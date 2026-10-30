Gominolas en una imagen de archivo. E. E.

La psicología dice que los adultos que dejan tomar dulces a sus hijos consiguen que aprendan a regularse solos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Erin Parks propone normalizar el consumo de dulces en Halloween para evitar que los niños desarrollen una relación conflictiva y de culpa con la comida. Aconseja dejar de clasificar los alimentos como 'buenos' o 'malos' y evitar comportamientos de castigo o compensación tras comer golosinas. Eliminar la sensación de escasez y las restricciones estrictas ayuda a que los menores no idealicen los productos prohibidos y aprendan a autorregularse. Se recomienda a los padres disfrutar de los dulces junto a sus hijos para transmitirles una actitud relajada y saludable frente a la alimentación.

Halloween es una oportunidad para revisar cómo se relacionan los niños con la comida. En lugar de limitar las chucherías, una psicóloga propone normalizarlas para evitar que desarrollen una relación conflictiva con la alimentación.

Erin Parks, psicóloga y autora de un artículo publicado en Psychology Today, sostiene que los padres pueden ayudar a sus hijos a construir una relación saludable con la comida y su cuerpo. Para conseguirlo, recomienda aprovechar Halloween.

La especialista recuerda que muchos adultos han crecido rodeados de mensajes que clasifican los alimentos como buenos o malos. Esta mentalidad puede generar culpa y malestar, especialmente cuando comen productos considerados poco saludables.

Por eso, Parks aconseja dejar de moralizar la alimentación. Un alimento no es inherentemente bueno ni malo, explica, y las tendencias nutricionales cambian continuamente. Lo que antes se consideraba saludable puede acabar recibiendo críticas por sus ingredientes.

La psicóloga pone el foco en las chucherías de Halloween, que recomienda llamar simplemente por su nombre. Calificarlas como comida basura puede transmitir a los niños que comerlas está mal y que deben sentirse culpables.

Comer sin culpa

Otra de las recomendaciones de Parks consiste en evitar los castigos después de comer golosinas. Saltarse el desayuno, acudir al gimnasio para compensar o recriminarse por haber comido demasiado son comportamientos que pueden alimentar una relación negativa con la comida.

La especialista recuerda que disfrutar de los dulces durante Halloween no implica que vaya a ocurrir algo malo. Tampoco significa que los niños vayan a desarrollar diabetes de repente o que su peso aumente significativamente de un día para otro.

En su opinión, los padres deben mostrar confianza en sus propios cuerpos y abandonar la idea de que existe una manera perfecta de alimentarse. Su comportamiento cotidiano puede ayudar a los pequeños a interiorizar una relación más tranquila con la comida.

Parks también propone aprovechar Halloween para compartir la dimensión cultural y divertida de la alimentación. Recordar los dulces favoritos de la infancia, intercambiar golosinas o probar distintos chocolates son actividades que permiten disfrutar juntos sin convertir la comida en una fuente de preocupación.

La psicóloga recomienda, además, reducir la sensación de escasez que aparece cuando los adultos esconden las chucherías o limitan su consumo a una cantidad determinada cada día. En su propia casa, explica, sus hijos tienen libertad para comer los dulces de Halloween.

¿El resultado? Según relata, no observa cambios de comportamiento que atribuya al azúcar. También señala que, meses después, todavía quedan golosinas en la despensa que termina tirando en marzo.

Parks reconoce que esta estrategia no tiene por qué funcionar igual en todas las familias. Sin embargo, considera que eliminar las restricciones puede ayudar a evitar que los niños idealicen determinados alimentos o los perciban como algo prohibido.

La última recomendación de la especialista va dirigida directamente a los adultos: comer dulces con sus hijos y disfrutar de la experiencia. Aunque los padres todavía tengan dificultades con su propia imagen corporal, mostrar una actitud relajada puede servir de ejemplo para los pequeños.