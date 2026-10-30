Los carniceros recomiendan: la cena más fácil del otoño no es el salmón, sino esta brocheta que tardas 5 minutos en hacerla

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El carnicero Óscar, de Terra Carnicerías, propone cenar brochetas de carne y verdura marinadas como alternativa rápida y fácil para el otoño. La clave del éxito del plato está en dejar adobar la carne durante toda la noche en la nevera para potenciar su sabor. Admite gran variedad de carnes, como cabeza de lomo de cerdo, solomillo, pollo, pavo o ternera, adaptándose a las preferencias de cada comensal. Tras el marinado previo, la cocción a la plancha apenas requiere cinco minutos, permitiendo solucionar la cena de forma sencilla y sabrosa.

Encontrar una cena rápida, sabrosa y fácil de preparar no siempre resulta sencillo, especialmente cuando apetece variar el menú sin complicarse en la cocina. El carnicero Óscar, de Terra Carnicerías, propone una alternativa: brochetas de carne y verdura marinadas.

La clave de esta receta no está en combinar los ingredientes en un pincho, sino en preparar un adobo que transforme una carne cotidiana en un plato muy sabroso. Basta organizarse con antelación y dejarla reposar durante la noche.

Aunque la propuesta puede prepararse con solomillo, la versión compartida utiliza cabeza de lomo de cerdo. También admite pollo, pavo o ternera, por lo que cada comensal puede escoger la carne que más le guste o tenga disponible perfectamente.

El reposo es el paso que requiere más tiempo, pero apenas exige trabajo. Una vez cortada la carne en dados y mezclada con el adobo, basta con guardarla bien en la nevera hasta mañana para que absorba los sabores.

Un plato muy variado

Después llega la parte más sencilla: ensartar los trozos de carne alternándolos con verduras y cocinarlos a la plancha. Con la sartén caliente, las brochetas pueden estar listas en menos de cinco minutos, según el tamaño de los dados.

El resultado permite salir de la rutina del filete a la plancha sin recurrir a elaboraciones. La combinación de carne marinada y verduras aporta variedad al plato, mientras que el adobo suma sabor sin necesidad de preparar una salsa.

Para completar la cena, puede servirse una ensalada junto a las brochetas. Así se incorporan más vegetales y se obtiene una comida equilibrada, adaptando las cantidades y los ingredientes a las necesidades de cada persona, según las preferencias personales.

La receta también resulta práctica porque se adapta a distintos gustos. Quienes prefieran una carne más ligera pueden elegir pollo o pavo; quienes opten por ternera o cerdo pueden mantener la misma idea y ajustar el tiempo de cocción.

El adobo es el elemento decisivo. La recomendación consiste en dejar que la carne repose durante toda la noche, en lugar de aliñarla justo antes de cocinarla, para que el sabor penetre mejor y el resultado sea más aromático.

Si no se encuentra salsa de chile, la receta contempla una alternativa sencilla: mezclar salsa de soja y aceite a partes iguales y aumentar la cantidad de pimienta de Sichuan. El sabor cambiará, pero seguirá ofreciendo un resultado sabroso.

También es posible simplificar la preparación si falta tiempo o no hay palitos de brocheta en casa. En ese caso, basta con cocinar los trozos de carne directamente en la sartén, sin ensartarlos, y acompañarlos después con las verduras.

Conviene, eso sí, no confundir rapidez con ausencia de planificación: el marinado debe hacerse con antelación y la carne conservarse refrigerada durante el reposo. La cocción es breve, pero debe asegurar que cada pieza quede bien hecha por dentro.

Con esta propuesta, Óscar, de Terra Carnicerías, ofrece una forma de variar las cenas entre semana. Preparar el adobo la víspera permite resolver después la comida en pocos minutos y adaptar los ingredientes a las preferencias de cada hogar.