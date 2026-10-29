La granja de Mathias Hiss es una de las explotaciones pioneras en agricultura ecológica en Alemania. Biohof Hiss

Mathias, agricultor: "La técnica que he inventado es mucho menos exigente para el cuerpo porque no trabajas encorvado"

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LO ESENCIAL Las claves Un agricultor alemán ha adaptado una plataforma acoplada a un tractor para permitir a sus trabajadores desherbar tumbados boca abajo. Esta posición evita el esfuerzo continuo en la espalda y las rodillas causado por trabajar encorvados o arrodillados sobre el campo. Los estudios ergonómicos avalan que las plataformas en posición prona reducen el gasto cardíaco y la incomodidad muscular frente al trabajo encorvado tradicional. Aunque no elimina totalmente los riesgos por posturas fijas, el sistema busca adaptar la tarea a la persona utilizando recursos económicos de la propia granja.

Desherbar una hilera de hortalizas parece una tarea sencilla hasta que hay que repetir el mismo gesto durante horas. Trabajar de rodillas o con el tronco inclinado mantiene la espalda y las piernas sometidas a una carga continua que acaba pasando factura.

En la explotación alemana Biohof Hiss decidieron cambiar por completo la postura de trabajo. En lugar de acercar al trabajador al suelo, Mathias Hiss ideó una plataforma que permite desherbar tumbado boca abajo mientras el tractor avanza entre las hileras.

A simple vista, el invento recuerda a varias camillas suspendidas sobre el cultivo. Los trabajadores apoyan el cuerpo sobre ellas, dejan los brazos libres para alcanzar las plantas y evitan permanecer continuamente encorvados o de rodillas.

"Es mucho menos exigente para el cuerpo", explicaba el agricultor sobre un sistema que ha llamado la atención en redes sociales. La propuesta resulta llamativa, pero detrás de ella existe un problema de salud laboral muy conocido en el campo.

El sistema combina un tractor equipado con guiado RTK/GPS y un remolque sobre el que se han instalado varias superficies acolchadas. Los huecos para la cara y los brazos permiten trabajar boca abajo mientras se eliminan manualmente las malas hierbas.

Hiss explicaba que así los trabajadores pueden utilizar las dos manos y concentrarse en la tarea. Según su experiencia, la postura resulta menos exigente para las rodillas y la espalda que avanzar agachado o arrodillado por el cultivo.

La estructura también puede cubrirse con una lona para proporcionar sombra. Esto tiene importancia porque las condiciones ambientales forman parte de la carga física del trabajo agrícola y el calor puede aumentar la fatiga durante las tareas realizadas al aire libre.

La historia del dispositivo, además, matiza la palabra "inventado". Hiss reconoció que había visto máquinas parecidas en otras explotaciones, pero resultaban demasiado caras. Su innovación consiste en haber construido una alternativa más sencilla utilizando medios disponibles en su propia granja.

La espalda en el campo

Los problemas musculoesqueléticos siguen teniendo un peso considerable entre quienes trabajan en agricultura. En España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que las lesiones del sector se concentran especialmente en la espalda.

Según los datos recogidos por el organismo, la espalda representa el 24,3% de estas lesiones, seguida de la pierna, incluida la rodilla, con un 15%. Las posturas forzadas y los movimientos repetitivos aparecen entre los principales factores de riesgo.

El problema no se limita a levantar cajas o manejar grandes pesos. Sembrar, recolectar o eliminar malas hierbas obliga a menudo a mantener el tronco inclinado, permanecer en cuclillas o trabajar de rodillas durante periodos prolongados.

Una revisión científica centrada específicamente en agricultores encontró evidencia de una asociación entre las posturas forzadas y los trastornos lumbares. Los investigadores advertían, no obstante, que los estudios disponibles eran heterogéneos y se basaban principalmente en información declarada por los trabajadores.

El INSST recomienda precisamente actuar sobre el diseño del puesto y de las tareas. La prevención no consiste únicamente en enseñar a "agacharse bien": también implica introducir ayudas mecánicas y reducir el tiempo pasado en posiciones desfavorables.

Lo curioso es que trabajar tumbado sobre el cultivo no nació con el vídeo de Hiss. Las plataformas agrícolas en posición prona llevan estudiándose desde hace más de medio siglo como alternativa al trabajo encorvado en cultivos que requieren mucha intervención manual.

Una revisión presentada ante la American Society of Agricultural and Biological Engineers ya señalaba en 2004 que estos sistemas se investigaban desde los años sesenta. Los trabajos disponibles apuntaban a una mayor comodidad y, en determinados cultivos, también a mejoras de productividad.

Un estudio publicado posteriormente en Applied Ergonomics comparó directamente ambas posiciones. Quince participantes realizaron durante 30 minutos una tarea agrícola simulada, primero encorvados y después sobre una plataforma diseñada para trabajar tumbados.

Durante el trabajo encorvado, la frecuencia cardiaca llegó a situarse un 35% por encima del reposo. En posición tumbada, el incremento fue del 17%. También se registró bastante menos incomodidad en los músculos posteriores de las piernas.

Los participantes pudieron realizar la tarea tumbados sin que los investigadores detectaran fatiga localizada en los músculos de la espalda y las piernas analizados. El ensayo era pequeño y breve, pero sus resultados respaldan la lógica ergonómica de estas plataformas.

No elimina todos los riesgos

Evidentemente, esto no convierte cualquier plataforma de este tipo en una solución perfecta. Permanecer durante mucho tiempo en una misma posición también puede resultar problemático. La ergonomía depende de la postura completa, del tiempo y de cómo esté diseñado el equipo.

Trabajar tumbado puede desplazar parte del esfuerzo hacia el cuello, los hombros o los brazos, especialmente si hay que mantener la cabeza elevada o alcanzar repetidamente zonas alejadas. Alternar tareas y permitir cambios de postura sigue siendo importante.

También intervienen otros factores, como las vibraciones del vehículo, la velocidad de avance o la altura respecto al cultivo, además de la posibilidad de detener inmediatamente la máquina. Un diseño aparentemente cómodo debe evaluarse siempre en las condiciones reales de trabajo.

Tampoco hay datos clínicos publicados que permitan afirmar que el sistema concreto de Biohof Hiss haya reducido las lesiones de espalda entre sus trabajadores. Lo que existe es una experiencia favorable de sus usuarios y evidencia previa que hace plausible su ventaja ergonómica.

Biohof Hiss pertenece a una familia que practica agricultura biodinámica desde 1956 y actualmente cultiva más de 70 variedades. Su solución encaja con una idea cada vez más presente en prevención laboral: adaptar el trabajo a la persona en lugar de obligar al cuerpo a soportar siempre la misma postura.