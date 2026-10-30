Los meteorólogos avisan: del 30 de octubre hasta el 1 de noviembre España tendrá máximas de más de 25 ºC en pleno otoño

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LO ESENCIAL Las claves España registrará temperaturas superiores a los 25 ºC entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, alcanzando hasta 29 ºC en el valle del Guadalquivir. AEMET prevé un ambiente inusualmente cálido impulsado por altas presiones y la llegada de aire templado, con un marcado contraste entre el día y la noche. El domingo 1 de noviembre se espera un aumento de la inestabilidad y un posible descenso de temperaturas, especialmente en el área mediterránea.

España afronta los últimos días de octubre con un ambiente más cálido de lo habitual para estas fechas. Entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, las máximas volverán a superar los 25 ºC en varias zonas del país, especialmente en el sur y algunos puntos del Mediterráneo.

No será un episodio uniforme en toda España. Mientras algunas áreas del interior y del norte se moverán en valores más moderados, Andalucía volverá a registrar temperaturas propias de una época bastante más temprana del otoño.

AEMET mantiene para esta recta final del mes un escenario de temperaturas superiores a la media en buena parte del territorio. En algunos puntos del valle del Guadalquivir, los termómetros podrán acercarse incluso a los 28 o 29 ºC.

Más de 25 ºC en noviembre

El jueves 29 continuará el ambiente templado, con máximas que superarán los 20 ºC en amplias zonas y los 25 ºC en distintos puntos del sur peninsular. En el Cantábrico también podrán registrarse valores suaves, aunque con más variabilidad por el paso de frentes atlánticos.

El viernes 30 y el sábado 31 mantendrán una situación parecida. Las temperaturas apenas cambiarán en buena parte del país, aunque podrán descender de forma temporal en el norte.

El contraste será especialmente evidente entre el día y la noche. En numerosas localidades del interior, las mínimas bajarán de los 10 ºC, mientras que durante la tarde se alcanzarán fácilmente valores superiores a los 20 ºC.

Este tipo de amplitud térmica es habitual cuando dominan los cielos despejados y el viento es débil. Durante la noche, el suelo pierde calor con rapidez, pero vuelve a calentarse en cuanto recibe radiación solar.

Lo menos habitual es que las máximas sigan alcanzando valores tan altos cuando el calendario ya está prácticamente en noviembre. En buena parte del sur, los registros estarán varios grados por encima de los valores normales.

La situación está relacionada con una configuración atmosférica que favorece la llegada de aire relativamente cálido desde latitudes más bajas. A ello se suma la presencia de altas presiones y una menor nubosidad en amplias zonas.

Cuando el aire desciende en situaciones anticiclónicas, se comprime y se calienta. Ese proceso ayuda a mantener temperaturas elevadas durante las horas centrales del día, incluso aunque las noches sean claramente más frías.

El 1 de noviembre cambia

La principal incertidumbre aparece al llegar al domingo 1 de noviembre. Los modelos contemplan un posible descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad en distintas zonas del país.

Ese cambio podría venir acompañado de más nubosidad y precipitaciones, especialmente en el área mediterránea. Si se confirma, marcaría el comienzo de un ambiente algo más propio de noviembre.

Aun así, no se espera un desplome brusco y generalizado de las temperaturas en toda España. Algunas áreas del sur podrían mantener todavía valores suaves durante los primeros días del nuevo mes.

La evolución dependerá de cómo se posicionen las bajas presiones atlánticas y de la entrada de aire más frío desde latitudes superiores. Pequeños cambios en esa configuración pueden modificar bastante las temperaturas previstas para el fin de semana.

Lo que sí parece claro es que octubre se despedirá con un ambiente anormalmente templado en varias regiones. Las máximas superiores a 25 ºC seguirán apareciendo cuando, climatológicamente, deberían ser bastante menos frecuentes.

España entra así en noviembre con una situación que se ha repetido varias veces durante este otoño: mañanas frescas, noches cada vez más frías y tardes que todavía recuerdan al final del verano.

El frío terminará llegando, pero entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre todavía tendrá que esperar en buena parte del país.