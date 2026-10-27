La dorsal y el anticiclón favorecen estabilidad y temperaturas altas y en ascenso. Eltiempo.es

Los meteorólogos coinciden: vuelve el calor a España en pleno otoño con hasta 30 ºC en estas zonas

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LO ESENCIAL Las claves España registra un episodio de temperaturas inusualmente altas a las puertas de noviembre, afectando especialmente a Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias. Valores máximos rozan o superan los 30 ºC en puntos como Écija, Sevilla, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife debido a una dorsal anticiclónica y aire subtropical. Las jornadas presentan una gran amplitud térmica, con mañanas frías y madrugadas de hasta 7 ºC que contrastan con las tardes en manga corta. Aunque una vaguada bajará los termómetros en el norte a partir del miércoles, el sur y el Mediterráneo mantendrán el ambiente cálido durante unos diez días.

España vuelve a mirar al verano cuando el calendario ya apunta a noviembre. El episodio de temperaturas inusualmente altas ha dejado máximas propias de meses estivales, especialmente en Andalucía, Extremadura y Canarias.

La meteoróloga Mar Gómez ha explicado en su perfil de TikTok que el llamado "veroño" ha regresado con fuerza. "Este lunes ha vuelto el 'veroño' y atención, porque estamos a punto de entrar en noviembre", advierte.

Según detalla la especialista, los termómetros han alcanzado valores especialmente elevados en el sur peninsular. El valle del Guadalquivir ha registrado algunas de las temperaturas más destacadas, con 31 ºC en Écija, 30 ºC en Sevilla y 28 ºC en Córdoba.

El episodio cálido también se ha extendido a otras comunidades. En Extremadura, Badajoz ha llegado a los 29 ºC y Cáceres, a los 27 ºC, mientras que Murcia ha alcanzado los 28 ºC y Alicante, los 27 ºC.

Canarias tampoco se ha quedado al margen de este ambiente casi veraniego. En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas llegarán a los 30 ºC, según las previsiones compartidas por Mar Gómez, que destaca la persistencia del calor.

Temperaturas otoñales

Detrás de este episodio se encuentra una configuración atmosférica que favorece el ascenso de las temperaturas. La meteoróloga señala a una dorsal anticiclónica en altura, acompañada de una masa de aire cálido de origen subtropical.

Esta combinación favorece la estabilidad atmosférica, reduce la presencia de nubes y permite disfrutar de muchas horas de sol. Como consecuencia, las temperaturas suben durante las horas centrales del día, con registros muy superiores a los habituales para estas fechas.

Sin embargo, el calor de las tardes contrasta con el frío de las primeras horas. "A mediodía estarás en manga corta, pero por la mañana tendrás bastante frío", explica Gómez al describir los cambios térmicos que experimentará buena parte del país.

En Badajoz, por ejemplo, se pasará de unos 7 ºC durante la madrugada a máximas de 29 ºC por la tarde. La diferencia supera los 20 ºC en una misma jornada, un contraste que también puede producirse en otras zonas interiores.

Este fenómeno se conoce como amplitud térmica y está relacionado, en parte, con los cielos despejados. Durante el día, la superficie terrestre se calienta con rapidez, mientras que por la noche pierde calor al no haber nubes que retengan parte de esa energía.

La situación comenzará a cambiar a partir del miércoles, cuando una vaguada cruce el norte peninsular. Este fenómeno provocará un descenso de las temperaturas en buena parte de la mitad septentrional, aunque sus efectos serán limitados.

Según la previsión de Gómez, la vaguada perderá fuerza rápidamente y apenas tendrá consecuencias en el sur. Además, después llegará una nueva dorsal que favorecerá la entrada de aire subtropical y mantendrá el ambiente suave.

Por ello, algunas zonas del sur y del Mediterráneo podrían encadenar alrededor de diez días con temperaturas máximas especialmente elevadas. El episodio prolongará así la sensación de verano en pleno otoño, aunque las madrugadas seguirán recordando que noviembre está cerca.