Los meteorólogos avisan: el Mediterráneo a 24 ºC funciona como un radiador que dispara las noches otoñales

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LO ESENCIAL Las claves El mar Mediterráneo está alcanzando e incluso superando los 24 ºC en pleno otoño, actuando como un acumulador térmico que libera calor durante la noche. Esta anomalía impide que la atmósfera se refresque tras la puesta de sol y prolonga las noches tropicales en las regiones costeras. La constante evaporación inyecta vapor de agua y energía en la atmósfera, aumentando la sensación de bochorno y alterando los patrones de humedad. Los expertos advierten que el choque del aire cálido del mar con borrascas frías en altura incrementa el riesgo de lluvias torrenciales y DANAs.

El mar Mediterráneo está registrando temperaturas demasiado altas para el otoño, alcanzando -y hasta superando- los 24 ºC, algo que los meteorólogos han considerado como una especie de "radiador" de cara a la temporada actual.

El calentamiento actual del agua actúa como un enorme acumulador térmico que libera calor de forma continua durante las horas nocturnas, haciendo que las masas de aire frío de la estación no logren enfriar la superficie, alterando con ello el ciclo térmico habitual y prolongando las sensaciones veraniegas.

Todo ello es lo que está provocando que las noches tropicales aún estén presentes en pleno otoño en determinadas partes del país, sobre todo en regiones costeras donde el termómetro rara vez baja de los 20 grados.

La constante radiación de calor desde el mar impide que la atmósfera terrestre se refresque tras la puesta de sol, lo que genera un ambiente nocturno cargado de bochorno, extendiendo esa sensación de verano más allá de la temporada estival.

Aún hay noches de calor

Esta falta de alivio térmico para el momento del año en el que nos encontramos rompe récords históricos y además perturba el descanso de la población, removiendo por completo las estaciones y haciendo que cada vez sea más complicado sacar el edredón o las mantas.

Pero además del impacto en la ciudadanía, este efecto radiador del Mediterráneo que comentan los expertos altera profundamente los patrones de humedad locales. El agua a 24 grados favorece una evaporación constante y masiva, inyectando gigantescas cantidades de vapor de agua y energía en las capas bajas de la atmósfera.

Eso no solo eleva la sensación térmica de sofoco durante la noche, sino que además se convierte en el combustible ideal para que aparezcan otros fenómenos meteorológicos, haciendo que el tiempo sea un maremágnum y difícil de predecir realmente, puesto que las temporadas de lluvias también se han visto alteradas.

Los expertos, con todo, advierten que esta anomalía térmica representa un grave peligro ante la llegada de borrascas atlánticas y fuertes tormentas. Cuando el aire frío en altura entre en contacto con el aire cálido y húmedo, alimentado por el Mediterráneo, la inestabilidad se multiplica.

Y todo nos acaba conduciendo a las lluvias torrenciales fuertes -que ya hemos vivido recientemente- y las DANAS, rompiendo por completo con la estabilidad y con el clima que conocíamos antaño, puesto que ahora mismo no tiene nada que ver ni en temperaturas ni en número de fenómenos.