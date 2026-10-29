Entró en vigor: los dueños de fincas sin acceso a caminos públicos pueden exigir el paso por terrenos vecinos

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LO ESENCIAL Las claves El Código Civil concede a los dueños de fincas aisladas y sin acceso a vías públicas el derecho a reclamar una servidumbre forzosa de paso a través de terrenos vecinos. El trazado del camino debe situarse en el punto menos perjudicial para la finca colindante y la anchura se adaptará estrictamente a las necesidades de paso de la propiedad aislada. El beneficiario debe abonar una indemnización según el uso del acceso, salvo en casos de división o venta donde la falta de salida la haya provocado el propio reparto. La servidumbre de paso se puede extinguir si la finca enclavada logra acceso directo a un nuevo camino público o si se une a otra propiedad colindante que ya disponga de paso.

Tener una finca completamente rodeada por terrenos ajenos puede generar un problema bastante básico: cómo entrar y salir de ella. Si no existe ningún acceso directo a un camino público, el propietario no está obligado a resignarse ni a depender indefinidamente de la buena voluntad de sus vecinos.

El Código Civil reconoce expresamente el derecho a exigir una servidumbre de paso.

El artículo 564 establece que el propietario de una finca o heredad que esté enclavada entre otras ajenas y no tenga salida a camino público puede reclamar paso por las fincas vecinas, aunque con una condición importante: deberá abonar la correspondiente indemnización.

Se trata de la denominada servidumbre forzosa de paso.

No significa que el dueño de la finca sin salida pase a ser propietario de una franja del terreno vecino. Lo que obtiene es el derecho a utilizar una parte concreta de esa parcela para acceder a la suya.

No puede abrir el camino

Ese es probablemente el matiz más importante. Que exista derecho a obtener un paso no permite señalar simplemente sobre el terreno el recorrido que resulte más cómodo.

El artículo 565 del Código Civil establece que la servidumbre debe situarse por el punto menos perjudicial para la finca que tiene que soportarla y, siempre que sea compatible con esa condición, por el lugar donde exista menor distancia entre la finca aislada y el camino público. Imaginemos una finca rodeada por otras tres.

Puede ocurrir que cruzar por una de ellas sea mucho más corto, pero obligue a atravesar una zona de cultivo, una construcción o una parte especialmente valiosa. En ese caso, la solución no se decide únicamente contando metros: también hay que valorar cuál provoca menos perjuicios.

La anchura tampoco queda a elección del propietario beneficiado. El artículo 566 señala que el paso tendrá la anchura suficiente para cubrir las necesidades de la finca dominante.

Eso significa que las características pueden cambiar dependiendo del uso. No necesita necesariamente el mismo acceso una pequeña parcela utilizada a pie que una explotación agrícola en la que deban entrar tractores, maquinaria o vehículos para retirar cosechas.

También cambia la indemnización.

Si se establece una vía permanente que pueda utilizarse de forma continua para todas las necesidades de la finca aislada, el propietario beneficiado deberá pagar el valor del terreno ocupado y los perjuicios causados al terreno vecino.

Si, en cambio, el paso únicamente se necesita de forma puntual para cultivar una finca y retirar sus cosechas, sin crear una vía permanente, la indemnización se limita al perjuicio que genere ese uso. Hay incluso situaciones en las que no corresponde indemnización.

El artículo 567 contempla un supuesto bastante lógico: una finca puede quedar aislada como consecuencia de una venta, permuta o partición. Si queda rodeada por terrenos del vendedor, de la otra parte de la permuta o de quienes participaron en la división, estos están obligados a proporcionar paso sin indemnización, salvo que se haya pactado expresamente otra cosa.

Por ejemplo, si un propietario divide una gran finca entre varios herederos y una de las parcelas resultantes queda encerrada detrás de las demás, no puede crearse el problema y después exigir necesariamente un pago por permitir la salida.

El derecho de paso tampoco tiene que durar para siempre.

Si posteriormente la finca aislada se une a otra que sí tiene acceso directo a una vía pública, o se construye un nuevo camino que permite acceder a ella, el propietario del terreno que soporta la servidumbre puede solicitar que esta se extinga. En ese caso deberá devolver la indemnización que hubiera recibido.

La norma intenta así encontrar un equilibrio entre dos derechos.

Por un lado, nadie debería poseer una finca que en la práctica resulte inutilizable porque no existe forma legal de llegar hasta ella. Por otro, tampoco parece razonable imponer a un vecino un camino innecesariamente ancho o hacerlo pasar justo por la parte más perjudicial de su propiedad.

Por eso la solución ideal suele comenzar mediante un acuerdo entre los propietarios sobre recorrido, anchura y compensación económica.

Cuando no existe acuerdo, puede ser necesario acudir a los tribunales para que se reconozca y determine la servidumbre.

En cualquier caso, la regla básica del Código Civil es clara: si una finca está completamente enclavada y carece de salida a un camino público, su propietario puede exigir que las fincas vecinas permitan un acceso.Pero ese derecho no significa “puedo pasar por donde quiera”.

La ley obliga a buscar un equilibrio muy concreto: el camino necesario para quien está aislado y el menor perjuicio posible para quien tiene que soportarlo.