Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los dueños de perros y gatos utilizar dispositivos que limiten su movilidad

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Bienestar Animal prohíbe expresamente el uso de herramientas de manejo que puedan causar lesiones, dolor o asfixia a las mascotas, como los collares eléctricos, de castigo o de ahogo. El uso de arneses bien ajustados, correas o transportines sigue estando permitido, ya que su objetivo es garantizar un manejo y transporte seguro sin dañar al animal. Se prohíbe dejar a las mascotas atadas en espacios públicos sin supervisión, así como mantenerlas de forma habitual en balcones, terrazas, trasteros, patios o vehículos. La normativa exige para los gatos la identificación obligatoria mediante microchip y su esterilización antes de los seis meses de edad.

Un gato puede llevar arnés para salir a la calle, viajar dentro de un transportín o incluso pasear sujeto mediante una correa si está acostumbrado a ello. Lo que sus propietarios no pueden hacer es recurrir a cualquier sistema de control que pueda provocarle lesiones.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, introdujo una prohibición expresa que afecta a todos los animales de compañía y, por tanto, también a los gatos: no se pueden utilizar herramientas de manejo capaces de causarles daño.

El artículo 27 de la norma menciona de manera específica los collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo. La ley está en vigor desde el 29 de septiembre de 2023. La diferencia es importante porque la normativa no prohíbe cualquier objeto que sirva para controlar físicamente al animal.

Un collar de castigo

Un arnés convencional, una correa o un transportín limitan necesariamente el movimiento del gato en determinadas situaciones, pero su finalidad es permitir un manejo seguro. La prohibición legal va dirigida a aquellos instrumentos que pueden producir dolor, lesiones o asfixia como mecanismo de control.

El propio texto utiliza una formulación amplia: queda prohibido “el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal” y, a continuación, señala algunos ejemplos concretos. Eso significa que no basta con comprobar si un dispositivo aparece literalmente en esa lista.

Si un sistema de manejo distinto puede provocar lesiones por su diseño o por la forma en que funciona, también podría entrar dentro de la prohibición general. En los gatos, además, el tipo de sujeción tiene una importancia especial.

Su anatomía y su comportamiento hacen que un collar mal ajustado pueda resultar problemático si el animal intenta escapar, se engancha en un objeto o comienza a forcejear. Por eso, cuando se pretende acostumbrar a un gato a salir al exterior controlado, suele utilizarse un arnés específicamente diseñado para felinos, que distribuye mejor la presión que un collar colocado únicamente alrededor del cuello.

Eso no convierte cualquier arnés en automáticamente seguro. Tiene que estar correctamente ajustado y utilizarse de forma adecuada.

La ley establece también otra prohibición relacionada, pero diferente: no se puede mantener a un animal de compañía atado en un espacio público sin supervisión presencial de la persona responsable.

Por tanto, un propietario puede pasear a su gato con arnés y correa, pero no debería atarlo a una farola o una valla y marcharse dejando al animal solo.

La norma contempla igualmente otras obligaciones específicas para perros y gatos.

Por ejemplo, prohíbe mantenerlos de forma habitual en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios similares o vehículos. También obliga a adoptar medidas que eviten su huida y a proporcionarles unas condiciones de vida acordes con sus necesidades fisiológicas y etológicas.

En el caso concreto de los gatos, la ley establece además su identificación mediante microchip y, salvo determinadas excepciones para animales reproductores inscritos, su esterilización antes de los seis meses de edad.

¿Y qué ocurre si se utiliza uno de los dispositivos prohibidos?

El régimen sancionador distingue entre infracciones leves, graves y muy graves dependiendo de la conducta y de sus consecuencias. Utilizar un instrumento que cause daño al animal puede elevar la gravedad del incumplimiento, por lo que la sanción concreta dependerá tanto del dispositivo empleado como de las lesiones o sufrimiento provocados.

Por eso conviene evitar una interpretación demasiado genérica de la norma.

La Ley de Bienestar Animal no dice que los dueños de gatos tengan prohibido utilizar dispositivos que reduzcan su libertad de movimiento en cualquier circunstancia. De ser así, incluso un transportín para acudir al veterinario resultaría problemático.

Lo que establece es algo mucho más concreto: el control del animal no puede basarse en herramientas capaces de lesionarlo. Un arnés correctamente utilizado puede servir para impedir que un gato escape durante un paseo. Un transportín permite trasladarlo de forma segura. Y una correa puede formar parte de esa misma sujeción.

Pero los collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo quedan expresamente dentro de la línea que la ley española ya no permite cruzar.