Mariano Sánchez, carnicero: "Para que el guiso de ternera esté más bueno no compres carrillada, sino osobuco y ahorra"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez (El As Carnicero) recomienda sustituir la carrillada de ternera por osobuco para ahorrar en los guisos. Elegir osobuco permite economizar entre cinco y ocho euros por kilo, ofreciendo una excelente relación calidad-precio en cocciones lentas. El colágeno y el tuétano del osobuco aportan melosidad, gran sabor y cuerpo a la salsa durante la elaboración del estofado. Como alternativa adicional si no se encuentra osobuco, el experto propone la costilla de ternera como otra opción económica para guisar.

Un buen guiso de ternera no necesita empezar necesariamente por uno de los cortes más caros del mostrador. La carrillada se ha convertido en una de las piezas favoritas para cocinar a fuego lento, pero su popularidad también ha hecho que en determinadas épocas resulte bastante más cara y hasta difícil de encontrar.

El carnicero Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes como El As Carnicero, propone una alternativa mucho más económica: el osobuco de ternera.

“La carrillada de ternera en la época de Navidad, aparte de que escasea, está muy elevada de precio”, explica. Su recomendación, buscando una buena relación entre coste y resultado, es clara: “Para mi gusto, calidad-precio te puedo recomendar el osobuco de ternera”.

La diferencia puede notarse bastante en una compra grande. Según Sánchez, elegir osobuco permite ahorrar de forma orientativa entre cinco y ocho euros por kilo frente a la carrillada. Y la preparación puede ser prácticamente la misma: verduras, vino tinto y una cocción lenta hasta que la carne quede tierna.

El secreto está en el colágeno

El osobuco procede del morcillo, jarrete o zancarrón, la parte baja de las patas del animal. Se corta normalmente en rodajas gruesas atravesadas por un hueso central, dentro del cual se encuentra el tuétano.

A primera vista puede parecer una pieza menos delicada que la carrillada. Y precisamente ahí está parte de su ventaja.

Los músculos que trabajan mucho durante la vida del animal contienen una cantidad considerable de tejido conjuntivo y colágeno. Si se cocinan rápidamente, pueden resultar duros. Pero cuando pasan suficiente tiempo a una temperatura moderada, ese colágeno comienza a transformarse en gelatina. El resultado es una textura más suave y una salsa con mucho más cuerpo.

Por eso no tendría demasiado sentido cocinar un osobuco como si fuera un filete. Su terreno natural son los estofados y las cocciones largas, donde tiene tiempo para ablandarse.

La carrillada funciona por una razón parecida. Es una pieza con abundante tejido conjuntivo que, después de varias horas de cocción, adquiere esa textura extremadamente melosa que la ha hecho tan popular. Pero esa fama tiene un inconveniente: la demanda puede encarecerla.

Mariano Sánchez señala especialmente lo que ocurre en Navidad, cuando muchas familias buscan exactamente las mismas piezas para preparar comidas especiales y la carrillada puede subir considerablemente de precio.

El osobuco ofrece otra ventaja: el hueso también participa en el guiso.

Durante la cocción, el tuétano aporta grasa y sabor a la salsa, mientras que la carne que rodea al hueso va ablandándose poco a poco. De ahí procede precisamente su nombre italiano, osso buco, que significa “hueso hueco”.

No hace falta complicar demasiado la receta.

Una base de cebolla, zanahoria y otras verduras, un poco de vino y caldo son suficientes para construir el guiso. Lo importante es evitar las prisas y dejar que la cocción haga el trabajo.

Sánchez tiene incluso otra alternativa si no se encuentra osobuco: costilla de ternera. También la considera una opción económica para sustituir a la carrillada en preparaciones largas. “Con estos dos productos no hace falta la carrillada de ternera”, resume.

Eso tampoco significa que el osobuco sea siempre automáticamente más barato.

Los precios cambian según la carnicería, la época del año, la procedencia del animal y la oferta disponible. Los cinco u ocho euros de diferencia que menciona Mariano son una estimación basada en su experiencia, no una tarifa fija aplicable a cualquier establecimiento.

También hay que tener en cuenta que parte del peso del osobuco corresponde al hueso.

Aun así, su recomendación sirve para recordar una regla bastante útil cuando se cocina carne: el corte más caro no siempre es el más apropiado para cada receta.

En un guiso lento interesa precisamente utilizar piezas capaces de beneficiarse de varias horas de cocción. Su colágeno, que inicialmente puede hacerlas parecer menos tiernas, termina convirtiéndose en una de sus mayores virtudes.

Por eso, ante el mostrador, quizá no haga falta llevarse la carrillada simplemente porque sea la opción de moda.

Si el objetivo es preparar una cazuela de carne tierna, una salsa espesa y un guiso que mejore después de varias horas al fuego, Mariano propone mirar unos centímetros más allá: el osobuco puede hacer prácticamente el mismo trabajo y dejar, de paso, algunos euros más en el bolsillo.