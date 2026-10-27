Roberto, frutero: "El mango de fuera no es el bueno, sino el de Málaga y sirve para ensaladas, batidos y cócteles"

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LO ESENCIAL Las claves Roberto, de la frutería El Fruotero, reivindica la superioridad del mango cultivado en Málaga frente al de importación gracias a su dulzor y calidad. La proximidad geográfica de los cultivos andaluces permite que la fruta madure en el árbol, garantizando una frescura y textura idóneas. Destaca la versatilidad de esta fruta rica en vitaminas y antioxidantes, siendo ideal para ensaladas, batidos, platos a la plancha y cócteles. Aunque su comercialización en España se concentra en verano, los expertos remarcan la gran diferencia de sabor entre el producto nacional y el extranjero.

Desde El Fruotero recomiendan encarecidamente el mango nacional cultivado en Málaga frente a las variedades importadas desde el extranjero. Según explica Roberto desde su frutería, el mango procedente de Andalucía es el rey del azúcar y tiene una calidad que puede superar a muchos.

El mango siempre es una de las frutas más buscadas debido a que es una fuente de vitaminas y magniferina, un polifenol exclusivo con potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y cardioprotectoras que combaten el estrés oxidativo a nivel celular, y parece que aquí también potenciamos más ese dulzor tan característico.

Y es que la clave es la proximidad geográfica de los cultivos malagueños, que permiten que la fruta complete su ciclo natural, marcando una notable diferencia frente al producto de importación que puede perder calidad.

La frescura y el punto exacto de maduración con el que este mango llega a los mostradores de las fruterías locales garantizan piezas fantásticas y con su sabor intacto. De hecho, los profesionales del sector destacan su perfecto equilibrio entre dulzor natural intenso y su textura idónea, que define lo que es un mango de calidad.

El mejor mango de Málaga

Pero más allá de consumirse "al natural", esta fruta destaca por su enorme versatilidad culinaria dentro de la cocina actual. Gracias a sus propiedades organolépticas, es un ingrediente ideal para aportar un toque fresco a las ensaladas y puede hacerse hasta a la plancha como guarnición o incluso colarse en batidos.

Tiene una gran cantidad de elaboraciones posibles y todas ellas son válidas y mantienen gran parte de su sabor y por supuesto su perfil aromático y dulce, lo que lo convierte en una base idónea para la creación de cócteles, pasando de ser una simple fruta más a una comida que vale para todo.

Si bien es cierto que el mango de Málaga tiene una presencia más limitada quedando enmarcada su comercialización durante verano, desde El Fruotero hacen hincapié en que los mangos de Andalucía son los mejores, tanto por esa proximidad como por el festival de azúcar y agua que desprenden con tan solo un corte.

Por norma general, se suelen comer mangos todo el año y eso, por consiguiente, hace que los adquiramos de fuera, pero realmente hay una gran diferencia entre el producto nacional y el extranjero.

Aunque, eso sí, sea de donde sea vale para todos esos platos y combinaciones mencionadas y siempre manteniendo esas propiedades prácticamente intactas, con su característico dulzor por bandera.