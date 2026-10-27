Los nutricionistas recomiendan: "Cenar huevos no es un problema, sino que puede mejorar la calidad del sueño"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Marta Garaulet desmiente los mitos sobre el huevo y afirma que es un alimento ideal para cenar y favorecer el descanso. Su alto contenido en triptófano ayuda a producir serotonina y melatonina, hormonas clave para regular los ciclos de sueño y lograr un descanso más profundo. Al no contener carbohidratos, evita picos de glucosa y despertares nocturnos, además de ofrecer proteína de alto valor biológico con gran poder saciante.

Aunque tradicionalmente los huevos siempre han estado rodeados de mitos sobre el colesterol o las digestiones pesadas nocturnas, lo cierto es que son un alimento ideal para el descanso, según sostiene Marta Garaulet, nutricionista.

La clave científica reside en el alto contenido de triptófano, un aminoácido esencial que actúa como precursor de la serotonina y la melatonina, las hormonas encargadas de regular los ciclos de sueño de nuestro cuerpo.

Consumir huevo por la noche, según estudios recientes, no solo puede inducir el descanso, sino que también favorece una arquitectura del sueño más profunda y reparadora. Garaulet destaca que los nutrientes del huevo son de fácil absorción para el sistema digestivo, lo que ayuda a ese "descanso ligero".

Más que proteínas

Al evitar los picos drásticos de glucosa en sangre gracias a su nulo aporte de carbohidratos, este alimento previene los molestos despertares a mitad de la noche provocados por las bajadas de azúcar.

"El huevo no es un factor de colesterol, porque tiene triptófano y tiene melatonina y estamos viendo una asociación entre la calidad del sueño y tomar huevo por la noche, porque fíjate que en España, a diferencia de otros países europeos, que el huevo se toma para desayunar, nosotros siempre lo hemos tomado para cenar", explica la nutricionista a COPE.

"Nuestros abuelos siempre cenaban un par de huevos fritos, tortilla francesa, un trozo de tortilla de patata. Esa era la cena habitual. Y ahora se ve, estamos viendo que puede tener su sentido por su composición", continúa para el medio mencionado durante una entrevista.

Y por supuesto, los huevos también son una increíble fuente de proteína de máximo valor biológico, lo que se traduce en un excelente poder saciante y en un alimento perfecto para los deportistas y aquellos que quieran ganar masa muscular en el gimnasio.

Lo mejor es que ese poder saciante ayuda a evitar los asaltos nocturnos a la nevera -que generalmente acaban en un gran consumo de ultraprocesados- y mantiene el estómago lleno sin aportar una carga calórica excesiva, siendo un alimento fantástico para mantener nuestro peso y salud metabólica.

Con todo, queda claro que los huevos son sin duda una perfecta opción para la cena -aunque para el desayuno también- debido a ese factor de ayuda para mejorar la calidad del sueño. Además, son sencillos de preparar -en sus diferentes versiones- y se pueden acompañar de lo que queramos: champiñones, espárragos, etc.