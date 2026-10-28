La psicología dice que los adultos que insisten aunque les digas que no, te han entendido, pero buscan salirse con la suya

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LO ESENCIAL Las claves El psicólogo Scott Barry Kaufman identifica como 'pleader' a las personas que insisten repetidamente y presionan emocionalmente tras recibir una negativa. Entre sus estrategias destacan despertar culpa, dramatizar su sufrimiento, buscar aliados externos o convertir sus propios incumplimientos en supuestos favores. Estas conductas suelen ser patrones aprendidos en entornos donde expresar necesidades directamente no era seguro, no siendo siempre actos de manipulación consciente. Kaufman aboga por ejercitar un 'egoísmo saludable' para poner límites y sugiere a quienes insisten aprender a pedir las cosas de forma directa y aceptar un no.

Hay personas que parecen aceptar una negativa, pero vuelven a insistir segundos después. Su estrategia consiste en despertar culpa, recurrir al sufrimiento personal o cuestionar la actitud de quien intenta establecer límites.

El psicólogo Scott Barry Kaufman aborda este comportamiento en Psychology Today, donde propone prestar atención a una figura que suele pasar inadvertida en las relaciones: la persona que insiste repetidamente después de recibir un no.

Kaufman denomina a este perfil pleader, un término que puede traducirse como alguien que suplica o presiona emocionalmente. No se trata necesariamente de una persona tóxica, sino de alguien que busca satisfacer sus necesidades mediante estrategias indirectas.

"Es simplemente alguien que pregunta una y otra vez después de que ya hayas dicho que no, gracias", explica el especialista. Estas personas pueden reconocer verbalmente un límite para después deshacerlo con su siguiente comentario.

Según Kaufman, quienes recurren a estas conductas pueden mostrar su fragilidad, recordar lo mucho que han sufrido o enfatizar sus dificultades. De esta manera, trasladan a los demás la responsabilidad de aliviar su malestar.

Patrones psicológicos

El psicólogo identifica varios patrones habituales. Uno consiste en buscar aliados antes de abordar un desacuerdo, recurriendo a frases como "tu hermana está de acuerdo conmigo" para reforzar su posición y presionar a la otra persona.

Otra estrategia es dramatizar las circunstancias para generar culpabilidad. Expresiones como "yo hago todo en esta casa" presentan una interpretación personal como si fuera un hecho indiscutible y pueden alimentar la sensación de estar en deuda.

También pueden convertir una omisión en un supuesto favor. Por ejemplo, alguien que no llama cuando había prometido hacerlo puede justificarse diciendo: "No quería agobiarte". Así, transforma su propio incumplimiento en una muestra de consideración.

El experto añade otras dos conductas: presentar una crítica como una simple opinión mientras se insiste en que el otro cambie, y cuestionar su bondad mediante comentarios como "ojalá te importara más".

Sin embargo, Kaufman advierte de que estas actitudes no siempre son deliberadas. No implican necesariamente narcisismo ni una intención consciente de manipular, sino que pueden responder a estrategias aprendidas para afrontar relaciones difíciles.

El psicólogo señala que quienes complacen constantemente a los demás y quienes presionan emocionalmente pueden compartir experiencias familiares. Ambos perfiles habrían aprendido que expresar directamente sus necesidades no era seguro.

Mientras los primeros intentan mantener la tranquilidad dando demasiado, los segundos recurren a mostrar su sufrimiento para conseguir lo que necesitan. Por eso, ambos comportamientos pueden terminar reforzándose mutuamente.

Para quienes tienen dificultades para decir que no, Kaufman recomienda confiar en su propia percepción sin necesitar continuamente la aprobación ajena. También defiende el concepto de egoísmo saludable: respetar los límites personales y disfrutar sin tener que beneficiar siempre a los demás.

El especialista y su colega Emanuel Jauk desarrollaron una escala para estudiar este concepto. Según Kaufman, dos estudios encontraron que el egoísmo saludable predecía positivamente el bienestar, la satisfacción vital y la autoestima, mientras que el altruismo patológico era el predictor más potente de depresión entre las variables examinadas.

Para quienes insisten, la solución pasa por pedir las cosas directamente y aceptar una negativa como respuesta definitiva. El sufrimiento puede ser real, pero no obliga a nadie a satisfacer las necesidades de otra persona.

La conclusión de Kaufman es que las relaciones más saludables aparecen cuando ambas partes abandonan esos papeles aprendidos. Poder expresar lo que uno desea, escuchar una respuesta clara y mantener la propia identidad constituye la base de un vínculo más equilibrado.