocho semanas. El uso de jaulas o transportines quedará limitado a situaciones puntuales y temporales, como el transporte, aislamiento veterinario o exposiciones.

Ver un cachorro detrás de un cristal seguirá siendo posible durante unos años, pero la Unión Europea ya ha decidido poner fin a una de las imágenes más habituales de algunas tiendas de animales: perros y gatos expuestos durante horas en pequeños contenedores con paredes transparentes y apenas espacio para moverse.

El nuevo Reglamento (UE) 2026/1818 sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos prohíbe expresamente mantener a estos animales en contenedores dentro de los establecimientos regulados. La medida afectará, entre otros, a los establecimientos de venta y empezará a aplicarse el 31 de agosto de 2031.

La propia Unión Europea explica en el texto legal qué problema quiere corregir. Reconoce que existen tiendas en las que perros y gatos permanecen en recipientes con paredes transparentes y un espacio limitado, expuestos continuamente a la mirada del público. Según el reglamento, esa situación puede generar estrés en los animales y, al mismo tiempo, favorecer compras impulsivas por parte de quienes pasan delante del escaparate.

La nueva regla es sencilla: “los operadores no mantendrán perros ni gatos en contenedores”. Pero, como suele ocurrir en este tipo de normas, hay excepciones muy concretas.

Una jaula temporal

La prohibición no significa que desaparezcan por completo transportines, jaulas o espacios cerrados.

Podrán seguir utilizándose, por ejemplo, durante el transporte, para aislar temporalmente a un animal de manera individual, durante exposiciones o competiciones o cuando un cachorro tenga todavía una capacidad reducida para regular su temperatura. También podrán emplearse para mantener a las crías junto a su madre en determinadas circunstancias.

La diferencia está en que esos usos deberán ser temporales y estar justificados.

Incluso entonces, el reglamento exige que el animal pueda ponerse de pie, girarse y tumbarse en una posición natural, además de evitarle sufrimiento por temperaturas extremas y reducir al máximo el estrés. El objetivo es acabar con la jaula o el pequeño cubículo como lugar habitual de vida.

La norma europea parte de una idea bastante básica: perros y gatos necesitan espacio suficiente para moverse y expresar comportamientos propios de su especie. Mantenerlos confinados durante periodos prolongados dificulta que puedan jugar, explorar, relacionarse o simplemente apartarse cuando quieren descansar.

Por eso el reglamento no se limita a eliminar los contenedores.

Los establecimientos tendrán que proporcionar zonas de descanso limpias, secas y cómodas, con espacio suficiente para que todos los animales puedan tumbarse al mismo tiempo de una forma natural. También deberán poder retirarse y descansar cuando lo necesiten.

En el caso de los gatos, además, los recintos tendrán que permitir que puedan moverse con libertad y desarrollar su comportamiento habitual. Para los perros de más de ocho semanas se introduce otra obligación importante: no podrán permanecer exclusivamente en interiores y deberán disponer de al menos una hora diaria de acceso al exterior o paseo.

La reforma intenta, por tanto, cambiar algo más amplio que el escaparate.

Una tienda no podrá sustituir un pequeño cubículo transparente por otro recinto apenas mayor y considerar resuelto el problema. El reglamento establece como principio general que los animales deben disponer del espacio necesario para moverse libremente y comportarse de forma propia de su especie.

La UE justifica especialmente el cambio en los establecimientos de venta porque estos no tendrán los mismos umbrales de tamaño que algunas instalaciones de cría o refugios. Al tratarse de una actividad exclusivamente comercial, las nuevas exigencias se aplicarán a todos los establecimientos de venta, independientemente de cuántos perros o gatos tengan.

Eso sí, la prohibición no empieza mañana.

Aunque el Reglamento 2026/1818 entró en vigor el 30 de agosto de 2026, el artículo 15, que contiene las nuevas reglas de alojamiento, cuenta con un periodo de adaptación de cinco años y empezará a aplicarse el 31 de agosto de 2031.

Hasta entonces, cada país puede mantener normas nacionales más estrictas si ya las tiene o decide aprobarlas, siempre que sean compatibles con la legislación europea.

El cambio marca, en cualquier caso, una dirección clara. La idea de colocar un cachorro en un recipiente transparente para que el cliente lo vea desde fuera dejará de encajar con el estándar europeo de bienestar.

A partir de 2031, un perro o un gato no podrá tener como alojamiento habitual una pequeña caja de exposición. Y la tienda tendrá que ofrecerle algo bastante más parecido a un espacio en el que pueda vivir y comportarse como un animal, no como un producto detrás de un cristal.