Íñigo, carnicero con 40 años de experiencia: "El ganado español se lleva a Marruecos y aquí está subiendo el precio"

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LO ESENCIAL Las claves Íñigo Etxezarreta, carnicero de San Sebastián con 40 años de experiencia, señala que la exportación de ganado español a Marruecos y otros países árabes está reduciendo la oferta e encareciendo el precio local. El precio de comprar algunas vacas se ha duplicado en los últimos dos años y medio, lo que reduce los márgenes de beneficio de las carnicerías al no poder trasladar todo el coste al consumidor final. Marruecos incrementó la importación de ganado bovino y ovino español favorecido por exenciones arancelarias temporales para frenar la sequía y la inflación, prefiriendo la carne fresca frente a la congelada. La subida de precios responde también al descenso del censo bovino nacional, el aumento de costes de alimentación y la falta de relevo generacional en los caseríos y explotaciones ganaderas.

Comprar carne de vacuno cuesta hoy bastante más que hace apenas unos años. El aumento se nota en el mostrador, pero también mucho antes, cuando los carniceros tienen que adquirir los animales con los que después abastecen sus negocios.

Íñigo Etxezarreta, carnicero de tercera generación con alrededor de 40 años de experiencia, asegura que esa presión se está notando especialmente en el vacuno. “El ganado español se está llevando a países árabes y aquí está subiendo el precio”, explica.

Desde la carnicería familiar Etxezarreta, en San Sebastián, Íñigo y Aitor llevan años trabajando directamente con productores y siguiendo de cerca la evolución del mercado. Según cuentan, comprar determinadas vacas puede costar hoy casi el doble que hace dos años y medio.

Compra ganado español

Uno de los destinos que Íñigo menciona expresamente es Marruecos. Según explica desde su experiencia en el sector, la salida de animales hacia este país y otros mercados árabes reduce la cantidad disponible para el mercado nacional y ejerce presión sobre los precios.

Los datos oficiales confirman que Marruecos se convirtió en un comprador especialmente relevante de ganado español. El Ministerio de Agricultura señala que en 2024 el país norteafricano aumentó las importaciones de ganado bovino y ovino y aplicó temporalmente exenciones arancelarias debido a la sequía, la inflación y el elevado precio interno de la carne.

Carniceros de carnicería Etxezarreta. Etxezarreta

España fue uno de los países más beneficiados por esa apertura. El propio Ministerio describe una actividad comercial “altísima” entre ambos mercados durante ese ejercicio, especialmente porque el consumidor marroquí mantiene una fuerte preferencia por la carne fresca frente a la congelada.

Eso no significa que todo el ganado español termine fuera del país. De hecho, los datos del Ministerio muestran que las exportaciones de bovino vivo a Marruecos descendieron un 18% en 2024 respecto al año anterior, aunque el país seguía figurando entre los principales destinos.

La situación, por tanto, es más compleja que una simple salida masiva de animales.

Menor oferta, precio más alto

El mercado del vacuno español ha atravesado varios años de tensión. En 2024 el censo bovino se situó provisionalmente en 6,17 millones de cabezas, un 1,9% menos que el año anterior, mientras el número de vacas nodrizas cayó algo más de un 2%.

Cuando hay menos animales disponibles y al mismo tiempo existe demanda tanto dentro como fuera de España, los precios pueden aumentar.

Íñigo lo percibe directamente desde el mostrador. Según explica, el precio que paga por algunos animales ha subido mucho más rápido que el precio final que puede trasladar al consumidor, lo que reduce también el margen de la carnicería.

El Ministerio de Agricultura confirma que los precios percibidos por los ganaderos aumentaron durante 2025 y que en mayo de 2026 seguían por encima de la media comunitaria en varias categorías. El añojo AR3, por ejemplo, cotizaba entonces alrededor de un 3,8% por encima del mismo periodo del año anterior.

Aun así, atribuir toda la subida a Marruecos sería simplificar demasiado.

El mercado también está condicionado por los costes de alimentación, la evolución del censo, la producción, la situación sanitaria y las importaciones y exportaciones con numerosos países. En 2025, de hecho, el volumen total de exportaciones del sector vacuno cayó un 8,3%, mientras las importaciones aumentaron un 13,6%.

Eso muestra que no existe una única causa.

También pesa el relevo generacional. Etxezarreta lleva décadas comprando ganado de caseríos próximos y advierte de que cada vez quedan menos productores jóvenes dispuestos a continuar con una actividad exigente y con márgenes ajustados.

La carnicería familiar conoce bien ese cambio. Fundada en 1955, mantiene todavía la filosofía de adquirir producto directamente de ganaderos de la zona, un modelo que permite a Íñigo observar cómo ha evolucionado el sector durante varias décadas.

Por eso su advertencia sobre Marruecos refleja una preocupación que va más allá de una subida puntual.

España sigue produciendo grandes cantidades de carne de vacuno y en 2026 incluso empezó a recuperar parte de su cabaña ganadera. Pero el mercado nacional comparte ahora esa producción con una demanda exterior que puede competir por los mismos animales.

Para Íñigo, el resultado se ve directamente en la carnicería: el ganado encuentra compradores fuera, adquirirlo cuesta más y mantener el mismo precio en el mostrador resulta cada vez más difícil.