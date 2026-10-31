Los nutricionistas recomiendan: los huevos revueltos no se acompañan con jamón, sino con pavo y tomate

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Carlos Dorado señala que dos huevos no aportan suficiente proteína para evitar el picoteo y recomienda consumir entre 30 y 40 gramos en el desayuno. Aconseja sustituir el clásico acompañamiento de jamón en los huevos revueltos por pavo y tomate, completando la comida con tostadas integrales. Propone alternativas saciantes como el lácteo skyr con proteína y fruta, o las avenas nocturnas ('overnight oats') con semillas, proteína en polvo y arándanos. Sugiere probar durante siete días estos desayunos más proteicos para evaluar si disminuye el hambre a media mañana y mejora la energía.

Llegar con hambre a media mañana y terminar picando cualquier cosa puede estar relacionado con el desayuno. El nutricionista Carlos Dorado advierte de que dos huevos no aportan suficiente proteína para conseguir una comida especialmente saciante al comenzar el día.

"No te falta fuerza, te falta gramaje", resume el especialista, que recomienda revisar las cantidades de alimentos antes de atribuir el picoteo a una supuesta falta de voluntad. Su propuesta consiste en reforzar el aporte proteico para controlar mejor el apetito.

Dorado aconseja alcanzar entre 30 y 40 gramos de proteína durante el desayuno, un objetivo que puede contribuir a prolongar la saciedad. Para conseguirlo, plantea distintas combinaciones de alimentos, entre ellas una tortilla de tres huevos acompañada de pavo, tomate y pan integral.

La elección de los acompañamientos también permite preparar desayunos más completos. En lugar de recurrir al jamón como complemento habitual de los huevos revueltos, incorporar pavo y tomate ofrece una alternativa para variar los ingredientes y sumar alimentos a la primera comida del día.

Cuidado con las cantidades

El pavo destaca por su contenido proteico, mientras que el tomate aporta vitaminas, minerales y agua. Si se añade una tostada integral con aceite de oliva, el desayuno incorpora también hidratos de carbono y grasas, dentro de una combinación más variada y equilibrada.

No obstante, el nutricionista no plantea eliminar alimentos de forma indiscriminada, sino prestar atención a las cantidades. El aporte de proteína dependerá del tamaño de los huevos, la ración de pavo y los demás ingredientes utilizados en cada preparación.

Además de esta alternativa salada, Dorado propone otras dos opciones para quienes buscan desayunos más completos. Una consiste en combinar 250 gramos de skyr, un lácteo similar al yogur y rico en proteínas, con proteína en polvo y una pieza de fruta.

La tercera posibilidad son las conocidas como "overnight oats", una preparación de avena que se deja reposar durante la noche en la nevera. El nutricionista recomienda mezclarlas con proteína en polvo y arándanos, y añadir canela de Ceilán, chía y lino molido.

Estas semillas aportan fibra y variedad a la receta, aunque la cantidad total de proteína dependerá de las proporciones empleadas. Por eso, conviene revisar los ingredientes y adaptar las raciones a las necesidades individuales, en lugar de seguir cantidades universales.

Para comprobar si un cambio en el desayuno resulta útil, Dorado propone realizar una prueba durante siete días. Su recomendación es registrar el hambre a media mañana y la energía durante los entrenamientos, comparando después las sensaciones con las habituales.

Si disminuye la necesidad de picar entre horas y se mantiene la energía, esos resultados pueden orientar futuras decisiones. Sin embargo, el hambre también depende del descanso, la actividad física y el conjunto de la alimentación, no únicamente de las proteínas.

Por ello, reforzar el desayuno puede ser una estrategia útil para quienes llegan a la comida con demasiado apetito. Combinar huevos, pavo y tomate constituye una alternativa sencilla, aunque la elección debe adaptarse a las preferencias y necesidades de cada persona.

El objetivo no es seguir una dieta estricta ni renunciar al jamón, sino construir una primera comida más completa. Ajustar las cantidades, incorporar alimentos variados y observar cómo responde el organismo puede ayudar a reducir el picoteo durante la mañana.