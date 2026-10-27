Santiago Abascal, 50 años: "Detesto correr porque cansa y aburre; prefiero caminar y hacer ejercicios de fuerza"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal, de 50 años, reconoce abiertamente que detesta correr porque le produce sufrimiento, le cansa y le aburre. El líder de Vox prefiere mantenerse activo caminando a buen ritmo, haciendo senderismo de montaña y realizando ejercicios de fuerza con pesas, flexiones y sentadillas. A pesar de su rechazo al 'running', llegó a participar en la exigente prueba de ultrafondo de los 101 kilómetros de la Legión. Los expertos y la OMS recuerdan que no es obligatorio correr para estar en forma, siendo clave combinar la actividad aeróbica como caminar con el trabajo muscular.

Correr tiene fama de ser uno de los ejercicios más sencillos para ponerse en forma: solo hacen falta unas zapatillas, algo de tiempo y salir a la calle. Pero no todo el mundo disfruta acumulando kilómetros. Santiago Abascal lo ha reconocido de una forma bastante directa: “Correr es un deporte que detesto”.

El presidente de Vox, que tiene 50 años, hablaba de sus hábitos deportivos en una larga entrevista recogida por Fernando Sánchez Dragó. Cuando este le preguntó qué deportes practicaba, Abascal respondió que correr le producía “sufrimiento”, le cansaba y le aburría. Su preferencia era bastante diferente: “Prefiero andar”, además de realizar ejercicios como flexiones, abdominales y sentadillas.

La ficha oficial del Congreso de los Diputados sitúa su nacimiento el 14 de abril de 1976, por lo que cumplió 50 años en 2026.

Caminar y trabajar la fuerza

No disfrutar del running no significa necesariamente llevar una vida sedentaria. Abascal ha practicado durante años actividades muy distintas, desde senderismo y montaña hasta ejercicios con pesas. También se le ha visto entrenar con press de banca, dominadas y mancuernas, además de practicar boxeo y otras actividades físicas.

De hecho, su rechazo declarado a correr tiene una paradoja curiosa: llegó incluso a participar en los 101 kilómetros de la Legión, una prueba de ultrafondo. Es decir, puede hacerlo, pero otra cuestión muy distinta es que disfrute haciéndolo.

Su preferencia por caminar y entrenar fuerza encaja, además, con una idea importante cuando se habla de actividad física: no es obligatorio correr para obtener beneficios para la salud.

Caminar a buen ritmo es una actividad aeróbica moderada capaz de contribuir al gasto energético y al mantenimiento de la salud cardiovascular. Aumentar progresivamente la velocidad, la duración o la pendiente permite además elevar la intensidad sin necesidad de ponerse a correr. El entrenamiento de fuerza cubre otra parte distinta.

Flexiones, sentadillas, dominadas, pesas o ejercicios con máquinas generan un estímulo sobre músculos y huesos que el ejercicio cardiovascular por sí solo no proporciona de la misma manera. Por eso las recomendaciones internacionales suelen combinar ambos tipos de actividad.

La Organización Mundial de la Salud aconseja a los adultos acumular cada semana entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de realizar ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana. Esa actividad aeróbica no tiene que consistir necesariamente en correr.

También puede venir de caminar rápido, montar en bicicleta, nadar o realizar otras actividades que eleven de forma sostenida el ritmo cardíaco. En el caso de Abascal, su relación con el entrenamiento ha cambiado con el tiempo. En 2021, su entrenadora Marta Palomar explicaba que seguía una rutina de entrenamiento concurrente, combinando ejercicios de fuerza con trabajo aeróbico y metabólico.

En otras etapas también ha mostrado especial interés por la montaña. El senderismo tiene la ventaja de combinar actividad aeróbica con cambios de desnivel y un esfuerzo muscular bastante diferente al de caminar por terreno llano. No hace falta, por tanto, escoger entre ser corredor o no hacer deporte.

De hecho, uno de los factores más importantes para mantener una rutina durante años es precisamente encontrar una actividad que resulte tolerable o agradable. Obligar a alguien que detesta correr a hacerlo varios días por semana puede ser menos sostenible que encontrar una combinación de caminatas y fuerza que sí esté dispuesto a mantener.

Eso tampoco convierte automáticamente cualquier rutina de una persona conocida en un modelo que haya que copiar.

La intensidad adecuada depende de la edad, el nivel previo, posibles lesiones y el estado de salud. Y caminar tampoco sustituye necesariamente a toda actividad más intensa si siempre se hace a un ritmo muy suave. Pero la idea de fondo sí es sencilla.

Abascal lo expresó sin demasiados rodeos: correr le cansa y le aburre. Su alternativa ha sido recurrir a andar, la montaña y los ejercicios de fuerza.

Y desde el punto de vista del ejercicio, no hay ninguna obligación de convertirse en corredor para mantenerse activo. Lo importante es encontrar una combinación que permita sumar movimiento y trabajo muscular con suficiente regularidad como para no abandonarla a las pocas semanas.