La psicología dice que los adultos que hablan de temas aburridos no lo pasan peor, sino mejor de lo que imaginaban

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de 2026 demuestra que las personas disfrutan de las conversaciones sobre temas aburridos mucho más de lo que anticipan previamente. La investigación, con 1.800 participantes en nueve experimentos, reveló este patrón tanto entre desconocidos como entre amigos, en formato presencial y virtual. El error de predicción ocurre porque evaluamos solo el tema en abstracto, sin tener en cuenta la dinámica social, la escucha activa y la interacción con la otra persona. Estas expectativas pesimistas nos llevan a evitar interacciones cotidianas que, en realidad, habrían resultado agradables y entretenidas.

Hablar del tiempo, del mercado bursátil, de una guerra histórica o incluso de cebollas puede sonar como una receta perfecta para mirar el reloj cada treinta segundos. Antes de empezar una conversación sobre algo que consideramos aburrido, tendemos a imaginar exactamente eso: que será incómoda, pesada y bastante poco entretenida. La realidad, sin embargo, puede ser bastante distinta.

Una investigación publicada en 2026 en Journal of Personality and Social Psychology concluye que las personas suelen disfrutar mucho más de las conversaciones sobre temas aburridos de lo que habían previsto antes de empezarlas.

Los investigadores Elizabeth Trinh, Nicole Thio y Nadav Klein realizaron nueve experimentos prerregistrados con un total de 1.800 participantes. En todos apareció una tendencia similar: cuando las personas intentaban anticipar cómo sería una conversación sobre un tema poco interesante, calculaban a la baja tanto lo entretenida como lo agradable que terminaría resultando.

Y no ocurrió únicamente entre desconocidos.

El efecto apareció en conversaciones presenciales y virtuales, entre amigos y entre personas que acababan de conocerse, y tanto cuando el tema venía impuesto por los investigadores como cuando eran los propios participantes quienes elegían algo que consideraban aburrido.

Menos de lo que pensamos

En algunos experimentos, los voluntarios tuvieron que señalar asuntos que les parecían especialmente poco interesantes. Las respuestas fueron bastante variadas: matemáticas, cebollas, Pokémon, libros de no ficción, bolsa, veganismo, gatos o las dos guerras mundiales aparecieron entre los temas considerados aburridos. Después, los participantes tuvieron que hablar realmente sobre ellos.

Antes de conversar, pronosticaron cuánto interés y disfrute esperaban experimentar. Después volvieron a valorar la experiencia.

La diferencia fue clara: las conversaciones resultaron más interesantes y agradables de lo que habían imaginado previamente, incluso cuando ambos interlocutores coincidían en considerar aburrido el tema que tenían delante.

¿Por qué nos equivocamos tanto? Los autores creen que, antes de empezar una conversación, damos demasiado peso a una de las pocas cosas que podemos evaluar de antemano: el tema.

Si alguien nos dice que vamos a pasar varios minutos hablando de estadística, cebollas o un libro que no nos interesa, resulta sencillo imaginar el contenido y pensar: “esto va a ser aburridísimo”. Lo que cuesta más anticipar es todo lo que aparece cuando empieza realmente la interacción.

Una conversación exige escuchar lo que dice la otra persona, reaccionar, preguntar, responder y adaptarse continuamente. Esa dinámica genera un grado de implicación que no está presente cuando simplemente imaginamos el asunto en abstracto.

Dicho de otra forma, hablar de algo aburrido no es lo mismo que pensar a solas sobre algo aburrido.

Puede que el tema no nos entusiasme, pero la persona que tenemos delante puede aportar una anécdota inesperada, una opinión peculiar o una pregunta que lleve la conversación hacia un lugar completamente distinto. Ese componente social parece reducir bastante el peso del asunto inicial.

El estudio encontró además que este error de predicción era mucho menor cuando las personas esperaban hablar de algo que ya consideraban interesante. Ahí las expectativas y la experiencia real coincidían mucho más. El problema aparecía especialmente cuando se anticipaba una conversación aburrida.

Y eso puede tener consecuencias bastante cotidianas.

Si pensamos que una charla será desagradable, probablemente intentemos evitarla: miramos el móvil, no empezamos conversación con la persona que tenemos al lado o buscamos rápidamente una excusa para marcharnos. Pero si nuestras expectativas son sistemáticamente demasiado pesimistas, podemos estar evitando interacciones que en realidad nos habrían resultado agradables.

Los autores advierten, eso sí, de una limitación importante. Los experimentos analizaron principalmente conversaciones cortas, de alrededor de dos a cinco minutos. No sabemos si hablar durante una hora sobre el mismo tema aburrido produciría exactamente el mismo resultado. También es probable que haya asuntos y personas con las que ninguna sorpresa conversacional consiga salvar el momento.

Pero la conclusión general resulta bastante reconocible: a menudo evaluamos una conversación antes de que exista. Vemos el tema, lo etiquetamos como aburrido y suponemos que todo lo que ocurra después tendrá necesariamente ese mismo tono. La psicología sugiere que estamos olvidando la mitad de la ecuación.

Porque a veces lo interesante de una conversación no es aquello de lo que se habla, sino lo que ocurre entre las dos personas mientras están hablando.