Pablo Ojeda, nutricionista: “Si a las 11 tienes hambre otra vez, el problema no es la fuerza de voluntad, sino el desayuno”

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda señala que tener hambre a media mañana suele deberse a un desayuno incompleto y no a una falta de fuerza de voluntad. Para lograr un desayuno más saciante, Ojeda recomienda combinar hidratos de carbono con proteína, fibra y grasas de calidad como huevo, fruta entera y aceite de oliva. Estudios científicos respaldan que el consumo de proteína en la primera comida del día regula las hormonas del apetito y reduce el hambre posterior. Distribuir suficiente proteína a lo largo de las comidas también es clave a partir de los 40 años para ayudar a mantener la masa muscular.

Desayunar rápido y salir corriendo de casa puede parecer suficiente para empezar el día. Un café, una tostada con mermelada o incluso una pieza de fruta son opciones habituales, pero a algunas personas les dejan con hambre apenas un par de horas después. El nutricionista Pablo Ojeda recomienda no interpretar esa sensación como una falta de autocontrol: “Si llegas a media mañana con un hambre tremenda, antes de pensar que te falta fuerza de voluntad, revisa cómo has construido tu desayuno”.

Ojeda utiliza como ejemplo uno de los desayunos más comunes: “café, una tostada con mermelada y a correr”. Su crítica no se dirige al pan ni a la fruta, sino a lo que falta alrededor de ellos. “El problema es que a este desayuno le faltan piezas”, explica. Para hacerlo más completo y, normalmente, más saciante propone combinar proteína, fibra y grasas de calidad.

Como fuentes de proteína menciona huevo, yogur alto en proteínas, kéfir, queso fresco, atún o jamón. Para aumentar la fibra propone fruta entera, avena o pan integral, mientras que entre las grasas incluye alimentos como frutos secos, aguacate o aceite de oliva virgen extra.

La idea no consiste en que exista un desayuno perfecto válido para todo el mundo. Una tostada puede formar perfectamente parte de una alimentación saludable. La diferencia está en que una comida basada principalmente en hidratos de carbono y con poca proteína, fibra o grasa puede resultar menos satisfactoria para determinadas personas.

La proteína puede ayudar

La evidencia científica respalda especialmente el papel de la proteína en la regulación del apetito.

Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos encontró que consumir más proteína de forma puntual reduce el apetito y modifica varias hormonas relacionadas con la saciedad, entre ellas la grelina, la colecistoquinina y el GLP-1. Los efectos fueron especialmente claros en algunas de estas hormonas cuando las dosis alcanzaban aproximadamente 35 gramos de proteína.

Eso no significa que todo desayuno tenga que contener exactamente esa cantidad. La saciedad depende de numerosos factores y la respuesta varía entre personas. Pero ayuda a explicar por qué añadir una fuente proteica puede hacer que una comida resulte más satisfactoria.

Los resultados de otro metaanálisis, en este caso realizado con niños y adolescentes, apuntan en la misma dirección. Reunió 10 ensayos clínicos aleatorizados y encontró que quienes tomaban desayunos más ricos en proteína presentaban, antes de la siguiente comida, menos hambre y mayor sensación de plenitud que quienes consumían desayunos convencionales con menos proteína. Además, su ingesta energética posterior fue de media unas 111 kilocalorías menor. Los propios autores advierten, sin embargo, de que existía bastante variabilidad entre los estudios y de que buena parte de la evidencia era de calidad limitada.

La fibra puede aportar otro elemento importante. Alimentos como la avena, la fruta entera o el pan integral requieren más tiempo de digestión y aportan volumen. Además, algunos tipos de fibra absorben agua y forman estructuras viscosas en el aparato digestivo, lo que puede contribuir a prolongar la sensación de plenitud.

Por eso no es lo mismo tomar una fruta entera que recurrir siempre a su zumo. La primera conserva su matriz y su fibra y suele exigir más masticación, factores que pueden modificar la saciedad.

Las grasas también pueden ralentizar el vaciamiento del estómago y aumentar la densidad energética de la comida. Ojeda propone obtenerlas de alimentos como frutos secos, aguacate o aceite de oliva virgen extra, pero esto tampoco significa que haya que añadir grandes cantidades. Su elevada densidad calórica hace especialmente importante ajustar la ración.

El nutricionista ofrece ejemplos sencillos de cómo reunir los tres componentes. Una posibilidad es combinar tostada integral, huevo, aguacate y fruta. Otra consiste en utilizar yogur alto en proteínas o kéfir con fruta, nueces y semillas de chía. Y quien prefiera conservar su tostada habitual puede simplemente añadir una fuente proteica.

Ojeda introduce además otro motivo para cuidar la proteína: la conservación de la masa muscular. “Especialmente después de los 40, distribuir suficiente proteína durante el día también nos interesa para mantener nuestra masa muscular”, señala.

Eso no convierte el hambre de las once de la mañana en una prueba automática de que el desayuno está mal diseñado.

El apetito también depende de cuánto se haya comido el día anterior, la actividad física, el sueño, el estrés, el horario, el tamaño corporal o simplemente las preferencias individuales. Hay personas que desayunan poco y llegan perfectamente a la comida, mientras que otras necesitan una primera ingesta mucho más consistente.

Tampoco es obligatorio desayunar. Quienes no tienen hambre al levantarse y cubren adecuadamente sus necesidades nutricionales durante el resto del día no necesitan forzarse únicamente porque exista una determinada hora tradicional para hacerlo.

El consejo de Ojeda resulta útil sobre todo para quienes sí desayunan y después sienten de forma repetida que necesitan volver a comer poco tiempo más tarde. Antes de asumir que el problema está en la voluntad para resistirse, propone revisar algo más sencillo: si esa primera comida incluye suficiente proteína, fibra y grasas de calidad como para resultar realmente saciante.

Porque tener hambre a media mañana no significa necesariamente que falte disciplina. A veces, simplemente significa que el desayuno terminó antes de estar verdaderamente completo.