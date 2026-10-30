Entra en vigor: los perros de 8 semanas deberán salir una hora al día al exterior en estos establecimientos

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LO ESENCIAL Las claves La Unión Europea aprueba el Reglamento 2026/1818, que exige que los perros de más de ocho semanas en criaderos, refugios y tiendas salgan al exterior al menos una hora diaria. La medida busca que los cachorros hagan ejercicio, exploren y socialicen, prohibiendo su confinamiento permanente en interiores o jaulas. Excepcionalmente, la norma permite reducir el tiempo en el exterior solo bajo justificante veterinario escrito, y obliga a proteger a los animales del clima adverso. Aunque el reglamento ya ha entrado en vigor, los establecimientos dispondrán de un periodo de adaptación y la obligación del paseo no será aplicable hasta agosto de 2031.

Un cachorro de poco más de dos meses no podrá pasar toda la jornada entre cuatro paredes si se encuentra en determinados criaderos, establecimientos de venta, refugios o casas de acogida. La Unión Europea ha fijado por primera vez una regla común para estos animales: los perros de más de ocho semanas tendrán que disponer cada día de, al menos, una hora en el exterior.

La medida forma parte del nuevo Reglamento (UE) 2026/1818 sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos, aprobado este año. La norma establece unos mínimos comunes para toda la Unión y pretende evitar situaciones en las que los animales permanezcan durante largos periodos encerrados, sin posibilidad suficiente de moverse, explorar o relacionarse.

La obligación es bastante concreta. Los operadores no podrán mantener a los perros de más de ocho semanas exclusivamente en interiores. Tendrán que darles acceso diario a una zona al aire libre o sacarlos a pasear. Sumando ambas opciones, el tiempo mínimo deberá alcanzar una hora cada día.

Eso sí, no estamos hablando de una norma para cualquier persona que tenga un perro en casa. El reglamento utiliza el término “establecimiento” para referirse a criaderos, establecimientos de venta, refugios y casas de acogida vinculadas a un operador. Incluso puede considerar establecimiento de cría un hogar particular cuando allí se mantienen perros o gatos con fines reproductivos para comercializar sus crías.

No basta con abrir una puerta

La norma explica además para qué debe servir ese tiempo fuera: hacer ejercicio, explorar y socializar.

No es una precisión menor. Para un cachorro, salir al exterior no consiste únicamente en hacer sus necesidades. Oler, caminar, encontrarse con estímulos distintos y relacionarse forma parte de su desarrollo.

El propio reglamento recuerda que disponer de espacio suficiente es fundamental para que perros y gatos puedan expresar comportamientos propios de su especie. En el caso de los cachorros, incluso contempla que a partir de las cinco semanas puedan acceder durante determinados periodos a una zona exterior segura, teniendo en cuenta sus necesidades individuales y las condiciones meteorológicas.

Cuando superen las ocho semanas, ese acceso dejará de plantearse simplemente como una posibilidad y aparecerá el mínimo diario de una hora.

La regla también contempla excepciones razonables. Si existe un motivo de salud o bienestar por el que un perro concreto no debería cumplir temporalmente ese régimen, el operador podrá modificarlo, pero necesitará asesoramiento veterinario por escrito. No bastará con decidir que ese día resulta más cómodo mantener al animal dentro.

Y el exterior tampoco puede convertirse en el extremo contrario. La regulación obliga a que los perros y gatos que permanezcan fuera dispongan de estructuras y medidas para protegerlos de condiciones meteorológicas adversas, incluyendo el estrés térmico, las quemaduras solares y las heladas.

Es decir: salir sí, pero no dejar al perro expuesto durante horas al frío o al calor únicamente para poder afirmar que se ha cumplido la obligación.

La reforma va acompañada de otras reglas que cambian considerablemente las condiciones en las que podrán mantenerse estos animales. Los establecimientos deberán proporcionar zonas de descanso limpias, secas y suficientemente amplias, ofrecer espacio para moverse libremente y evitar el hacinamiento. Además, como regla general quedará prohibido mantener perros y gatos dentro de contenedores o jaulas de forma permanente, aunque existirán excepciones para transporte, aislamiento temporal o determinadas necesidades veterinarias.

También se regula la separación de los cachorros de sus madres. Los perros mantenidos en estos establecimientos no podrán separarse permanentemente de ellas antes de alcanzar las ocho semanas, salvo que exista una razón veterinaria debidamente justificada.

Hay, sin embargo, una fecha que conviene tener muy presente.

Aunque el Reglamento 2026/1818 entró en vigor el 30 de agosto de 2026, muchas de sus disposiciones tienen periodos de adaptación. El artículo 15, donde se encuentra precisamente la obligación de acceso al exterior, no empezará a aplicarse hasta el 31 de agosto de 2031.

Por tanto, no significa que desde hoy cualquier criadero o refugio europeo esté incumpliendo la legislación si un cachorro no sale una hora.

Lo que sí ha hecho ya la UE es marcar el nuevo mínimo que deberá respetarse cuando termine el periodo transitorio: a partir de las ocho semanas, un perro mantenido en estos establecimientos no podrá vivir permanentemente bajo techo.

Tendrá que disponer cada día de tiempo real para salir, moverse y explorar. Como mínimo, una hora.