Los meteorólogos lo confirman: llega una borrasca atlántica a España con vientos fuertes y lluvia extrema

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LO ESENCIAL Las claves Una nueva borrasca atlántica impulsada por la corriente en chorro polar traerá vientos fuertes, temporal marítimo y lluvias extremas a España. Los modelos meteorológicos vigilan la posible formación de un ciclón bomba debido a una rápida y drástica caída de la presión atmosférica. El frente afectará con especial intensidad a Galicia a partir del 27 de octubre, dejando también fuerte oleaje en todo el litoral cantábrico.

Europa y España se preparan para otra depresión atlántica más en este otoño, un fenómeno que forma parte de una sucesión de potentes temporales generados en un Atlántico convertido en una auténtica fábrica de borrascas.

La situación está impulsada por una corriente en chorro polar extremadamente intensa a varios kilómetros de altura, la cual favorece el desarrollo rápido y continuo de estas profundas perturbaciones que ponen al país de nuevo en un escenario de chubascos, y los expertos ya avisan.

Los modelos meteorológicos vigilan con especial atención la evolución de este tercer frente de cara al día 27 de octubre porque puede traer consigo un episodio de grandes lluvias y tormentas en determinados puntos del país.

De hecho, este tipo de fenómenos tiene el potencial de convertirse en lo que, dentro del sector de la meteorología, se conoce como ciclón bomba, un proceso de ciclogénesis explosiva: se trata de una caída drástica y extraordinariamente rápida de la presión central -disminuyendo en 24 horas-.

Los expertos aclaran que lo determinante en estos eventos no es el valor mínimo que alcance la presión, sino la velocidad extrema con la que desciende, lo que claramente se traduce en eso que llevamos rato adelantando: potentes lluvias.

Llegan más lluvias

Y no solamente es un fenómeno que quede enmarcado en nuestro país, sino que se extiende a nivel continental. Las consecuencias directas de estas intensas depresiones también se representarán con vientos muy fuertes y por supuesto temporales marítimos severos.

Incluso bajo determinadas condiciones dinámicas de la atmósfera, este tipo de borrascas explosivas puede dar lugar al desarrollo de corrientes de viento localizadas y especialmente violentas durante un tiempo determinado.

Pero, centrándonos en España, aunque el núcleo de este tercer temporal se situará geográficamente lejos, sus efectos se sentirán de forma colateral. La llegada de este frente dejará lluvias, sobre todo, en Galicia, sumándose a los efectos de viento y fuerte oleaje que ya habrán dejado los temporales previos en todo el litoral cantábrico.

En resumidas cuentas, este nuevo episodio se suma a las lluvias recientes y demuestra, una vez más, que ahora mismo el clima es realmente impredecible, puesto que venimos de un fin de semana bastante soleado y, ahora, nos enfrentamos de nuevo a lluvias, vientos y un clima propio de un invierno que todavía no está aquí.

Como siempre, lo mejor y recomendable es estar atentos a los canales de tiempo y actualizaciones de los meteorólogos para conocer exactamente cómo evoluciona el tiempo en nuestra zona.