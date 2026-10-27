Roberto, frutero: "Para elegir las mejores peras del otoño, no te fijes en si está madura, sino en si esta variedad de Francia"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Roberto, conocido en TikTok como 'El Fruotero', señala a la variedad Comicios, de origen francés y cultivada en Zaragoza, como la "reina" de las peras del otoño. Destaca la pera Comicios por su textura suave como la mantequilla, su gran cantidad de jugo y sus ligeros matices cítricos. El profesional recomienda consumir la fruta en su punto óptimo de maduración y al natural, sin necesidad de preparaciones elaboradas. Las peras aportan solo 49 kilocalorías por cada 100 gramos, más de un 86% de agua y fibra clave para la digestión y la saciedad.

La llegada del otoño trae consigo una amplia variedad de frutas de temporada, pero pocas convencen tanto al frutero Roberto como la pera Comicios, originaria de Angers (Francia) donde fue creada en el siglo XIX y cultivada en Zaragoza.

Su textura jugosa y su sabor delicado la convierten en su favorita.

Desde su cuenta de TikTok, El Fruotero, el profesional compara distintas variedades disponibles en esta época y explica por qué considera que una de ellas destaca por encima de las demás. Su recomendación pasa por disfrutarla cuando alcanza su punto óptimo.

"Para mí es la Comicios, para mí es la reina", afirma Roberto al presentar esta fruta. El frutero reconoce que existen muchas alternativas interesantes, aunque considera que esta variedad ofrece una experiencia especialmente agradable cuando se consume en el momento adecuado.

Entre las opciones que muestra también aparece la pera de agua, una variedad clásica del otoño, además de la conferencia, procedente de El Bierzo. Asimismo, presenta la Elliot, una pera ecológica de Aragón que destaca por su firmeza.

"Una pera dura, firme", explica sobre esta última variedad. Sin embargo, cuando llega el momento de probar la Comicios, su reacción cambia por completo. El frutero destaca la cantidad de jugo que contiene y su textura especialmente suave.

La importancia de la fibra

"Si esto es mantequilla", exclama mientras la degusta. También aprecia un ligero matiz cítrico y describe su textura como fina y elegante. Para Roberto, estas características hacen que merezca la pena comerla directamente, sin necesidad de preparaciones elaboradas.

Aunque reconoce que esta fruta permite realizar recetas, incluso con vino, su consejo es sencillo: disfrutarla tal cual. "Olvídate, cómetela así en su punto óptimo de maduración y ya está", recomienda durante la degustación.

El profesional insiste en que el secreto está en respetar el momento adecuado para consumir cada pieza. La maduración influye en la textura y el sabor, por lo que conviene prestar atención a las características de la fruta antes de comerla.

Más allá de las preferencias personales, las peras también destacan por sus propiedades nutricionales. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), aportan 49 kilocalorías por cada 100 gramos y más del 86% de su composición corresponde al agua.

Además, contienen hidratos de carbono y fibra, un nutriente importante para mantener una alimentación equilibrada. La fibra contribuye a aumentar la sensación de saciedad y puede ayudar a moderar el consumo de alimentos entre comidas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día, aunque en España no siempre se alcanzan estas cantidades. Por ello, incorporar frutas como las peras puede ayudar a mejorar la ingesta diaria.

Roberto resume su preferencia con una última declaración: "Comicios, la reina de otoño. Para nuestro parecer". Su elección es personal, pero deja una recomendación clara para los amantes de esta fruta: apostar por la variedad que más les guste y disfrutarla cuando esté en su mejor momento.