Un mango cortado por la mitad. E. E.

Raúl, frutero: "Para comprar el mejor mango de España, no te fijes en su peso, sino en que sea de esta variedad de Málaga"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El frutero conocido como 'El frutero tiktokero' ha destacado la calidad de la variedad de mango Maya, cultivada en la provincia de Málaga. Raúl afirma que es uno de los mejores mangos que ha probado en su vida y aclara que prefiere consumirlo sin piel tras haber probado ambas formas. Málaga destaca por su producción de frutas subtropicales en España, ofreciendo alternativas locales frente a los productos importados. El mango aporta nutrientes clave para la salud como fibra, vitamina C, vitamina A y compuestos antioxidantes.

El mango suele asociarse con países tropicales y destinos lejanos, pero España también produce ejemplares capaces de sorprender hasta a los paladares más exigentes. Raúl, conocido en TikTok como El frutero tiktokero, ha encontrado uno que merece la pena probar.

El protagonista de su último vídeo es el mango de variedad Maya, una fruta que el creador de contenido ha decidido catar para comprobar si realmente merece la fama que le atribuyen. Su veredicto ha sido especialmente positivo.

"Me han dicho que este es el mejor mango del mundo y yo tengo que comprobarlo", explica Raúl al presentar la pieza. La sorpresa llega cuando descubre que no necesita viajar a otro continente para encontrarla.

"De verdad que no os vais a creer dónde se produce este mango", adelanta el frutero antes de revelar su procedencia. La respuesta está en España, concretamente en Málaga, una provincia conocida por sus cultivos subtropicales.

La procedencia no es la única curiosidad que rodea a esta variedad. Según cuenta Raúl en su publicación, también le habían recomendado comerla con piel, por lo que decide probar la experiencia completa antes de compartir sus impresiones.

Beneficios del mango

Sin embargo, el resultado de esa primera prueba no termina de convencerle. "Lo primero, me gusta mucho más sin piel", reconoce el creador de contenido, que deja claro que prefiere disfrutar de la fruta una vez retirada su cubierta exterior.

Su opinión cambia por completo cuando valora el sabor de la pulpa. "Si es posiblemente de los mejores mangos que he probado en mi vida", afirma, destacando la calidad de un producto cultivado dentro de nuestras fronteras.

La experiencia le permite descubrir una alternativa nacional para quienes buscan disfrutar de esta fruta tropical. Aunque el vídeo no ofrece una comparativa con otras variedades ni datos sobre sus características agronómicas, sí muestra el entusiasmo del frutero tras degustarla.

El mango es originario del sur de Asia, pero su cultivo se ha extendido a distintas regiones del mundo gracias a las condiciones climáticas favorables. En España, Málaga destaca por la producción de frutas subtropicales.

Además de su sabor dulce y su textura jugosa, el mango aporta nutrientes interesantes para una alimentación variada. Entre ellos destacan la vitamina C, la vitamina A y la fibra, presentes en esta fruta.

La fibra contribuye al funcionamiento digestivo y favorece la sensación de saciedad, mientras que la vitamina C participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Por su parte, la vitamina A es importante para mantener una visión normal.

El mango también contiene compuestos antioxidantes, como determinados polifenoles, que se investigan por su posible papel en la protección celular. No obstante, sus propiedades nutricionales no convierten a esta fruta en un tratamiento para enfermedades.

La degustación de Raúl pone el foco en una variedad cultivada en Málaga que ha conseguido sorprenderle por su sabor. Su recomendación invita a descubrir la producción española y a explorar las opciones disponibles en las fruterías.