Yolanda Díaz, 55 años: "Me levanto a las cinco de la mañana y hago sentadillas antes de los mítines. Seguirme es difícil"

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LO ESENCIAL Las claves Yolanda Díaz ha revelado que se levanta a las cinco de la mañana y realiza sentadillas antes de los mítines o en viajes largos para mantenerse activa. Los expertos destacan que estas pausas activas o 'exercise snacks' son útiles para romper el sedentarismo, aunque no sustituyen un entrenamiento completo. Las guías sanitarias de la OMS recuerdan la importancia de combinar ejercicio aeróbico con al menos dos días por semana de fortalecimiento muscular. Los neurólogos advierten que madrugar tanto no siempre es saludable si implica recortar las 7 a 9 horas de sueño diarias recomendadas en adultos.

Hay rutinas deportivas que llaman la atención más por el momento elegido para hacerla que por el ejercicio en sí. Yolanda Díaz ha contado que aprovecha incluso los minutos anteriores a un mitin para hacer sentadillas y que repite este movimiento durante algunos viajes largos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, nacida en 1971, también ha hablado públicamente de sus extensas jornadas. "Me levanto a las cinco de la mañana y acabo a largas horas", explicó en una entrevista con Carlos Alsina.

Su afición por las sentadillas apareció en Late Xou, donde aseguró que podría estar haciéndolas "sin parar" antes de los mítines. En los viajes internacionales largos intenta además que parte de su equipo la acompañe.

"No pueden, es difícil seguirme el ritmo", bromeaba sobre esta costumbre. Convertir unos minutos libres en movimiento tiene cierto interés desde el punto de vista de la actividad física, aunque unas cuantas sentadillas aisladas no equivalen a un entrenamiento completo.

La sentadilla es un ejercicio de fuerza realizado con el propio peso corporal cuando no se añaden cargas. Permite trabajar principalmente el tren inferior y puede adaptarse modificando la profundidad, el número de repeticiones o incorporando resistencia adicional.

Su principal ventaja para una rutina como la que describe Díaz es evidente: apenas necesita espacio ni material. Puede hacerse durante una pausa y encaja dentro de las llamadas interrupciones activas del sedentarismo, siempre que las condiciones permitan realizarla con seguridad.

Algunas investigaciones han probado estrategias parecidas. Un ensayo con adultos sanos comparó permanecer sentado durante horas con levantarse cada media hora para realizar breves series de movimientos similares a sentadillas. Las interrupciones redujeron la respuesta de insulina después de comer.

Los resultados de este tipo de estudios no son idénticos en todas las poblaciones. Otros experimentos con pequeñas pausas de ejercicios de resistencia no han encontrado mejoras en todos los indicadores metabólicos, de modo que todavía se investiga qué frecuencia e intensidad resultan más útiles.

Una revisión publicada en 2026 analizó 11 ensayos sobre los denominados exercise snacks, sesiones de ejercicio de cinco minutos o menos repetidas durante el día. Encontró mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria de adultos inactivos, aunque la evidencia para otros beneficios fue menos clara.

Lo que sí cuenta

Hacer unas sentadillas antes de una intervención puede sumar movimiento, pero las recomendaciones sanitarias miran el conjunto de la semana. La OMS aconseja entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa en adultos.

A esto se añade el entrenamiento muscular. Los adultos deberían realizar ejercicios de fortalecimiento de los grandes grupos musculares al menos dos días por semana, según las recomendaciones internacionales actualmente vigentes.

Las sentadillas pueden formar parte de ese trabajo, pero para obtener adaptaciones de fuerza hace falta una carga suficiente y cierta progresión. El número de repeticiones, la técnica, la frecuencia y la dificultad determinan cuánto estímulo recibe realmente el músculo.

El Ministerio de Sanidad insiste también en reducir los periodos prolongados de sedentarismo. Entre sus propuestas aparecen los descansos activos y las sesiones breves de movimiento, junto con caminar, utilizar las escaleras o introducir actividad física en los desplazamientos cotidianos.

Esta idea resulta especialmente útil para personas con agendas complicadas. Una sesión corta no sustituye necesariamente a un entrenamiento estructurado, pero acumular pequeños periodos de actividad puede ayudar a pasar menos horas completamente sentado.

La otra parte llamativa de la rutina de Díaz tiene que ver con la hora. En febrero de 2025 reconoció que su jornada era "muy extensa" y explicó: "Me levanto a las cinco de la mañana y acabo a largas horas".

Madrugar tanto, sin embargo, no constituye por sí mismo un hábito saludable. La Sociedad Española de Neurología lanzó en 2026 una advertencia específica sobre la moda de presentar las cinco de la mañana como una hora ideal para empezar el día.

Los neurólogos recuerdan que deben respetarse el cronotipo individual y, sobre todo, las necesidades de sueño. Para los adultos de edad media suelen recomendarse entre siete y nueve horas diarias, aunque existen diferencias entre personas.

Por tanto, levantarse a las cinco puede encajar perfectamente en una rutina si la hora de acostarse permite descansar lo necesario. Lo que no sabemos es cuánto duerme habitualmente Yolanda Díaz, por lo que su hora de levantarse no permite valorar la calidad de su descanso.

La propia Sociedad Española de Neurología señala que una parte importante de los adultos españoles no alcanza actualmente una duración o calidad adecuada del sueño. Recortar descanso para imitar una rutina madrugadora puede resultar contraproducente si genera una deuda de sueño mantenida.

Romper horas sentado

Las sentadillas de Díaz aparecen también durante algunos viajes internacionales largos. Desde el punto de vista del movimiento, interrumpir varias horas consecutivas sentado es una práctica razonable y coincide con las recomendaciones generales para reducir el comportamiento sedentario.

Esto no significa que sea necesario ponerse a hacer series intensas en mitad de un avión. Caminar cuando sea posible, cambiar de postura o realizar movimientos de piernas son formas más sencillas de introducir actividad durante periodos prolongados de inmovilidad.

Sanidad resume esta filosofía con una idea especialmente práctica: cada movimiento cuenta. La actividad física puede acumularse mediante deporte planificado, desplazamientos o pequeñas pausas repartidas durante una jornada fundamentalmente sedentaria.

La costumbre de Díaz resulta interesante precisamente por eso. Sus sentadillas antes de los mítines probablemente representan solo una pequeña parte de su actividad semanal, pero muestran una manera sencilla de aprovechar momentos en los que normalmente permaneceríamos quietos.