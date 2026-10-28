Entra en vigor: vender perros y gatos por internet exigirá un código de verificación en España

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LO ESENCIAL Las claves La Unión Europea exigirá un código de verificación único en los anuncios en línea de perros y gatos a partir del 31 de agosto de 2031. El sistema permitirá a los compradores verificar de forma automática y gratuita la identificación del animal, su registro oficial y la titularidad del vendedor. Los animales deberán contar con un microchip único desde agosto de 2030, y las plataformas tendrán que habilitar espacio para mostrar el código de comprobación. A partir de agosto de 2028, todos los anuncios de venta o adopción de mascotas deberán incluir mensajes obligatorios sobre la tenencia responsable.

Comprar un perro o un gato por internet va a cambiar de forma importante en la Unión Europea. La nueva normativa europea sobre bienestar y trazabilidad animal obligará a que los anuncios online incluyan un código de verificación único que permitirá comprobar si el animal está correctamente identificado, registrado y vinculado a la persona que lo ofrece.

La medida forma parte del Reglamento (UE) 2026/1818, de 17 de junio de 2026, aprobado para establecer por primera vez unas reglas comunes sobre bienestar, cría, identificación y trazabilidad de perros y gatos en toda la Unión Europea. El reglamento ya está en vigor, aunque sus obligaciones se aplicarán de manera progresiva durante los próximos años.

En el caso concreto de los anuncios online, el cambio más importante llegará el 31 de agosto de 2031. A partir de entonces, quien anuncie por internet un perro o un gato para venderlo o transmitirlo dentro de la Unión deberá utilizar un sistema europeo de verificación para generar un código único e incluirlo en el propio anuncio junto con un enlace para comprobarlo.

Ese código permitirá al posible comprador verificar que la información sobre el animal no es simplemente una declaración del vendedor.

El sistema europeo realizará comprobaciones automáticas sobre tres elementos: la identificación del perro o gato, su registro y su titularidad. Para ello utilizará la información disponible en las bases de datos nacionales que deberán mantener los Estados miembros.

En la práctica, un usuario que encuentre un cachorro o un gato anunciado en una plataforma podrá acceder al sistema mediante el enlace incluido en el anuncio y comprobar que existe correspondencia entre el animal, su registro oficial y la persona que lo está ofreciendo.

La Comisión Europea considera esta medida especialmente importante porque una gran parte de los perros y gatos se vende o entrega actualmente mediante anuncios en internet. El objetivo es reducir el fraude y dificultar el comercio ilegal de animales cuya procedencia resulta difícil de comprobar.

El código no sustituirá al microchip

La nueva regulación establece que los perros y gatos deberán identificarse individualmente mediante un transpondedor inyectable con un microchip único y legible. Ese número será el elemento básico que permita vincular al animal con su registro oficial.

Cuando un perro o gato sea comercializado, quien lo entregue tendrá que proporcionar al nuevo propietario un justificante de su identificación y registro, además de información como la especie, el sexo, la fecha y país de nacimiento y, cuando corresponda, la raza.

Los requisitos de identificación y registro para quienes comercialicen perros y gatos comenzarán a aplicarse antes que el código del anuncio: concretamente desde el 31 de agosto de 2030. A partir de esa fecha, los animales que se pongan en el mercado tendrán que cumplir estas condiciones antes de su transmisión.

Un año después entrará en funcionamiento la parte específicamente diseñada para la venta online.

La Comisión tendrá que garantizar la existencia de un sistema de verificación gratuito y accesible públicamente. El reglamento establece además que deberá proteger los datos personales y permitir una comprobación fiable de la identificación, el registro y la titularidad del animal.

Las plataformas también tendrán obligaciones.

Sus interfaces deberán facilitar que los vendedores incorporen el código de verificación y tendrán que informar de manera visible a los compradores de que pueden utilizar el sistema para comprobar los datos del perro o gato antes de adquirirlo.

Eso no significa, sin embargo, que las plataformas tengan que revisar individualmente cada anuncio antes de publicarlo. La propia norma aclara que no se les impone una obligación general de vigilar todos los anuncios ni de investigar por su cuenta si los datos introducidos son correctos. La responsabilidad sobre la exactitud de la información seguirá recayendo en quien comercializa el animal.

La medida se combinará además con otra novedad que llegará antes.

Desde el 31 de agosto de 2028, los anuncios profesionales de perros y gatos tendrán que incluir de forma claramente visible y en negrita una advertencia recordando que un animal no es un juguete y que adquirirlo implica responsabilidades durante toda su vida. Los particulares que publiquen anuncios deberán incorporar también un mensaje equivalente sobre tenencia responsable.

La Unión Europea pretende así transformar progresivamente la forma en que se compran y venden animales por internet.

Primero llegará la obligación de advertir al comprador de la responsabilidad que supone adquirirlos. Después será obligatorio que los animales comercializados estén identificados y registrados. Y finalmente, desde 2031, aparecerá en los propios anuncios un código que permitirá comprobar que el perro o gato ofrecido existe en el sistema oficial y está vinculado a quien afirma tener derecho a venderlo o entregarlo.

El cambio no impedirá comprar perros o gatos por internet, pero hará que una fotografía y un número de teléfono dejen de ser suficientes. Antes de entregar dinero, el comprador podrá disponer de una herramienta oficial para comprobar una de las cuestiones más importantes: de dónde procede el animal y quién figura realmente como su titular.